Los elogios al héroe de la mochila que se enfrentó al hombre que apuñaló a 4 niños en Francia

EPA

El presidente Emmanuel Macron saluda a Henri, el joven que hizo frente al atacante.

Los medios en Francia lo han elogiado y se refieren a este joven como el "héroe de la mochila".Henri, de 24 años, fue filmado confrontando y persiguiendo con una bolsa pesada al sospechoso de haber apuñalado el jueves a cuatro niños en un parque ubicado cerca del lago Annecy, en el sur del país.El peregrino católico, que ha estado recorriendo las catedrales de Francia, dijo que siguió su instinto e hizo lo que pudo para "proteger a los débiles".El presidente de Francia, Emmanuel Macron, lo elogió por su valentía cuando los dos se reunieron este viernes.Macron le dijo a Henri que sus acciones eran una "fuente de esperanza", pero que el joven había "sobrevivido a un trauma".El mandatario viajó para encontrarse con las víctimas de los apuñalamientos y homenajear a los socorristas por su trabajo.Dijo que había escuchado noticias "positivas" sobre el estado de los cuatro niños heridos en el ataque, en el que también resultaron heridos dos adultos.

#MerciHenri

EPA Los medios en Francia se refieren a Henri como "el héroe de la mochila".

En las imágenes del ataque y de lo que ocurrió inmediatamente después parece verse a Henri balanceando una de sus mochilas hacia el atacante, quien a su vez trató de agredirlo.Otro clip muestra a Henri persiguiendo al hombre que estaba armado con un cuchillo a través de un área cubierta de hierba.En redes sociales comenzó a ser tendencia la frase #MerciHenri (gracias Henri), a lo que el joven respondió con un mensaje en Instagram:Henri recibió mensajes de agradecimiento, no solo por sus acciones sino también por su aparente modestia.Entrevistado este viernes en televisión, Henri dijo: "Todo lo que sé es que no estaba allí por casualidad".Explicó que era "impensable no hacer nada... Seguí mi instinto e hice lo que pude para proteger a los débiles".Henri, quien no ha querido revelar su apellido, es graduado en administración.En otra entrevista este viernes, dijo que no fue el único civil que se puso en riesgo y que había "actuado como lo haría cualquier francés"."Muchas otras personas intervinieron como pudieron. Vi a un empleado del parque tratar de golpear al atacante con su gran pala de plástico", apuntó.El padre de Henri cree que las acciones de su hijo evitaron que el agresor hiriera a más personas.En declaraciones a la agencia de noticias Associated Press, dijo que su hijo había "evitado una carnicería, asustándolo [al atacante]. Realmente muy valiente".Pocos días antes del ataque, Henri había sido entrevistado por el periódico Dauphiné Libéré en relación con su gira de nueve meses por las catedrales de Francia, que planeaba completar caminando y haciendo autostop.Se le citó comentando su truco de tocar puertas al azar cerca de las catedrales para tratar de encontrar alojamiento. "Te obliga a abrirte a la gente", explicó.Al comentar sobre la sugerencia de que el sospechoso de los ataques del jueves también se identifica como cristiano, Henri dijo queAhora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.