Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images Biden dijo ser "el mejor" candidato para enfrentar a Trump en los comicios del 5 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró este lunes que seguirá en "carrera hasta el final" para las elecciones de noviembre, a pesar de los llamados de algunos demócratas a que abandone su candidatura, y pidió a sus compañeros de partido que acaben con el debate.

Los cuestionamientos a la capacidad de Biden, de 81 años, de continuar como candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre se incrementaron después de un debate con el republicano Donald Trump el 27 de junio donde se lo vio sin fuerza en la voz.

En una carta enviada a los demócratas en el Congreso, Biden dijo que no volvería a presentarse "si no creyera absolutamente" que es "el mejor" para vencer a Trump.

En el texto, Biden afirmó que ha "escuchado las preocupaciones de la gente" y no está "ciego ante ellas", pero se centró principalmente en el proceso de nominación demócrata en el que recibió el 87% de los votos emitidos en las primarias, donde los votantes "hablaron clara y decisivamente" sobre su candidatura.

"Fue su decisión. No de la prensa, ni de los expertos, ni de los grandes donantes, ni de ningún grupo seleccionado de personas, por muy bien intencionadas que sean", escribió Biden.

"Este fue un proceso abierto a cualquiera que quisiera postularse", señaló. "Los votantes del Partido Demócrata votaron. Me eligieron a mí para ser el candidato del partido.

"¿Ahora decimos simplemente que este proceso no importó? ¿Que los votantes no tienen voz y voto? Me niego a hacer eso", añadió.

"¿Cómo podemos defender la democracia en nuestra nación si la ignoramos en nuestro propio partido? No puedo hacer eso. No lo haré", enfatizó en su carta a los legisladores.

"No tengo ninguna duda de que yo, y nosotros, podemos vencer a Donald Trump y lo haremos.

"La cuestión de cómo seguir ha sido muy discutida desde hace más de una semana. Y es hora de que acabe", pidió.

Getty Images Las preocupaciones en torno al estado de Biden se incrementaron después de su actuación en el debate el 27 de junio.

"Tenemos una tarea. Y es vencer a Donald Trump", dijo el presidente.

Además de la carta, Biden llamó al programa Morning Joe del canal de noticias MSNBC, una llamada en vivo extremadamente inusual para el presidente de EE.UU.

En la breve comunicación telefónica, Biden afirmó: "La conclusión es que no nos vamos a ningún lado".

"No me voy para ningún lado", añadió.

Haciendo eco de parte del lenguaje de su carta a los legisladores demócratas, Biden insistió en que los votantes "hablaron claramente" durante el proceso de nominación y reiteró que cree que él es el "mejor" candidato para vencer a Trump en los comicios de este año.

Si bien las llamadas telefónicas en vivo a presentadores de TV fueron un elemento básico del gobierno de Trump, esta parece ser la primera vez que Biden lo hace durante sus tres años y medio en el cargo.

¿Quiénes pidieron que Biden se baje?

Algunos demócratas electos estuvieron pidiendo al presidente Biden que abandone su candidatura a la reelección, pero la gran mayoría no expresó públicamente sus preocupaciones.

Hasta ahora, cinco demócratas de la Cámara de Representantes manifestaron explícitamente su apoyo a la salida de Biden.

Se trata de los representantes Angie Craig, de Minnesota; Lloyd Doggett, de Texas; Seth Moulton, de Massachusetts; Mike Quigley, de Illinois, y Raúl Grijalva, de Arizona.

Getty Images Biden encabezó actos políticos en estados como Georgia, Wisconsin y Pensilvania después del debate.

Los observadores del Capitolio están viendo qué tan rápido crece este número a medida que los miembros del Congreso regresan de un receso esta semana.

El domingo, Biden mantuvo una llamada privada con el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, para abordar las preocupaciones del partido sobre su edad y su capacidad para vencer a Trump en noviembre.

Durante la llamada, cuatro miembros del Congreso fueron explícitos al instar a Biden a que dimitiera, según informaron varios medios, incluido el socio estadounidense de la BBC, CBS News.

Jerry Nadler, Mark Takano y Adam Smith dijeron que Biden debería hacerse a un lado, según estos medios, que citaron a personas que participaron en la llamada o familiarizadas con lo que se dijo.

Hubo cierto desacuerdo por parte de los medios sobre quién fue la cuarta persona que expresó su descontento con la candidatura de Biden en la llamada: CBS y The New York Times dijeron que fue Joe Morelle, de Nueva York, pero Associated Press dijo que fue Jim Himes, de Connecticut.

La edad de Biden ha sido durante mucho tiempo un motivo de preocupación para los demócratas.

Getty Images Tras el debate, Biden ha tratado de mostrarse vital y con energía.

Antes de su mal desempeño en el debate contra Trump, múltiples encuestas de opinión habían mostrado que la aptitud mental de Biden era una de las principales preocupaciones entre los votantes.

Sus frecuentes pausas y falta de palabras durante el debate dejaron a muchos demócratas -y votantes- aún más preocupados de que el presidente no estuviera mentalmente lo suficientemente en forma para otros cuatro años en el cargo, ni lo suficientemente en forma para vencer a Trump en noviembre.

Pero Biden ha rechazado continuamente los llamados a dimitir.

Incluso antes de su carta al Congreso, el presidente no daba señales de ceder.

Desde el debate, la campaña de Biden ha gastado millones de dólares en publicidad en estados en disputa.

Además, el presidente asistió a múltiples eventos de campaña en estados como Georgia, Wisconsin y Pensilvania.

Durante su primera entrevista televisada después del debate, Biden dijo el pasado viernes al canal ABC que solo abandonaría su candidatura "si el señor todopoderoso bajara y dijera: 'Joe, sal de la carrera’".

* Con información de Bernd Debusmann Jr.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.