Más de 600 niños abusados por 150 sacerdotes: el impactante nuevo informe de abusos sexuales en la Iglesia católica de EEUU

Getty Images

Teresa Lancaster, una de las víctimas de abuso, habla con los periodistas tras la publicación del informe.

Más de 150 sacerdotes católicos y otras personas relacionadas con la arquidiócesis de Baltimore, en el estado de Maryland, abusaron sexualmente de más de 600 niños en los últimos 80 años, según un informe publicado este miércoles.Anthony Brown, el fiscal general de Maryland, acusó a los miembros de la Iglesia católica de décadas de encubrimiento y de una "asombrosa omnipresencia" de abuso sexual en el documento de 463 páginas.Los investigadoresempezaron su trabajo en 2018.El informe ha sido recibido con conmoción y enojo por las víctimas y los activistas.El arzobispo de Baltimore, William Lori, pidió perdón a las víctimasy prometió que esta "época reprobable en la historia de esta arquidiócesis" no será ignorada ni olvidada. Estas son las principales conclusiones del informe.

Cientos de víctimas

Getty Images La Iglesia católica está bajo la lupa por las denuncias de abuso.

La Iglesia protegió a los abusadores

Las víctimas siguen sintiendo dolor

Getty Images Dave Lorenz, defensor de las víctimas de abusos, muestra el informe ante la prensa.

Todavía puede haber procesamientos

Se revisaron cientos de miles de documentos, que se remontan hasta la década de 1940. Más de 600 niños sufrieron abusos por parte de las 156 personas incluidas en este informe, escribió Anthony Brown. "Pero el". Los niños aislados y vulnerables fueron a menudo objeto de abusos, según la investigación.A menudo eran jóvenes estrechamente vinculados a la iglesia:trabajadores de las viviendas de la institución."La historia descubierta por la investigación es la de unpor parte de sacerdotes y otro personal de la arquidiócesis", dijo el fiscal general del estado en una conferencia de prensa.El informe acusa a la arquidiócesis de Baltimore delos abusos cometidos por miembros de la Iglesia católica."Una y otra vez, los obispos y otros líderes de la Iglesia mostraron una empatía hacia los abusadores, que superó cualquier compasión mostrada hacia los niños que sufrieron abusos", dice el informe. Asimismo, enumera los múltiples casos en que los líderes eclesiásticos parecieron proteger a clérigos acusados, en lugar de exigirles responsabilidades. En gran parte, los abusadores permanecían en su puesto o, a lo sumo, eran trasladados a otra parroquia. Además, las investigaciones que la Iglesia llevaba adelante estaban dirigidas por otros clérigos y no por profesionales independientes, según el informe.En una declaración publicada en internet, el arzobispo Lori afirmó que los"."A la mayoría le resulta difícil imaginar que puedan haber ocurrido actos tan perversos. Las víctimas de todo el mundo conocen la dura verdad: estos actos malvados ocurrieron".Jean Hargadon Wehner, víctima de abuso en Baltimore en manos del orientador y capellán del colegio católico al que asistía, ha dicho que "sigue enojada", según informó la agencia Associated Press.El presunto abusador de Wehner era A Joseph Maskell, mencionado en el informe como sospechoso de haber abusado de al menos 39 personas.Antes de morir en 2001, Maskell negó las acusaciones y nunca fue procesado.Kurt Rupprecht, otra víctima de abuso, en este caso en la parroquia de Salisbury en 1970, aseguró: "Estamos aquí para decir la verdad. No vamos a parar. Nos enfrentamos a esto todos los días.".Para Rupprecht, el sentimiento es de alivio, porque ahora podrá haber un "ajuste de cuentas social, un ajuste de cuentas público", según dijo a los medios locales.Terence McKiernan, presidente de Bishop Accountability, un grupo de defensa de las víctimas, calificó el informe de "espeluznante aportación a nuestra comprensión de los abusos a menores cometidos por la Iglesia en Baltimore".El año pasado, los abogados de las vícitimas pidieron permiso al tribunal para hacer público el informe. La autorización no se concedió hasta el mes pasado, después de que un juez de Baltimore dictaminara que podía hacerse pública una versión editada.En la versión pública, el documento esquiva los nombres y cargos de 37 personas acusadas de mala conducta. Los nombres se obtuvieron de miembros eclesiásticos, mediante citaciones del gran jurado. Por lo tanto, son consideradas confidenciales en Maryland.Esto no quita que en el futuro pueda publicarse una versión más completa.En simultáneo, los legisladores de Maryland aprobaron este mes un proyecto de ley para terminar con la prescripción de las demandas civiles relacionadas con abusos. Esta decisiónpara aquellas víctimas de abuso sexual infantil. El proyecto de ley, que se encuentra ahora sobre la mesa del gobernador del estado,Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.