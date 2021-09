McDonald’s contrata a jóvenes de 14 años para afrontar la escasez de trabajadores en Estados Unidos

hotlunchpam/ Reddit

Un local de McDonald's en Oregón, Estados Unidos, está llamando a jóvenes de 14 y 15 años a solicitar empleo en el restaurante en medio de una aguda escasez de trabajadores en el sector.Restaurantes de comida rápida y otros negocios en todo el país están teniendo problemas para llenar sus vacantes, a pesar de que las restricciones por la pandemia se están suavizando.Ante este panorama, la franquicia de la ciudad de Medford colocó una pancarta en el exterior del local hace dos semanas, urgiendo a los más jóvenes a presentarse.Desde que el restaurante hizo la oferta, que cumple las leyes laborales del estado, ha habido un aumento de las solicitudes de empleo.Heather Kennedy, que maneja el restaurante de Medford, le dijo a la publicación Business Insider que la actual falta de personal "no tiene precedentes" en los 40 años que su familia lleva gestionando franquicias de McDonald's.

Varias iniciativas

Protección laboral para los menores

En un principio, intentó atraer más trabajadores subiendo el salario mínimo del restaurante a US$15 la hora, pero esto no generó suficiente interés.Sin embargo, Kennedy contó que recibió más de 25 solicitudes nuevas desde que abrió sus puertas a los menores de 16 años.McDonald's no quiso hacer comentarios sobre esta medida, pero le dijo a la BBC que está compartiendo su manual de mejores prácticas para contratar personal con todas sus franquicias. https://twitter.com/partynextweexnd/status/1392523095450206208 La empresa añadió que las franquicias cuentan con un abanico de medidas para hacer frente a la falta de personal, que incluyen mejores salarios, bonos para los recién llegados y nuevos beneficios como ayudas al cuidado de niños.Además, McDonald's anunció recientemente que subirá los salarios para alcanzar una media de US$15 por hora en los restaurantes de su propiedad en todo el país.McDonald's no es la primera cadena de comida rápida que les pide a los jóvenes que llenen los huecos de personal.Franquicias de Burger King y Wendy's pusieron anuncios similares recientemente.Y la cadena texana Layne's Chicken Finfers está promocionando a empleados adolescentes o de veintipocos años a puestos directivos, dada la falta de trabajadores con más experiencia.Las leyes laborales de Estados Unidos varían de estado a estado.En Oregón, a partir de los 14 años las personas pueden trabajar en empleos no peligrosos, como la hostelería, siempre que sus horarios sean limitados para que puedan asistir a la escuela y que reciban el tiempo de descanso adecuado.Sin embargo, parece ser algo inusual, ya que la edad media de un empleado de McDonald's en EE.UU. es de 27 años, según datos del sitio especializado en empleos Zippia.Actualmente hay unaa causa de una combinación de factores, como el miedo a la covid-19, las escuelas que permanecen cerradas y la falta de cuidado infantil asequible que hace que la gente decida quedarse en casa.Algunos economistas también responsabilizan de la situación a los generosos beneficios otorgados por el gobierno federal durante la pandemia, que ofrecen unos US$300 extra cada semana, pero estas medidas ya se han detenido en muchos estados.Las vacantes para trabajos peor pagados y que requieren menor cualificación han sido especialmente difíciles de llenar, lo que ha hecho que grandes empresas como Walmart y Amazon ofrezcan bonos a los empleados que se quedan en ellas y salarios iniciales más altos.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.