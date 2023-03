Lolita, la orca que será liberada tras 50 años en cautiverio en el acuario de Miami

Lolita, la orca del Seaquarium de Miami, quedará en libertad después de más de 50 años en cautiverio.Los directivos del acuario de Florida llegaron a un acuerdo con los voluntarios de Friends of Lolita, una organización de defensa de los derechos animales, para liberar al animal y trasladarlo alnoroestedel Pacíficoenunplazodedosaños.El plan para devolver a Lolita al mar no es inmediato ni será sencillo. La complicada logística para trasladar a la orca, de más de 2.260 kilos, exige de la coordinación entre distintos actores.La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, calificó el acuerdo como "histórico". "Muchos han esperado y rezado por este resultado durante muchos años", dijo este jueves en una rueda de prensa, y aseguró que la supervisión de Lolita estará a cargo del municipio hasta que se concrete su liberación.Por medio siglo, Lolita, de 57 años y también conocida por el nombre de Toki, fue la máxima atracción del acuario, pero también un símbolo de los colectivos ambientalistas.El anterior propietario del Seaquarium, SeaWorld Entertainment Inc, redujo a partir de 2016 de manera progresiva los espectáculos con orcas. En marzo de 2022Lolita fue retirada de los espectáculos, después de un cambio de gestión en el acuario, según informa Reuters."Todavía queda mucho trabajo por hacer. Pero creo que estamos a la altura", dijo Pritam Singh, de la organización Friends of Lolita.

La vida en el mar

Keiko, la ballena en la que se basó la película, pudo sobrevivir solo un año después de su liberación. Por eso, la pregunta es ahora qué pasará con Lolita después de toda una vida en cautiverio. Para garantizar su supervivencia,, donde los entrenadores la acompañarán en el proceso de incorporarse al ambiente natual.Pero. Dos delfines la acompañarán en el plan de liberación en el Pacífico.La orca deberá recorrer el país de punta a punta: desde Miami, en el sureste, hasta la costa noroccidental. Los animales serán trasladados en un tanque de viaje, luego en la parte inferior de un avión, más tarde en un camión y por último, una barcaza con grúa los dejará en el mar, según el diario Miami Herald. Las orcas son mamíferos sociables que no tienen depredadores naturales y que pueden llegar a vivir hasta 80 años.La prohibición del encierro animal, así como de la utilización de ellos para el entretenimiento, es una de las principales críticas de los colectivos protectores de animales.