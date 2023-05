Muere un adolescente hondureño que estaba en un albergue de EEUU para menores migrantes no acompañados

Getty Images

Un joven migrante hondureño murió el miércoles mientras estaba bajo custodia de EE.UU. (imagen de archivo)

Un migrante hondureño de 17 años murió este miércoles cuando se encontraba bajo custodia del gobierno de Estados Unidos.El gobierno de Honduras confirmó el fallecimiento de Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza, un joven que había ingresado en un albergue para menores no acompañados de Safety Harbor, en el estado de Florida, el pasado 5 de mayo.A través de un comunicado, el ejecutivo hondureño aseguró que fue este jueves cuando las autoridades estadounidenses le notificaron lo ocurrido.Según la información recibida, el adolescente fue trasladado a un hospital después de ser encontrado inconsciente. Tras una hora de intentos de reanimación cardiopulmonar, fue declarado muerto.Las autoridades estadounidenses confirmaron este viernes la noticia, aunque no proporcionaron más detalles "debido a temas de privacidad y seguridad", según expusieron en un comunicado."Como suele ocurrir en cualquier situación relacionada con la muerte o un problema de salud grave de un niño no acompañado, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (…) está analizando los detalles del caso, incluyendo sus antecedentes médicos. Se está realizando una autopsia", se lee en el texto.

Exigen investigación

El gobierno de Honduras solicitó que se realice "una investigación exhaustiva del caso para esclarecer este hecho y de existir alguna responsabilidad se aplique todo el peso de la ley", tuiteó el canciller de ese país,."Este terrible hecho subraya la importancia de trabajar conjuntamente en la agenda bilateral migratoria sobre la situación de los menores no acompañados, para encontrar soluciones, tema que ha sido abordado por la presidenta Xiomara Castro a varios niveles con los EE.UU.", agregó.La Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud del gobierno estadounidense es responsable de alojar y cuidar a los niños y adolescentes migrantes que llegan a la frontera entre EE.UU. y México sin tutores legales.Los funcionarios fronterizos deben transferir a la ORR a los menores no acompañados dentro de las 72 horas siguientes a su llegada. La noticia de la muerte de este adolescente hondureño llega en un momento en el que EE.UU. está implementando nuevas políticas de asilo y deportación para migrantes,. Desde el inicio de la pandemia de covid-19, el Título 42 permitió la expulsión inmediata de miles de migrantes que ingresaban a EE.UU. de manera irregular y que eran devueltos principalmente a México sin oportunidad de presentar su caso para solicitar asilo.