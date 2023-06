Lizzo Nadie buscaba contratar a la negra gorda: la artista que luchó contra los prejuicios sobre su cuerpo y ahora disfruta del éxito mundial

Getty Images

Lizzo se crió rodeada de cantantes de una iglesia fundada por sus bisabuelos.

Lizzo vive una racha ganadora. Melissa Jefferson (nombre real de la artista) saltó a la fama en 2019 cuando lanzó su tema Truth Hurts, número uno en Estados Unidos.Desde entonces, ha realizado dos giras y ganó el premio canción del año en los Grammy por su tema About Damn Time.Si bien su canción ocupó los primeros lugares en las listas del país norteamericano, el éxito no llegó rápido para lacantante, cuenta ella misma en un documentalque estrenó el año pasado en HBO Max, pero que este junio se hizo disponible en las plataformas de streamingde la BBC, y que ha puesto su vida nuevamente en el foco del público. En la producción, titulada Love, Lizzo, la intérprete no tan solo se desahoga, sino que ofrece detalles íntimos de su vida y carrera. "Nadie queríacontratara una negragorda que rapeaba, cantaba y tocaba la flauta", sostiene la músico, que además se presenta en el festival Glastonbury que se celebra en Reino Unido este verano. Lizzo narra su historia, desde sus primeros días en Detroit, pasando por las noches que tuvo que dormir en su coche hasta llegar finalmente a Los Ángeles, donde entró en el mainstream. En esta nota te damos más detalles sobre ella.

El comienzo de su historia

Getty Images Lizzo dice que no siempre tuvo confianza en su voz.

Getty Images "Nadie quería fichar a una negra gorda que rapeaba, cantaba y tocaba la flauta".

La relación con su cuerpo

Getty Images Lizzo creó el grupo de bailarinas llamado Big Grrrls para representar a las mujeres de todas las tallas.

Lizzo nació en Detroit, en el estado de Michigan, Estados Unidos. De chica,Inlcuso Shari Johnson-Jefferson, su madre, actuaba a menudo en la iglesia.Si bien Lizzo siempre soñó con ser cantante,"Había cantantes a las que quería parecerme, probablemente Lauryn Hill y Beyoncé", explica.Fue su familia, especialmente su padre, Michael Jefferson, la que la motivó a seguir en la música. A los 10 años se trasladó a Houston, Texas, con su familia."No importa en qué parte de mi historia entres,. ¿Por qué dormía en el coche? Porque persigo la música. ¿Por qué me mudé a Minneapolis? Porque iba a donde estaba la música", dice en la producción. Su primer single lo lanzó en 2013, pero. "Tardé casi diez años en llegar a donde estoy hoy. Trabajé mucho y nunca dije que no", añade., agrega en el audiovisual. Lizzo explica queEn el documental recuerda los días de colegio, cuando las chicas de la clase de gimnasia le escondían la ropa mientras se duchaba.Recién en 2015, lanzó su cancióndonde confirmó que su propósito como artista era. La canción dice en sus letras frases como: "He terminado con la lucha/ ahora quiero disfrutar de mi vida"."Antes de eso, no había escuchado a nadie decir en una canción: 'Estoy enamorada de mí misma'. La gente conectó con el tema, porque era personal y real. Fue así que me di cuenta de que esa era yo", dice la artista sobre el surgimiento de My Skin.Desde su canción Special hasta la creción del grupo de danza Big Grrrls, que la acompaña en sus espectáculos y a las que describe como una extensión de sí misma.Big Grrrls es unsobre el escenario, que se unieron a la artista en su giraCuz I Love You.El documental también muestra cómo grabó su popular disco Special, que incluye el tema About Damn Time. La última parada de la gira Special ha sido en Los Ángeles, desde donde Lizzo declaró con orgullo: "Realmente creo que el amor por uno mismo y por los demás es lo que necesita este mundo para ser un lugar mejor".