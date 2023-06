Messi: 5 cosas que quizás no sabías del Inter Miami, el equipo en el que jugará el astro argentino la próxima temporada

Getty Images

El Inter de Miami ha mostrado esta temporada un bajo rendimiento.

La llegada de Messi es un hito en la historia de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y toda una revolución para el Inter Miami CF.El astro argentino anunció esta semana que jugará la próxima temporada en el club propiedad del exfutbolista inglés David Beckham y los hermanos Mas.Messi no llega en el mejor momento deportivo para el club, que al filo de la mitad de la temporada ocupa la última posición entre los 15 equipos de la conferencia este de la MLS, lejos de los playoffs de ascenso aunque sin preocupación por perder la categoría al ser una liga cerrada sin descensos.

El exfutbolista inglés David Beckham, en esta imagen con su esposa Victoria, es el copropietario del equipo y presidente del mismo.

Con el fichaje del reciente campeón del mundo, el Inter Miami CF busca salir del bache y entrar en la lucha por la preciada MSL Cup.Y, desde ahora, lo hace bajo las miradas demillones deaficionados de todo el planeta.Te contamos cinco curiosidades del club en el que jugará Messi.

1. Un club más joven que los hijos de Messi

Getty Images Messi y sus hijos: Thiago, Mateo y Ciro.

2. Un estadio provisional

3. El motivo del color rosa

4. Garzas y Beckham en el escudo

5. La insólita disputa con el Inter de Milán

El Inter Miami FC es uno de los clubs más recientes de la MLS.En enero de 2018 se anunciaba oficialmente su fundación como una franquicia de expansión de la Major League Soccer. El hijo menor de Messi, Ciro, nació en marzo de ese mismo año.La inscripción del club llegó tras años de insistencia de Beckham y su alianza con varios inversores, entre ellos los hermanos Mas, unos conocidos empresarios de Miami.Pero todavía quedaba mucho para que el Inter Miami disputara su primer encuentro. Había que construir el equipo y, no menos importante, el estadio.No fue hastacuando el equipo salió al campo para disputar su primer partido de liga.Y no lo hizo con buen pie: un gol del mexicano Carlos Vela aguó el debut de los de Florida y dio el triunfo a Los Ángeles (LAFC) en el estadio Banc of California.Tras otras cuatro derrotas y una pausa de 4 meses por la pandemia, los rosados lograron por final imponerse por 3-2 al Orlando City.Aquella victoria marcó el debut en casa del Inter Miami en la MLS.El campo donde Messi jugará de local es bastante más humilde que el Camp Nou barcelonés o el Parque de los Príncipes de París. Ubicado en Fort Lauderdale, a unos 40 kilómetros al norte de Miami, eltiene una capacidad dey se construyó sobre el antiguo campo del desaparecido Fort Lauderdale Strikers.Acerca del nombre, DRV hace referencia a "drive" (conducir), el negocio de una empresa de compraventa de vehículos que patrocina al equipo, y PNK o "pink" (rosa) alude a una campaña contra el cáncer de mama de esa compañía, así como al color del uniforme del Inter.En todo caso, el DRV PNK es una sede provisional, ya que el club, en la ciudad de Miami. El nuevo coliseo, que tendrá capacidad para 25.000 personas y contará con los últimos adelantos tecnológicos,de la MLS.El Inter Miami se diferencia del resto de los equipos por su indumentaria rosa, un color llamativo y hasta hace poco marginal en el mundo del fútbol."Si hay una ciudad en el mundo que pueda apropiarse del rosa, es Miami", asegura en un vídeo promocional el director creativo Kimou Meyer, que diseñó el escudo del equipo.El rosa es el color dey también uno de los tonos pastel característicos del estilo art decó, al que pertenece el patrimonio arquitectónico más significativo de la ciudad.Por eso Beckham y otros directivos y creativos consideraron que era el color que mejor representa al Inter Miami, además de una marca de distinción casi exclusiva frente al resto de equipos de la MLS y las ligas de otros países.El escudo del Inter Miami CF llama la atención, no solo por su fondo negro y sus contornos rosados."Creamos un equipo de la nada. El nuevo escudo era algo importante para mí", reflexiona Beckham en un vídeo de la página oficial del club.En la insignia del equipo destacan varios elementos, entre ellosunidas por el dorso cuyas patas rosadas forman la M de Miami.Ron Magill, director de comunicaciones del zoo de Miami, explica que estas garzas son todo un símbolo de Miami porque se quedaron en la ciudad pese a su deforestación con la urbanización masiva en el siglo XX.Asegura que el carácter de estas aves se asemeja al de los migrantes de diversas culturas que han construido esta ciudad en su propia búsqueda de un futuro mejor: "Si las ves cazar te das cuenta de que,".El sol parcialmente eclipsado entre las cabezas de las garzas representa la dedicación y determinación de la gente de Miami de trabajar día y noche para cumplir sus sueños.Y los 7 rayos que emanan de ese astro no son casualidad: representanen la mayor parte de su carrera como futbolista.Hasta hace poco los aficionados al fútbol solo conocían un Inter: el FC Internazionale Milano o Inter de Milán, que este sábado disputará la final de la Liga de Campeones frente al Manchester City.A los directivos del Inter de Milán no les gustó tener competencia al otro lado del Atlántico ycontra el recién formado club miamense, al que acusaron de infringir sus derechos de marca en EE.UU. y causar confusión entre los aficionados.El Inter Miami alegó en su favor que muchos clubs en todo el mundo se definen como "atlético", "real", "united" o "city" sin que uno de ellos reclame la exclusividad.La disputa legal entre los dos clubes se prolongó durante algún tiempo, hasta que en febrero de 2021 ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso.Como resultado,.Y ahora, con Messi en sus filas, ya está en condiciones de plantar cara al Inter de Milán, si no sobre el campo al menos en popularidad y venta de camisetas.