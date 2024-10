Your browser doesn’t support HTML5 audio

15/10/2024 · 05:44 AM

Archivo Personal Camila dijo que el juicio que enfrentó su madre la animó a ir a la facultad de derecho

Un fuerte estallido rompe el silencio alrededor de las 20:00 horas de un martes en la ciudad de Valença, Bahía. El ruido va acompañado de una secuencia de gritos desesperados pidiendo ayuda.

Los vecinos de la calle aparecen de inmediato para responder a las llamadas de auxilio de Rosália Maria Negrão Pita.

Su entonces novio, José Antônio Silva Braga, conocido como Tony Veículos, de 35 años, acababa de morir a causa de un disparo en el corazón con un revólver calibre 38.

El arma utilizada en el crimen fue encontrada por la policía en el asiento del pasajero del automóvil donde le dispararon.

Fue el comienzo de una saga que duró 12 años hasta que la mujer fue absuelta hace poco, el 25 de septiembre de este año.

El jurado dictaminó por unanimidad (4 votos contra 0) que no era una asesina.

El detalle más sorprendente es que, entre los abogados defensores de Rosália, se encontraba su propia hija, Camila Pita, de 26 años.

La joven fue a la universidad debido al caso que afectó a su familia. Estudió durante más de una década y se licenció en derecho para formar parte del equipo defensor de su madre.

BBC News Brasil escuchó a Camila, al Ministerio Público de Bahía y a expertos para entender el caso.

La noche que duró 12 años

La ciudad de Valença es una escala para muchos turistas ya que es el principal punto de acceso a la Isla de Tinharé, donde se encuentra la localidad de Morro de São Paulo, un paraíso de playas de aguas cálidas y cristalinas al sur de Salvador.

En entrevista con BBC News Brasil, la abogada Camila Pita cuenta que tenía 14 años cuando el novio de su madre, según la versión de la defensa, se suicidó en el auto y, a partir de ahí, comenzó una saga de 12 años hasta que ella fue declarada inocente.

Camila dice que no tuvo un padre “muy presente” y fue criada por su madre y su abuela materna.

Considerada pequeña, la ciudad, que tiene 85 mil habitantes según el último censo del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), se movilizó en torno al caso.

En publicaciones sobre el tema encontradas en Instagram, algunos vecinos del municipio creen que Tony Veículos fue asesinado por su novia, mientras que otros sostienen que fue un suicidio.

La abogada Camila Pita dice que no recuerda exactamente, pero tenía 7 u 8 años cuando su madre conoció a Tony.

“Tuvieron una relación un tanto conflictiva, con muchas idas y venidas, pero sin casarse. Salieron durante unos 7 años hasta que ocurrió el incidente”, dice Camila.

La abogada afirma que unos 15 días antes de la muerte de Tony, la pareja había terminado su relación. Él estaba tratando de que regresaran, en palabras de Camila, y su madre se negó.

“En una discusión, Tony amenazó con suicidarse si ella no volvía con él. Salió de su casa, dijo que arreglaría la situación y se subió al auto diciendo que haría una estupidez”, cuenta Camila.

La abogada dice que, esa noche, Tony apuntó el revólver contra su pecho y su cabeza repetidas veces, mientras amenazaba con apretar el gatillo.

La noche de su muerte, Rosália habría insistido varias veces para que se calmara y abandonara la idea.

Después de que Tony subió al vehículo, ella incluso dijo que subiría al auto con él. Antes habría pedido recuperar el bolso que había quedado dentro de su casa.

En su declaración, afirmó que apenas se giró para ir a buscar el objeto, escuchó un disparo. Cuando se da vuelta nuevamente, Tony está ensangrentado.

Ella dice que no sabe si fue accidental o intencional, ya que estaba de espaldas en el momento del disparo. La reacción inmediata fue gritar y pedir ayuda a los vecinos.

Los testigos llegaron al lugar poco después del disparo, según dijeron en el testimonio.

La familia de Tony no cree en la versión de Rosalía y sospecha que ella fue la autora del disparo mortal.

En un comunicado distribuido a la prensa local, la familia dijo antes del juicio:

“Pedimos a la sociedad y a la prensa que se unan a nosotros en este momento crucial, y a las autoridades a que escuchen nuestro llamado, para que, juntos, podamos asegurar que los responsables paguen por lo que hicieron y que Tony, un hombre de tantos sueños y amores, reciba el respeto que se merece”, dice un extracto de la nota.

El autor de este informe no pudo contactar a la familia de Tony antes de su publicación.

Archivo Personal Camila llora abrazada a su madre después de que el jurado la absolviera.

Tribunal del jurado

Para la abogada Camila, los peritajes y las investigaciones ya arrojaron indicios suficientes para exculpar a su madre y evitar estrés a toda la familia.

Los forenses recogieron todas las huellas dactilares en la escena del crimen. Ninguna de las recogidas en el arma era de Rosalía.

La defensa afirma que no había señales de que la entonces novia de Tony se hubiera subido al coche con él porque sólo la puerta del lado del conductor estaba abierta. Tampoco habría disparado desde fuera, ya que no había marcas de bala en el vehículo.

Los peritos forenses indicaron que el disparo se realizó en el interior del vehículo. La defensa afirma que una mujer relativamente baja, de 1,50 metros de altura, no sería capaz de dispararle a un hombre de 1,80 metros de altura y matarlo de un solo tiro.

La muerte de Tony fue noticia en los periódicos y portales de noticias locales y conmovió a la población de Valença.

El hombre era muy conocido por su trabajo en el negocio de reventa de vehículos y por ser precandidato a concejal.

La fase de investigación policial, con investigación, declaraciones y peritajes, duró alrededor de un año.

Para Camila, el caso debería haberse cerrado inmediatamente después de finalizar la investigación policial, con la absolución de su madre y sin necesidad de un jurado.

“Desafortunadamente, la Justicia a veces es ciega, especialmente cuando se trata de tribunales con jurados. Es decir, entienden que todo tiene que existir en el jurado”, afirma.

Contactado por la BBC, el Ministerio Público de Bahía informó en una nota que, en julio de 2013, Rosália fue acusada de asesinato con base en la investigación policial.

Según la fiscalía, las investigaciones presentaron “indicios de autoría y materialidad de los hechos delictivos, con testigos y peritajes que descartaron la teoría de suicidio alegada por la imputada”.

El Ministerio Público también afirmó que esta acusación fue evaluada por el juzgado que recibió la denuncia.

“(La Corte) consideró que la pieza contenía los elementos necesarios para iniciar el proceso penal y la investigación penal. El Tribunal también consideró que existían pruebas suficientes de autoría y materialidad para determinar el proceso popular de Rosália Maria, por lo que declaró culpable de asesinato a la imputada”, dice la nota.

En 2020, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso de Rosália Maria y ordenó que su juicio fuera un jurado popular.

“El Ministerio Público de Bahía reafirma que cumplió celosamente su deber constitucional y en todas las etapas del proceso actuó con respeto a la ley y de acuerdo con las pruebas del caso”, informó la fiscalía.

Estudiar para defender a su madre

Archivo Personal La tesis de Camila en la universidad fue sobre el caso de su madre

Cuando Tony murió, Camila tenía 14 años. Estaba en la escuela secundaria y comenzaba a elegir una profesión.

Cuenta que todo en su familia empezó a girar en torno a este proceso e incluso influyó en su elección de carrera.

“Empecé a estudiar mucho el proceso para entenderlo. Quería saber qué estaba pasando, cuál era el proceso penal y comencé a interesarme por el derecho”, le cuenta Camila a la BBC.

Dice que hizo el examen de ingreso y comenzó a estudiar en el campus de la Universidad Estadual de Bahía (Uneb), en Valença.

“Cuando comencé la universidad, me enamoré aún más del tribunal del jurado después de asistir al primero. Dije: 'Voy a tener que aprender a hacer eso’”, cuenta.

Según la ley brasileña, el juicio de delitos como los homicidios intencionales (cuando hay intención de matar) lo lleva a cabo un órgano compuesto por un juez de carrera y jurados elegidos por sorteo entre los ciudadanos locales. Este organismo se llama tribunal del jurado.

Su participación como abogada defensora en tribunal del jurado de su propia madre fue la octava en tres años de profesión. La intención de Camila era actuar en tantos casos ante jurado como fuera posible para ganar experiencia y defender a su propia madre.

“Justo cuando entré (a la universidad), no sabía si tendría tiempo (para defender a mi madre). Pero pasaron dos años y ya estaba hablando con sus abogados y me dijeron que me graduaría a tiempo. Y funcionó”, dice con tono de orgullo.

La sentencia

Doce años después de la muerte de Tony, siete personas escucharon a la defensa, a Rosália y a la fiscal Rita de Cássia Pires Bezerra Cavalcanti, en el foro Gonçalo Porto de Sousa para decidir el futuro de la acusada.

Uno de los puntos más cuestionados por la familia a lo largo de estos 12 años y por la fiscalía durante el juicio, según Camila, son las pruebas que identificarían la presencia de pólvora en la ropa y la piel tanto de la víctima como de Rosália.

El resultado no fue concluyente para ninguno de los dos.

“La única base que utilizaron fue que se realizó una prueba de pólvora en las manos de Tony y no había pólvora en sus manos. Pero es un examen en el que el propio informe viene con más de diez artículos que pueden dar lugar a un falso negativo. Este es un examen que la policía incluso suspendió en algunos estados por un tiempo”, dice.

Después de todas las consideraciones, a las 0:50 horas del 25 de septiembre de 2024, Rosália fue considerada inocente por cuatro votos contra cero.

Los tres últimos miembros del jurado ni siquiera necesitaron ser escuchados porque ya había logrado una mayoría.

“Fueron muchas emociones porque, por supuesto, tenía miedo de que las cosas salieran mal. Fue el tribunal del jurado más grande que jamás haya existido aquí en la ciudad. El foro estaba lleno, con mucha gente de pie. Al menos 50 personas vestían camisetas con la inscripción Rosália Inocente”.

“Eran muchas noticias, era la comidilla del pueblo, entonces había mucho nerviosismo porque tenía miedo de que ella saliera de allí presa”, expresa Camila.

También dijo que poco a poco se fue calmando, pues había estudiado mucho el proceso y confiaba en la inocencia de su madre. Tras el resultado, la enorme emoción.

“En ese momento lloré mucho. No podía dejar de llorar. Mi madre ya estaba en shock porque pasó todo el juicio muy aprensiva. Tuvo que revivir lo que fue un trauma enorme para ella”, señala.

“La sensación es de alivio para nosotros. Fue un punto de inflexión y, como logré hacerlo tan bien, podré utilizarlo como fuerza motriz en mi vida”.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.