Necesitamos hacer borrón y cuenta nueva: 3 reclamos de las protestas en Perú (además del regreso del expresidente Pedro Castillo)

EPA

Cortes de carretera, manifestaciones y algunas protestas violentas que han dejado 7 muertos y decenas de heridos hasta este martes.La crisis en Perú llegó a las calles luego de que el Congreso destituyera la semana pasada al expresidente Pedro Castillo por querer disolver el Parlamento e instaurar un gobierno de excepción.La designación de Dina Boluarte como presidenta de la República lejos de traer calma ha propiciado una ola de protestas en Lima y en el interior del país. Ante esta situación en las calles, Boluarte declaró el pasado lunes el estado de emergencia "en las zonas de alta conflictividad social" y presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales para abril de 2024, dos años antes de lo previsto.Eso no detuvo las protestas en departamentos como Apurímac, Cajamarca, Arequipa e Ica, donde se han reportado enfrentamientos con la policía, cierre de aeropuertos y bloqueos de las principales vías de acceso.Además, de acuerdo con declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, las protestas están generando un costo de 60 millones a 100 millones de soles por día (entre US$15,7 millones y US$26,2 millones).Muchos defienden el regreso de Castillo, ahora detenido en prisión preventiva, pero hay al menos otros tres reclamos en las calles.1.La renuncia de la presidenta Dina BoluarteAndahuaylas, en el departamento de Apurímac, fue la primera ciudad en levantarse en rechazo a la decisión del Congreso y a la designación de Boluarte como la primera presidenta del Perú. Un hecho paradójico considerando que se trata de la cuna de la mandataria.

EPA

"Boluarte está desconectada de su propia tierra", afirma en conversación telefónica con BBC Mundo Yudith Romero, una joven de 27 años que ha participado en las protestas en Apurímac. "Cómo es posible que esté tan tranquila cuando su pueblo se está desangrando".No son pocos quienes califican de "traidora" a la actual presidenta de la República, quien se había mostrado como una férrea defensora de Castillo. Hace un año, cuando se presentó la primera vacancia contra Castillo en el Congreso, llegó a afirmar que, si al presidente lo vacaban, ella renunciaba. Una acción que muchos se quedaron esperando en esta oportunidad."Dina Boluarte se ha burlado del pueblo", reclama Enyel Asencio, un trabajador independiente de 30 años que se sumó a las protestas de Cajamarca. "Estamos pidiendo su renuncia para acelerar la convocatoria a elecciones generales".Muchos en las calles consideran que Boluarte, al no haber sido elegida, sino designada por el Congreso, no tiene legitimidad para estar en la presidencia hasta las elecciones propuestas para abril de 2024.2.Cierre del Congreso

Reuters

Los manifestantes atribuyen la responsabilidad de esta crisis política a los congresistas, porque consideran que responden a intereses individuales y se convirtieron en una piedra de tranca para la gestión de Castillo, desconociendo la voluntad popular."El Perú está tomado por una mafia que no le importa por quién ha votado la gente", comenta Alex Zapana, un arequipeño de 27 años que también se sumó a las manifestaciones. "Este Congreso saca a un presidente, sin importar si es de derecha o de izquierda. Solo quieren el control".El Congreso ha vacado (destituido) o forzado la dimisión en los últimos años de los presidentes Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y ahora a Castillo. La Constitución permite una batalla entre Ejecutivo y Legislativo porque ambos pueden anular al otro, lo que ha hecho que el país sea casi ingobernable."El Congreso no me representa", suena como uno de los principales lemas de estas protestas, porque muchos consideran que la actuación del legislativo ha sido obstruccionista. "Los congresistas han puesto muchas restricciones a la gestión de Castillo, que salió de la sierra peruana y con quien nos hemos sentido representados. Así que no vamos a descansar hasta que Congreso renuncie, porque queremos que se respete nuestro voto", agrega Romero.El reclamo de elecciones anticipadas no sólo incluye a las presidenciales, sino a las legislativas para que el pueblo elija un nuevo poder legislativo.3.Asamblea Constituyente

EPA

Una de las promesas de Pedro Castillo durante su campaña electoral fue abonar el terreno para una reforma constitucional, a fin de subsanar los problemas que ha generado la Constitución de 1993.La actual Carta Magna abre la posibilidad de vacancia presidencial con la aprobación de 87 votos y el Congreso no ha dudado en utilizarla para sacar a mandatarios. Este recurso constitucional, que se utilizó en el caso de Castillo, se aplicó también para recortar el mando de Vizcarra en 2020 y de Alberto Fujimori en el año 2000. De igual manera, esta constitución le da el poder al presidente de disolver el Congreso si se le niega la confianza al Ejecutivo en dos oportunidades. "En Perú, no existe una democracia, sino una disputa de poderes que no permite la gobernabilidad", comenta Asencio. "Estamos pidiendo una Asamblea Constituyente para reescribir un nuevo pacto social", acotó.

… Y la liberación de Castillo

Reuters

Algunos sectores están reclamando, además, la liberación de Pedro Castillo. Otros, al menos, piden que se aclaren las condiciones de su detención y que se le abra un debido proceso."La detención de Castillo ha sido irregular. La Fiscalía no es un órgano autónomo y este Congreso no tiene moral para vacarlo", opina desde Arequipa Zapana. "Hay quienes reclaman la restitución, porque quieren que se respete su voto"."Sabemos que Castillo actuó mal", agrega Romero. "Pero este Congreso le dio la espalda y le puso muchas restricciones. La derecha ha gobernado este país por más de 30 años y les duele que la izquierda haya ganado. Por primera vez, nos sentíamos representados y nos indigna que nos hayan quitado esa esperanza".Está previsto que en los próximos días continúen las protestas y se habla de un llamado a paro nacional para el 15 de diciembre si no se atienden las peticiones de los manifestantes."No veo a Dina (Boluarte) dispuesta a dejar el cargo y eso hará que la crisis se agudice", prevé Zapana. "No auguro nada bueno para el país. Necesitamos hacer borrón y cuenta nueva".Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.