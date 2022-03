No digas gay: la controvertida ley aprobada en Florida que prohíbe a los maestros hablar de orientación sexual en las escuelas primarias

Getty Images

Una controvertida ley que limita las discusiones sobre orientación sexual en las escuelas primarias fue aprobada este martes por la Legislatura del estado de Florida, Estados Unidos. Sus críticos, que bautizaron el proyecto como "No digas Gay", afirman que tendrá el efecto de "desalentar" a los menores LGBTIQ+. También señalan que podría invisibilizar la historia de esta población en el estado sureño, donde hace casi seis años ocurrió el atentado en la discoteca gay Pulse. El incidente, en el que murieron 49 personas, es la segunda balacera más mortífera en la historia del país norteamericano. Pero los que apoyan la medida alegan que tiene la intención de "empoderar a los padres". El representante Joe Harding, quien propuso la legislación, la llamó laLey para el derecho de los padres en la educación. Fue aprobada por 22 a favor y 17 en contra, con el apoyo mayoritario de la bancada del Partido Republicano, que domina tanto el Senado como la Cámara de Representantes de Florida. "Queremos estar seguros de que los padres puedan enviar a sus hijos al jardín de infantil sin que se inyecten algunas de estas cosas en algunos de sus planes de estudios escolares", opinó el lunes Ron DeSantis, gobernador del estado.

El mandatario, que se proyecta como un posible precandidato republicano para la Casa Blanca en 2024, se propone firmar el proyecto. Sin embargo, el político enfrenta la oposición de activistas, estudiantes y padres quienes han realizado protestas a lo largo y ancho del estado. También de la administración de Joe Biden.

¿Qué dice el proyecto?

Reacciones

La legislación prohíbe que los maestros hablen sobre la identidad de género y la orientación sexual entre los grados de preescolar y tercero.El documento establece que luego del tercer grado, ambos asuntos deben ser abordados de forma "apropiada para la edad".Esta última frase fue descrita por los demócratas como "vaga" y demasiado amplia, pero los republicanos se defendieron al indicar que no se impide a los maestros contestar preguntas, sino "planificar lecciones" sobre el tema. La medida también permite a los padres demandar a las escuelas si entienden que sus hijos recibieron clases "inapropiadas". Además, no solo cubre los salones de estudio, también se extiende a servicios de consejería escolar."Se trata realmente de hacer que sea imposible que los jóvenes LGBTIQ+ hablen por sí mismos", opinió Nadine Smith, directora ejecutiva del grupo Equality Florida.Todd y Jeff Delmay, una de las primeras parejas del mismo sexo en casarse en Florida, afirmaron que este proyecto de ley haría imposible que su hijo Blake, de 11 años, hable en el salón de clases libremente sobre sus padres."Hemos peleado y ganado estas batallas para adoptar niños y ser una familia y estar juntos", comentó Todd a la BBC. "Y ahora buscan formas en las que pueden borrarnos a nosotros y a nuestras familias".La pareja advirtió que el proyecto de ley podría marginar a los jóvenes LGBT a medida que aceptan su identidad.El Florida Family Policy Council, un grupo conservador que apoya el proyecto de ley, dijo en un comunicado la semana pasada que era "necesario porque las escuelas públicas en EE.UU. se han vuelto ideológicas, políticas y están más interesadas en moldear la política y las inclinaciones sexuales de un niño que en la enseñanza académica de lectura, escritura, matemáticas y educación".Por su parte, Miguel Cardona, secretario de Educación de EE.UU., afirmó a través de Twitter que todas las escuelas que reciben fondos del gobierno federal deben serguir las leyes de no discriminación. Mientras, el presidente Joe Biden calificó la ley como una dey prometió "continuar luchando" para otorgar a los menores del país "las protecciones y seguridad que se merecen". Otros cuatro estados de EE.UU. -Louisiana, Mississippi, Oklahoma y Texas- actualmente tienen leyes que prohíben la educación sexual en las aulas o la limitan a la actividad heterosexual.