Marlene Schiappa: la ministra francesa criticada por participar en una sesión de fotos para la portada de Playboy

Getty Images

Marlene Schiappafue fue cuestionada por el contexto político en el que será portada de la revista Playboy.

Una ministra del gobierno francés generó indignación después de posar para la portada de la revista Playboy.Marlene Schiappa, ministra de Economía Social y Solidaria, estuvo completamente vestida para la sesión, que aparecerá en la portada de la edición de abril en Francia.Este hecho despertó la ira tanto de sus oponentes políticos como de sus colegas.La primera ministra Élisabeth Borne le dijo a Schiappa que su decisión no era "del todo apropiada, especialmente en el período actual".En las últimas semanas, Francia ha sido testigo de una serie de enfrentamientos violentos entre la policía y trabajadores en huelga, que protestan por los cambios en las pensiones planeados por el presidente francés, Emmanuel Macron.Su propuesta elevaría la edad de jubilación en dos años, hasta los 64.La crítica de Borne fue repetida por la parlamentaria verde y activista por los derechos de las mujeres Sandrine Rousseau, quien cuestionó el momento elegido."Los cuerpos de las mujeres deberían poder estar expuestos en cualquier lugar, no tengo ningún problema con eso, pero hay un contexto social", le dijo Rousseau al canal de televisión BFM.Las fotos de Schiappa estarán acompañadas de una entrevista sobre los derechos de las mujeres y los homosexuales, así como sobre el aborto.Schiappa defendió el sábado a través de Twitter su decisión de aparecer en la revista."Defender el derecho de las mujeres a disponer de su cuerpo se debe hacer en todas partes y todo el tiempo. En Francia, las mujeres son libres. Mal que les pese a los retrógrados y a los hipócritas", escribió.La ministra, de 40 años, es invitada habitual en los programas de entrevistas de la televisión francesa y fue autora feminista antes de embarcarse en una carrera política. Ha escrito sobre los desafíos de la maternidad, la salud de la mujer y el embarazo.Mientras se desempeñaba como ministra de Igualdad en 2018, presentó una legislación que prohíbe el acoso sexual verbal en la calle.Pero esta no es la primera vez que se ve envuelta en una polémica.En 2010, escribió un libro que brindaba consejos sexuales para personas con sobrepeso, que fue percibido por algunos críticos como un refuerzo de clichés dañinos.Y en 2017 fue acusada de escenificar una visita a la llamada "zona prohibida para las mujeres" en París.

Qué dice la revista

El editor de la edición en francés de, Jean-Christophe Florentin, respaldó la decisión de Schiappa de aparecer en la revista, y la describió como la mujer política más "compatible con Playboy" debido a su fuerte y elocuente apoyo a los derechos de las mujeres.También defendió a la revista en sí, que durante mucho tiempo ha enfurecido a las feministas por lo que algunas ven como la cosificación de los cuerpos de las mujeres."Playboyya no es una revista porno suave, sino un 'mook' (una mezcla de libro y revista) trimestral inteligente y de tendencias de casi 300 páginas", explicó.Según Florentin, la revista todavía contiene "algunas chicas desnudas, pero no es la parte esencial de las páginas".