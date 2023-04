Masha: entregan a su madre a la niña separada de su hogar por hacer un dibujo contra la guerra de Ucrania

BBC

Masha Moskaleva no ha sido vista en público desde el 1 de marzo.

La niña rusa Masha Moskaleva, quien fue separada de su padre luego de hacer un dibujo en contra de la guerra en Ucrania, fue entregada este jueves a su madre, con quien no vivía hacía varios años.La decisión fue anunciada por la comisionada de niños de Rusia, Maria Lvova-Belova, quien está cacusada por la Corte Penal Internacional de crímenes de guerra por el traslado de niños ucranianos a territorio ruso.Su padre, Alexei Moskalev, fue condenado el mes pasado en relación con el dibujo de su hija, el cual "desacredita" al ejército ruso, según las autoridades.Hasta ahora se desconoce cuál es su paradero, pues huyó antes de que le dictaran sentencia.Este jueves se llevó a cabo una audiencia adicional en la corte en Yefremov, la ciudad natal de Moskalev, situada 300 km al sur de Moscú, para revocarle los derechos de paternidad.Las autoridades rusas dicen que el caso tuvo como base la mala crianza del padre.

El dibujo de Masha

Olga Podolskaya La escuela llamó a la policía tras ver este dibujo hecho por la niña de 12 años.

EPA Algunas activistas se presentaron en el tribunal con mensajes de apoyo a Masha Moskaleva y su padre.

"Pregunta por tu papá"

La niña rusa, de 12 años, realizó un dibujo en abril de 2022, poco después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, que llamó la atención en su escuela.Tenía unacon el mensaje, así como cohetes lanzados desde el lado ruso y una bandera de su país con la frase"La policía comenzó a investigar las redes sociales de Alexei", informó Olga Podolskaya, una concejala de la ciudad. "Y le dijeron que estaba criando mal a su hija".Las autoridades presentaron cargos por una publicación por la cualde 32.000 rublos (unos US$415 en aquel momento) bajo el cargo deY hace unas semanas se abrió un proceso penal en su contra por las publicaciones contra la guerra, con la misma acusación de desacreditar al ejército.Las autoridades fueron notificadas y su padre fue sometido a un arresto domiciliario y un proceso penal.La noche anterior a la sentencia, el 28 de marzo pasado, Alexei Moskaleva huyó del arresto. Le fue dictada, en ausencia, una pena de.Las autoridades bielorrusas dicen que lo detuvieron en la ciudad de Minsk la semana pasada. Sin embargo, esto nunca se confirmó y no ha habido información sobre su paradero desde entonces.Masha Moskaleva fue puesta bajo cuidado del Estado y no ha sido vista en público desde el 1 de marzo pasado.Su madre se había separado de ellos desde al menos hace siete años, según una investigación de la agencia Reuters.El grupo independiente de derechos humanos OVD-Info publicó lo que describió como una carta escrita a mano por Alexei Moskalev para su hija en la que le pedía: "pregunta por tu papá, insiste".También le pidió que aceptara si algún pariente se ofrecía a convertirse en su tutor legal.Al final las autoridades rusas. La comisionada Lvova-Belova aseguró que la menor al principio.Algunos activistas estaban presentes este jueves afuera del tribunal donde se revocarían los derechos de paternidad de Alexei Moskalev, reportaron medios independientes. Una de ellas, Lena Tarbayeva, fue arrestada por sostener un cartel con un dibujo similar al de Masha y las palabras "Putin come niños".Posteriormente, la audiencia fue aplazada hasta el 20 de abril.*Con información de Robert Greenall, de BBC News, y Steve Rosenberg, editor de la BBC en Rusia.