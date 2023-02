“Hay peligro real de un desastre secundario en Turquía y Siria que afecte a más personas que el primero: la advertencia de la OMS tras los terremotos en ambos países

Reuters

La esperanza de encontrar a más sobrevivientes disminuye con cada minuto que pasa.

Los sobrevivientes de los devastadores terremotos que sacudieron a Turquía y Siria el pasado lunes, en los que han muerto más de 17.000 personas, se están enfrentando a un efecto secundario de la tragedia que podría afectar incluso a más personas que los mismos terremotos.Según la Organización Mundial de la Salud, el mayor reto ahora para los equipos de rescate y organizaciones humanitarias es garantizar que aquellas personas que lograron sobrevivir sigan con vida debido a las gélidas temperaturas y la falta de servicios y comida en las zonas afectadas.El director del departamento de respuesta a incidentes de la OMS, Robert Holden, alertó que la mayoría de esas personas se encuentran "a la intemperie, en condiciones horribles y cada vez peores".En los últimos días las temperaturas han bajado considerablemente, ha habido lluvia y ha nevado, lo que dificulta las labores de búsqueda y rescate, así como la llegada de suministros de ayuda."No es una tarea fácil. La escala de la operación es enorme", reconoció Holden

Miedo y desesperación

Getty Images Los sobrevivientes se enfrentan a ahora a las extremas condiciones climatológicas en las principales zonas afectadas.

EPA El presidente Erdogan viajó este miércoles a la ciudad de Kahramanmaras, a 40km del epicentro.

Carrera contra el tiempo

Reuters Las personas se juntan alrededor de fogatas en medio de las ruinas para tratar de mantenerse en calor.

Desde el pasado lunes hemos visto impactantes imágenes de edificios colapsando, personas siendo rescatadas y gente deambulando por las calles de las poblaciones más afectadas.En la ciudad de Gaziantep, por ejemplo, donde fue el epicentro del terremoto, los termómetros han alcanzado por la noche los -5 grados centígrados, mientras que la temperatura se mantiene alrededor de los seis grados durante el día.Además, ha nevado en la región, lo que dificulta la visibilidad. Factor que ha sido determinante en la velocidad de respuesta a la emergencia por parte del gobierno según se defendió el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, fuertemente criticado por la falta de prevención y apoyo.El mandatario declaró que se calcula que solo en Turquía ha habido unas 13 millones de personas que se han visto afectadas de alguna manera por los terremotos.Robert Holden explicó que estas condiciones meteorológicas han dificutado los trabajos para restablecer el suministro de agua, combustible y electricidad, así como las comunicaciones.El periodista de la BBC, Quentin Sommerville, quien se encuentra en la ciudad turca de Antakya, en la provincia de Hatay, describió como están viviendo."El aparcamiento de un supermercado se ha convertido en su hogar. A pesar de las gélidas temperaturas, la gente duerme en el suelo y algunos en sus coches. Queman leña y se sientan alrededor de braseros durante la noche", explicó. Sommerville contó la historia de un hombre que le preguntó a los equipos de rescate si podía entrar en el edificio parcialmente derrumbado donde se encontraba su apartamento.le dijeron. Asintió y trepó por los escombros para recuperar lo que necesitaba."Han pasado cuatro días desde el terremoto y no hay mucho que separe la vida de la muerte en Antakya", dijo el enviado especial de la BBC.Salah Abouglasem, quien colabora con la ONG Islamic Relief y lleva ayudando en las labores de rescate en Turquía desde el lunes por la noche, teme que estén "perdiendo la carrera contra el tiempo" para encontrar más personas con vida.Reconoce que si bien los equipos de rescate siguen trabajando y todavía creen que pueden ocurrir milagros, ya han pasado 72 horas -que es el tiempo en el que es más probable que se pueda salvar gente- y las condiciones de frío extremo disminuyen la probabilidad de que más personas sobrevivan."Nuestra preocupación como organización de ayuda sonpor lo que hacemos un llamamiento a la gente para que continúe esforzándose por llegar hasta aquí", afirma.También dijo que sus colegas en Siria cuentan que la situación allí es "aún más difícil" debido a la ausencia de un esfuerzo coordinado.De hecho, no fue sino hasta hace pocas horas que llegó la primera caravana de ayuda humanitaria a la región que se encuentra controlada por la oposición.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.