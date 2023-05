Matan en Colombia a Júnior Roldán, líder de la poderosa pandilla ecuatoriana Los Choneros

Autoridades en Ecuador afirman que el cabecilla de Los Choneros, la pandilla carcelaria que estuvo detrás de los recientes levantamientos en las prisiones de ese país, fue encontrado muerto en la vecina Colombia.Un cadáver fue encontrado en una zona boscosa en el departamento de Antioquia (en el noroccidente del país) y identificado como el de Júnior Roldán.El líder pandillero huyó a Colombia después de resultar herido en un atentado en su natal Ecuador.Roldán había sido liberado de la cárcel en febrero. El cuerpo, que tenía una herida en la cabeza, fue encontrado el sábado.El alcalde de Fredonia, el pueblo colombiano donde se encontró el cadáver, dijo que probablemente había sido asesinado en otro lugar y abandonado allí, puesto que ninguno de los lugareños recordaba haberlo visto antes. El ministro del Interior de Ecuador comentó que los expertos forenses pudieron identificar el cadáver gracias a los tatuajes de Roldán y otras señales particulares.

Getty Images

Los Choneros estuvieron detrás de algunos de los enfrentamientos dentro de las prisiones más sangrientos en meses recientes.

Prófugo

después de que se deshizo del grillo electrónico que tenía ajustado al tobillo cuando fue puesto en libertad.El líder pandillero luego cruzó la frontera con Colombia tras sostener heridas de bala en marzo en un ataque por miembros de la pandilla rival Los Lobos.Ya había sobrevivido otro ataque con drones cargados de explosivos que fueron detonados sobre el ala de la cárcel donde se encontraba detenido. A pesar de este historial de anteriores atentados contra su vida, el comandante de la policía en Ecuador, general Fausto Salinas, dijo que los informes de inteligencias indicaban que su asesinato no tuvo que ver con la guerra entre pandillas rivales.Sin embargo, el general Salinas no ofreció detalles sobre quién lo pudo haber matado o por qué.La policía declaró queLa pandilla, que toma su nombre de su base de poder en el pueblo de Chone, se dedica principalmente al narcotráfico y la extorsión.Después de que muchos de sus integrantes fueron encarcelados, se convirtió en la pandilla más poderosa dentro de las prisiones de Ecuador, controlando numerosos aspectos dentro de las penitenciarías y también dirigiendo operativos criminales detrás de rejas. Se cree que, donde decenas de reclusos murieron, algunos decapitados. En años recientes, ha establecido vínculos con el cartel de Sinaloa en México, una alianza que incrementó aún más su poder.