“Los nombramientos de Trump en la Corte Suprema han comenzado a tener y tendrán un gran efecto en la ley de EEUU”

Donald Trump y Amy Coney Barret, la última jueza en entrar a la Corte Suprema.

Si al pensar en la Corte Suprema de Estados Unidos viene a tu cabeza la imagen de la "dama de la Justicia" con los ojos vendados, quizás deberías prestar atención a lo que dice Lee Epstein.Reconocida experta en el comportamiento de los jueces, Epstein mostró en estudios que desde que la Corte es presidida por John Roberts en 2005, los fallos a favor de organizaciones religiosas subieron de forma dramática a 83% de los casos."La Corte de Roberts es conocida por ser muy pro-religión: más que cualquier otra Corte en la historia moderna" de EE.UU., dice Epstein en una entrevista con BBC Mundo. Esta profesora de Derecho y Ciencia política en la Universidad de Washington en St. Louis señala que el fallo que eliminó el derecho constitucional al aborto el viernes cae fuera de la categoría religiosa, pero refleja la división ideológica de la Corte.Y ante las dudas que dejó esa decisión denominada Dobbs contra Jackson sobre si el máximo tribunal de EE.UU. revisará otros derechos como el matrimonio del mismo sexo o la anticoncepción, Epstein advierte que es posible que así sea. De hecho, uno de los jueces de la Corte ya llamó a repensar las decisiones sobre esos derechos, sustentados en una lógica similar a la del fallo Roe contra Wade que reconocía el derecho al aborto desde 1973.Lo que sigue es una síntesis del diálogo telefónico con Epstein, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias y autora o coautora de varios libros sobre derecho y justicia.

Lee Epstein Epstein ha estudiado el comportamiento de los jueces y los casos sobre religión en la Corte Suprema de EE.UU.

El patrón de la decisión fue que los tres jueces liberales demócratas disintieron y los seis jueces conservadores republicanos fueron mayoría. Roberts no quería anular Roe, pero votó con la mayoría en este caso. Así que la Corte se dividió por fundamentos partidistas e ideológicos.Algunos de esos jueces fueron ciertamente puestos en la corte para anular Roe versus Wade.Bueno, la opinión mayoritaria dice que no, que el aborto es diferente a esos otros derechos. Pero es posible —no quiero decir que sea probable, pero sí posible— que estos otros derechos puedan estar en riesgo dada la decisión de la Corte sobre Dobbs.Bueno, creo la Corte de Roberts es conocida por ser muy pro-religión: más que cualquier otra Corte en la historia moderna.Así que no es para nada sorprendente que la religión ganara el caso de Maine. Es parte de una tendencia muy asociada a la Corte de Roberts.Parece que ya han ido bastante lejos. Sí, creo que podrían ir más lejos: hay formas en las que podrían hacerlo. Un académico tiene una especie de chiste: ¿Cuándo va a sostener la Corte Suprema de Estados Unidos que el libre ejercicio de la Constitución invalida la Cláusula de Establecimiento religioso de la Constitución?(Nota de Redacción: se refiere a la cláusula que prohibe al gobierno establecer una religión).Ahora todo es ejercicio libre de la religión.Bueno, no sé si querría ir tan lejos. Creo que la Corte es pro-religión. Falla a favor de las organizaciones religiosas ocho de cada diez veces. No sé si impone creencias religiosas, pero sé que ha sido muy, muy favorable a la religión.Y me parece que lo que la Corte está diciendo es "si un estado va a dar beneficios por asistir a una escuela privada, entonces tienen que incluir las escuelas privadas religiosas".Nuestra Constitución puede leerse de muchas maneras diferentes. Y hay muchas metodologías distintas para interpretarla.Eso significa que los valores de los jueces se van a filtrar en su interpretación de la Constitución: valores ideológicos, valores partidistas y tal vez incluso valores religiosos personales. Estamos viendo pruebas de esto durante 50 años.Creo que los tres nombramientos de Donald Trump han tenido un gran impacto en la Corte. No habríamos conseguido la anulación de Roe versus Wade si no hubiera sido por el último nombramiento de Amy Coney Barrett.Así que los nombramientos de Trump han comenzado a tener y tendrán un gran efecto en la ley de Estados Unidos.Bueno, ellos dirían que no. La Corte diría que se trata de una decisión muy democrática que devuelve el tema de aborto a los estados, y que la gente puede opinar si tiene o no aborto en su estado, que no vamos a tener una política de aborto desde arriba a nivel nacional. Se podría argumentar lo contrario: que esto quita derechos básicos a la gente en Estados Unidos, y quitar derechos me parece una forma de retroceso.Sí. Pero ellos argumentarían que están devolviendo derechos al pueblo.No lo sé. Tenemos que esperar y ver. Hay muchas encuestas que muestran que la gente no quería que se anulara el caso Roe versus Wade. Pero eso es a nivel nacional. En los estados que no quieren el aborto, la gente no está a favor del aborto. Así que veremos qué pasa.Bueno, eso es lo que la Corte parece pensar. Es un poco extraño que ahora haya una política nacional de armas, pero el aborto vuelve a los estados. (Nota de Redacción: la semana pasada la Corte limitó en gran medida la potestad de los estados de EE.UU. para restringir el porte de armas en la vía pública).La Corte lo justificaría diciendo: "Bueno, el aborto no está en nuestra Constitución, pero las armas están garantizadas en la Constitución". Para algunos eso es cierto. Para otros, parece una yuxtaposición un poco extraña entre aborto y armas.