Getty Morgan Spurlock en una imagen de 2009.

El director y productor estadounidense Morgan Spurlock murió a los 53 años por complicaciones de un cáncer, según informó su familia en un comunicado.

Spurlock dirigió y protagonizó Super Size Me, un documental que muestra cómo vivió durante un mes entero alimentándose en McDonald’s, para evaluar el impacto que la comida rápida tiene en la salud.

El cineasta promocionó el filme frente a una sucursal de McDonald’s durante el Festival de Cine de Sundance de 2004. Desencadenó un gran debate y le valió una nominación al Oscar en la categoría de Mejor Documental.

Spurlock dirigió más de 20 películas y documentales, que incluyen Where in the World is Osama bin Laden en 2008, y la película de la gira de la banda One Direction This Is Us, en 2013.

“Fue un día triste, ya que nos despedimos de mi hermano Morgan”, escribió su hermano y colaborador, Craig Spurlock.

“Morgan dio mucho a través de su arte, ideas y generosidad. El mundo perdió a un verdadero genio creativo y a un hombre especial".

Experiencia propia

Spurlock fue la estrella de Super Size Me, filmándose a sí mismo durante un mes mientras comía docenas de hamburguesas y nuggets de pollo, acompañados por litros de gaseosas.

El cineasta aumentó su peso en 11 kilos y los médicos le dijeron que su salud estaba en riesgo si no terminaba su experimento de 30 días.

La audiencia vio a Spurlock contar que se sentía enfermo y con poca energía, en medio de las alertas médicas sobre su presión arterial y colesterol.

Getty Images Spurlock promocionó su película frente a una sucursal de McDonald’s durante el Festival de Cine de Sundance de 2004.

La película también planteó preguntas sobre la industria alimentaria estadounidense y sugirió que, con voluntad política, podrían crearse alternativas más saludables.

El lanzamiento de Super Size Me llevó a McDonald’s a publicar un comunicado en el que defendió el menú que ofrecía y denunció que el documental de Spurlock era "poco realista".

Además, la empresa publicó anuncios en los que decía que sus alimentos debían consumirse como "parte de una dieta equilibrada".

Sin embargo, la compañía dejó de ofrecer en su menú ese año la modalidad de máxima porción o “super size”.

Alamy Spurlock aumentó su peso en 11 kg mientras hacía “Super Size Me”.

Después de esa película, Spurlock abordó temas como la guerra de Estados Unidos en Afganistán con Where in the World is Osama bin Laden, el mercadeo de consumo en The Greatest Movie Ever Sold, y el cuidado de las personas mayores y los juegos de azar en la serie de CNN Morgan Spurlock Inside Man.

En 2010, fue nominado a un premio Emmy por el especial del 20 aniversario de Los Simpson In 3-D! On Ice!.

Getty Images Spurlock con One Direction en el estreno de su documental en 2013.

En 2017, mientras las acusaciones de conducta sexual inapropiada se multiplicaban en Hollywood, escribió un ensayo en el que hablaba de sí mismo como "parte del problema".

Dijo que había sido acusado de violación y había pagado para resolver una denuncia de acoso sexual. También admitió haber engañado a "todas las esposas y novias” que había tenido.

Luego renunció a la productora que cofundó en 2004.

En 2019 regresó a las pantallas con una secuela de Super Size Me, abriendo su propia cadena de comida con el objetivo de descubrir cómo había cambiado la industria..

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.