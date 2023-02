MrBeast: las críticas al youtuber más popular del mundo por financiar cirugías oculares a 1000 personas y usarlo como contenido en internet

Getty Images

El youtuber más popular del mundo es criticado tras haber publicado un video que muestra que financia múltiples operaciones a personas en necesidad. En la publicación, MrBeast revela que pagó la cirugía de cataratas para restaurar la vista de 1.000 personas.Pero el clip, que tiene más de 71 millones de visitas, ha generado opiniones divididas y algunos lo llaman "porno caritativo".En respuesta a las insinuaciones de que el video se hizo únicamente con fines de lucro, Jimmy Donaldson, nombre real del influencer, que tiene 24 años, tuiteó que, en promedio, sus videos perdieron US$1.500.000 el pasado año. También argumentó que hizo ese video para crear "conciencia".MrBeast, que tiene 131 millones de suscriptores y recientemente se convirtió en el youtuber más popular del mundo, inicialmente dijo que no esperaba que tanta gente viera el video.A medida que aumentaba el número de visualizaciones, empezaron a surgir preguntas e inquietudes sobre el costo y la inaccesibilidad de la cirugía ocular en algunas partes del mundo.Internautas también sugirieron que los ricos influyentes no deberían tratar de solucionar problemas más amplios en la sociedad y la atención médica.Pero no todos están de acuerdo, y algunos lo elogian.

Elogios

Andrew Hodgson, presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Reino Unido, le dijo a BBC Newsbeat: "Cualquier cosa que destaque afecciones oculares tratables como las cataratas y proporcione fondos para que las personas se sometan a una cirugía para restaurar su vista debe ser bienvenida".Una portavoz de Sightsavers, una organización benéfica internacional, agregó que están "animados al ver que el tema de la salud ocular mundial se planteó ante una gran audiencia"."La salud ocular a menudo es un tema olvidado cuando se trata de conversaciones sobre salud global, pero tener salud ocular siginifica tener una oportunidad, ya que permite que los niños aprendan y los adultos ganen", sostuvo la portavoz.Un usuario de Twitter señaló que "el hecho de que estas personas necesitaran caridad para obtener ayuda resalta el problema".Pero otro usuario dijo que si bien "pagar para que 1.000 personas ciegas se sometan a una cirugía ocular es algo bueno, usar ese acto de generosidad como contenido lo convierte en un acto de caridad de mal gusto".Jeff Levinson, el cirujano que trabajó para la estrella de las redes sociales, comentó en el video que "la mitad de todos los ciegos del mundo son personas que necesitan una cirugía de 10 minutos".MrBeast es conocido por videos que presentan grandes obsequios y premios en efectivo, así como por obras de caridad.En 2021, lanzó otro canal de YouTube centrado en la filantropía, que tiene más de 10 millones de suscriptores, y tiene una organización benéfica autorizada que funciona como un banco de alimentos para apoyar a comunidades pobres de EE.UU.A pesar de la respuesta mixta, el impacto de MrBeast en aquellos que recibieron la cirugía fue visible. "No pensé que volvería a ver", dijo un paciente que anteriormente había sido cajero, pero se vio obligado a dejar de trabajar cuando su pérdida de la vista se hizo tan avanzada.