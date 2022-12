Mundial: 3 fortalezas de Argentina que le permitieron clasificarse para la gran final de Qatar 2022

Getty Images

Llegaba como una de las grandes favoritas y ha cumplido con su parte.Argentina es desde esta noche la primera finalista de Qatar 2022 tras vencer 3-0 a Croacia en el Estadio de Lusail.Los goles se gritan con fuerza en Qatar, donde existe una pasión incondicional y generalizada por la albiceleste y Lionel Messi.El aplauso era unánime cuando el árbitro italiano Daniele Orsato pitó tres veces y certificó que Argentina está en la final.Ahora la albiceleste espera por el ganador de la segunda semifinal entre Francia y Marruecos que se disputará este miércoles.No ha sido un camino fácil para Argentina, que perdió su primer partido ante Arabia Saudita en uno de los resultados más sorprendentes del campeonato.Analizamos tres fortalezas de Argentina que le permitieron sellar este histórico pase a la final del Mundial del próximo domingo 18 de diciembre.

Fortaleza mental y manejo de la presión

Fiabilidad en semifinales

Messi, el hombre récord

"El Dibu" y Messi celebrando la victoria frente a Croacia.

"Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial".La canción de La Mosca Tsé-tsé es el himno de los hinchas argentinos en este campeonato y refleja la ilusión y presión depositadas sobre esta selección.Argentina aterrizó en Qatar con la insignia de favorita y con el peso de un país ilusionado y convencido de que esta es una oportunidad histórica.Es el posible último Mundial de Messi, al que solo le falta este título para poner la guinda a su carrera, y llega un año después de ganar la Copa América que rompió con 28 años de sequía albiceleste de un gran título internacional.Las expectativas eran altas y la derrota en el debut ante Arabia Saudita convirtió cada partido para Argentina en una final adelantada.Cuando las dudas florecieron, los jugadores respondieron. Y demostraron saber sufrir y jugar bajo la presión de no poder permitirse un solo traspiés más.Por el camino dejaron a México, Polonia, Australia, Países Bajos y la siempre aguerrida Croacia. Poca broma.La camiseta albiceleste es una de las de mayor peso en la historia del fútbol.Tiene dos mundiales a sus espaldas y una fiabilidad extraordinaria cuando juega semifinales mundialistas.Siempre que han jugado semifinales de un Mundial, los argentinos pasan a la final.Esa confianza histórica se notó ante Croacia, en el que quizás fue su partido más cómodo en todo el campeonato.La última vez que Argentina superó una semifinal fue en 2014 en Brasil, tras vencer en la tanda de penales a Países Bajos.Aquella vez no pudo con Alemania en la final con ese gol de Mario Götze en la prórroga.Solo hay que esperar al domingo para la oportunidad de resarcirse.A sus 35 años, Lionel Messi, el hombre de los siete balones de oro, demuestra que le queda mucho fútbol en las botas y con sus actuaciones y récords no le ha pesado liderar a esta selección hasta la final.Este martes contribuyó con un penal ejecutado a la perfección y con una asistencia mágica tras un eslalon solo a la altura de los elegidos.Su gol y asistencia le convierten en el jugador que más goles ha intervenido del torneo.Con cinco goles y tres asistencias ha sido parte fundamental en ocho de los 12 goles de Argentina en este campeonato.Está empatado con el francés Kylian Mbappé en la tabla de máximos goleadores y con el portugués Bruno Fernandes, el inglés Harry Kane y el francés Antoine Griezmann en la lista de máximos asistentes.Messi también igualó esta noche al alemán Lothar Matthäus como jugador con más partidos en la historia de los mundiales con 25. Si juega la final, el récord será suyo en solitario.Con su gol, superó a Gabriel Batistuta como máximo goleador histórico de la albiceleste en mundiales y se convirtió en el jugador más veterano en anotar cinco goles en una edición de Copa del Mundo.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.