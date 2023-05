“Tienes este grupo de élite que prospera mientras el resto trata de llegar a fin de mes: los británicos que no quieren saber de la coronación de Carlos III

Cortesía Oli Silverwood-Cope

La coronación es algo que enoja a Oli Silverwood-Cope.

Se espera que millones de personas sintonicen en su TV la coronación del rey Carlos III el 6 de mayo. Mientras que algunos disfrutarán de la fiesta, la pompa y la ceremonia, otros harán todo lo posible para evitar el evento. La BBC conversó con tres personas que no tienen interés en mirarla.

"Desperdicio enorme"

"Deberiamos votar sobre si queremos la monarquía"

Cortesía Chantelle Lunt Chantelle Lunt ve la monarquía como una reliquia del pasado colonialista.

"No me interesa tanto"

Cortesía Tarek Ahmed Tarek Ahmed dice que prefiere ver una película de tres horas en vez de la coronación.

"No se lo merece"

Cortesía Joana Firmino Joana Firmino tiene previsto volar a Filipinas en lugar de "perder el tiempo" con la celebración.

Oli Silverwood-Cope no tiene pensado ver la coronación. Ella dice que la monarquía es una"Creo que un desperdicio enorme de dinero público" , dice esta mujer de 51 años de Stroud, una ciudad en el sur de Reino Unido. Para Silverwood-Cope, un jefe de Estado hereditario es"Tienes este pequeño grupo de élite en la cima de nuestra sociedad que está prosperando y luego el resto está tratando de llegar a fin de mes y poner comida en la mesa", enfatiza. Como partera del NHS (siglas del Servicio Nacional de Salud), dice que el"No hemos tenido un aumento de sueldo desde 2010. La familia real tiene su propia riqueza personal y, aún así, somos nosotros, los contribuyentes, los que tenemos que financiar este desfile en medio de una crisis financiera", añade. En vez de mirar, ella hará un turno en el hospital ayudando a las madres a dar a luz.La activista Chantelle Lunt no piensa sintonizar su TV. Lunt, de 35 años, preside la Alianza de Merseyside para la Igualdad Racial (en el noroeste de Inglaterra) y dice que la"Este es un momento en el que deberíamos poder reflexionar sobre la democracia en Reino Unido y votar si queremos seguir teniendo una monarquía".Ella ve la posición del rey Carlos III como jefe de la Mancomunidad de Naciones como una"Tengo muchos sentimientos sobre el legado de la monarquía y la historia del imperio que se construyó sobre las espaldas de los negros y mestizos. Y sé que en el camino se han pedido algunas disculpas, pero en mi opinión, no son suficientes".Lunt tiene planeado evitar todos los eventos relativos a la coronación así como la cobertura mediática del tema durante el fin de semana, porque eso le recuerda a "algo que fue impuesto a mis ancestros". "Afortunadamente para mí, Eurovisión se está organizando en Liverpool, así que eso es lo que voy a celebrar", dice.Tarek Ahmed dice que no le "interesa tanto como para mirar (el evento) durante horas"."Prefiero descansar en casa y comerme unos dónuts", explica el ejecutivo de marketing de 21 años de Kent, en el sureste de Reino Unido. Ahmed dice que"Si hacen que el país gane dinero, genial. Eso significa más dinero para cosas como el NHS y la educación. Pero si ese no es el caso, entonces no los quiero". Una encuesta de YouGov comisionada por el programa de la BBC Panorama muestra que hay una un jefe de Estado electo, que fue respaldado por un 26%.Ahmed piensa pasar la mañana del sábado mirando la nueva película Avatar con su familia. Pero dice que quizás vea más tarde un resumen de la coronación. "Probablemente mire los momentos más destacados, como cuando le ponen la corona. Eso es un poco de historia". Pese a su visión de la coronación, Ahmed espera con ansias el día festivo. "Tenemos un día libre adicional y todo el país se lo merece", concluye.Joana Firmino dice que no le gusta el rey Carlos III y no quiere ver cómo lo coronan. "No creo que vaya a ser un buen modelo a seguir", manifiesta la mesera de 21 años de Kent. Firmino era fan de la reina Isabel II y dice que se sintió "muy angustiada" cuando falleció. A ella" por su compleja relación con su primera esposa, Diana, Princesa de Gales.Firmino opina que su hijo, el Príncipe William, sería un "mucho mejor rey": "Si fuese William el coronado, seguramente miraría (el evento). Pero no quiero pasar horas mirando a alguien que no quiero que coronen como rey, porque".En vez de verlo, Firmino se irá de vacaciones a Filipinas. "No voy a perder mi tiempo. Voy a estar disfrutando del buen clima y las playas tropicales", añade. * Entrevistas realizadas por Jamie Moreland y Yazmina García.