Las violentas protestas en la mayor fábrica de iPhone del mundo ubicada en China

Una serie de protestas violentas se han reportado en la mayor fábrica de iPhone del mundo, en la ciudad china de Zhengzhou, según imágenes que han circulado en internet.Los videos muestran a cientos de empleados marchando, algunos enfrentados por personal en trajes de protección personal y por policías antimotines. Quienes han divulgando imágenes de lo sucedido dicen que los manifestantes fueron golpeados por la policía. Los videos también captaron los choques.El fabricante Foxconn dijo que trabajaría con el personal y el gobierno local para evitar más violencia.En un comunicado, la empresa dijo que algunos empleados tenían dudas respecto al salario pero que la firma cumpliría con los pagosestablecidosen los contratos.La compañía también calificó de "falsos" unos rumores sobre que a los nuevos empleados recién reclutados les pidieron que compartieran dormitorios con trabajadores que habían dado positivo a covid.Foxconn afirmó que los cuartos fueron desinfectados e inspeccionados por autoridades locales antes de que el personal nuevo los ocupara. El mes pasado, el aumento de casos de covid forzó un confinamiento en la fábrica, del cual algunos empleados huyeron y regresaron a sus casas. La compañía entonces reclutó nuevos trabajadores con la promesa de entregarles bonificaciones generosas.

Foxconn asegura que ha desinfectado los dormitorios de sus empleados.

Piden por sus derechos

Reuters Algunos trabajadores dicen que no les han pagado las bonificaciones que les prometieron.

Getty Images A finales de octubre, muchos trabajadores escaparon del confinamiento en la planta de Zhengzhou para regresar a sus casas en autobuses y camiones.

Imágenes en directo mostraron a los trabajadores gritando: "¡Defiendan nuestros derechos!"Otros fueron vistos."Cambiaron el contrato para que no pudiéramos obtener el subsidio que prometieron. Nos meten en cuarentena pero no nos proveen comida", dijo un empleado de Foxconn durante la transmisión en vivo."Si no atienden nuestras necesidades, continuaremos luchando".El individuo también afirmó haber visto a un hombreMientras que un empleado que recientemente empezó a trabajar en la planta de Zhengzhou también le dijo a la BBC que los trabajadores protestaban porque Foxconn había "cambiado el contrato que habían prometido". Contó que algunos reclutas nuevos temían contraer covid del personal que había estado allí durante el brote anterior. "Esos trabajadores que están protestando quieren recibir el subsidio y regresar a casa", expresó el miembro del personal.El miércoles en la mañana hubo. Otros videos trasmitidos en vivo mostraron una multitud de policías armados en el lugar. Otro empleado recién contratado contó a la BBC que visitó la escena de las protestas el miércoles, donde vio a un "hombre con sangre en la cabeza tirado en el piso"."No conocía la razón exacta de las protestas pero nos están mezclando a los trabajadores nuevos con los antiguos que habían dado positivo [a covid]", manifestó a la BBC.Foxconn, una firma taiwanesa, es ely en su planta en Zhengzhou ensambla más iPhones que en cualquier otro lugar del mundo. A finales de octubre, numerosos trabajadores huyeron de la planta en medio de un aumento de casos de covid y acusaciones de maltrato de personal.La huida fue captada en las redes sociales a medida que ibanDesde entonces, la firma ha impuesto la llamada operación bucle cerrado en la planta, lo que la mantiene aislada del resto de la ciudad de Zhengzhou debido a los brotes de covid que allí han ocurrido.A principios de este mes, Apple dijo que anticipaba menores entregas del modelo de iPhone 14 debido a la interrupción de la producción en Zhengzhou.