13/03/2024 · 08:26 AM

Getty El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha señalado que lo que está sucediendo en Gaza es "inaceptable".

Las relaciones diplomáticas entre Chile e Israel viven un momento de alta tensión.

El gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric decidió excluir a Israel de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), considerada como una de las exhibiciones más importantes en materia de seguridad, defensa y aeronáutica de América Latina.

"Lo que está sucediendo en Gaza es inaceptable y no me parecería ni prudente ni coherente que empresas israelíes vengan a exponer armamento a Chile en estas condiciones", explicó Boric en una rueda de prensa, el 8 de marzo pasado.

La feria -que se realizará entre el 9 y el 14 de abril en la ciudad de Santiago y es organizada por la Fuerza Aérea de Chile-, reúne a representantes de todo el mundo, siendo una importante plataforma de negocios en la región.

En declaraciones a BBC Mundo, la cancillería chilena explicó que la medida tomada por el gobierno "es congruente con la posición de Chile respecto a la gravísima situación actual en Palestina e Israel".

Añadieron que el país sudamericano “ha mantenido una actitud coherente ante dos de los mayores conflictos actuales a nivel mundial, la invasión de Rusia a Ucrania y las inaceptables violaciones al derecho internacional humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza, lo que ha sido denunciado por diversos países en instancias internacionales”.

En la última edición de FIDAE, en 2022, el entonces presidente Sebastián Piñera suspendió la invitación a Rusia, en medio de la invasión a Ucrania.

Lo anterior fue citado por Boric al ofrecer sus argumentos para que esta vez se excluya a Israel de la exhibición. El mandatario, además, explicó que "la responsabilidad de la decisión es mía".

La medida, sin embargo, generó inmediato rechazo entre los israelíes.

Nueve empresas de ese país presentaron ante la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del gobierno chileno, acusándolo de discriminación arbitraria, mientras que el embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, insistió públicamente en que la administración de Boric está llevando adelante una "política antiisraelí".

Getty Images La FIDAE se realiza una vez cada dos años en Chile y es una de las ferias aeronáuticas más importantes de América Latina y del mundo. Su primera edición fue en 1980.

“La decisión perjudica aún más las relaciones bilaterales de más de 70 años no sólo en defensa y seguridad sino también en otras áreas como el manejo de recursos hídricos, la agricultura, salud, intercambio académico, ciencia y tecnología”, señaló Artzyeli a través de su cuenta de X (Twitter).

BBC Mundo se contactó con la embajada de Israel para obtener una declaración oficial al respecto, pero declinaron hacer comentarios señalando que no lo harán hasta que las cosas decanten.

La guerra entre Israel y Hamás estalló el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista radical lanzó un ataque sin precedentes contra Israel, que dejó 1.200 muertos y más de 200 secuestrados. Tras ello, se inició una campaña militar israelí sobre Gaza en la que han muerto más de 30.000 personas.

Chile es el país del mundo con la mayor comunidad de palestinos fuera del mundo árabe. Se calcula que unas 500.000 personas pertenecen a esa colectividad.

Escalada en las tensiones

Desde que el Ministerio de Defensa de Chile anunció la decisión de suspender la participación de Israel en la FIDAE el pasado 5 de marzo, la tensión entre ambos países ha ido en aumento.

En una entrevista con el programa Mesa Central, de Canal 13, el embajador israelí no sólo lamentó la medida sino que también afirmó que no ha tenido ningún tipo de contacto con las autoridades chilenas desde el 7 de octubre (día del ataque de Hamás), a pesar de que aseguró haber intentado establecer una conversación.

Lo anterior fue desmentido por el propio presidente Boric, quien consultado este lunes 11 de marzo por las declaraciones del embajador, dijo: “No es cierto”.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, dijo que “en el caso del embajador de Israel, sería bueno algún ejercicio de autocrítica; yo he sido también embajador, diplomático representante de Chile, y si a mí se me cierran las puertas, pregunto por qué se me han cerrado las puertas”.

De todas maneras, la cancillería chilena le aseguró a BBC Mundo que los canales de su ministerio “han estado siempre abiertos”.

Con respecto a las acusaciones del embajador Artzyeli sobre una supuesta política “antiisraelí”, señalaron que “el Gobierno de Chile, por instrucción del Presidente, fue uno de los primeros países en condenar los ataques terroristas de Hamás a Israel, y hemos condenando estos hechos permanentemente”.

“El canciller tiene una relación fluida y diálogo permanente con la comunidad judía en Chile (…). No existe una conducta negativa hacia el pueblo de Israel”, agregaron.

Getty Images El embajador de Israel en Chile, Gil Artzyeli, ha insistido públicamente en que la administración de Boric está llevando adelante una "política antiisraelí".

“No está contemplado romper relaciones diplomáticas”

La polémica también ha escalado a las esferas políticas internas de Chile.

Algunos parlamentarios, incluso oficialistas, cuestionaron la exclusión de Israel de la FIDAE señalando que puede generar consecuencias en las relaciones internacionales de Chile.

Otros, sin embargo, apoyaron fuertemente la decisión. Incluso, el diputado Gonzalo Winter -cercano al presidente Boric y miembro de su mismo partido, Convergencia Social- se mostró a favor de expulsar al embajador de Israel en Chile.

“Él lo pide a gritos”, dijo en una entrevista con Televisión Nacional de Chile (TVN).

No obstante, esto fue descartado por el gobierno.

“No está contemplado romper relaciones diplomáticas con Israel”, señaló la cancillería chilena a BBC Mundo.

Otros desencuentros

Esta no es la primera vez que se generan tensiones entre el gobierno de Chile e Israel.

En septiembre de 2022, Gabriel Boric se rehusó a recibir en La Moneda al embajador Gil Artzyeli para la presentación de sus credenciales.

Según la prensa local, el mandatario tomó la decisión en protesta por la muerte de un adolescente palestino ocurrida en medio de una redada israelí en Cisjordania.

Esto generó una crisis diplomática entre ambos países. La cancillería chilena, entonces, le pidió disculpas al embajador y reagendó la cita con el presidente Boric.

Luego, tras el ataque del 7 de octubre de Hamás a Israel, también hubo un impasse, esta vez entre el ministro Van Klaveren y el embajador Gil Artzyeli.

La polémica surgió tras una declaración del canciller chileno en X (Twitter) en la que señaló: “El uso de la fuerza contra civiles nunca es aceptable en los conflictos armados, aún en el ejercicio de la legítima defensa”.

“Hacemos un llamado a todas las partes involucradas en los actos de violencia en Israel y los territorios palestinos a respetar ese principio básico… Eso vale para Hamas, la Jihad Islamica, el Estado de Israel y cualquier otro actor que intervenga en el conflicto”, agregó.

El diplomático israelí respondió a través de la misma red social, criticando fuertemente las palabras del ministro Van Klaveren.

“Israel tiene todo el derecho, y la obligación, de defenderse (…). Mencionar a Israel junto con Hamás y la Yihad islámica, grupos terroristas islámicos apoyados por la dictadura iraní, es lamentable”, afirmó.

Getty Images La agencia de la ONU para la infancia, Unicef, advirtió que es probable que el número de niños que mueren de hambre en Gaza aumente rápidamente a menos que termine la guerra entre Israel y Hamás, y se resuelvan de inmediato los obstáculos a la ayuda humanitaria.

Días más tarde, el 31 de octubre, Boric llamó a consultas a su embajador en Israel, Jorge Carvajal, "ante las inaceptables violaciones del Derecho Internacional Humanitario en que ha incurrido Israel en la franja de Gaza".

"Chile condena enérgicamente y observa con gran preocupación que dichas operaciones militares –que a estas alturas de su desarrollo comportan un castigo colectivo a la población civil palestina en Gaza- no respetan normas fundamentales del Derecho Internacional, como lo demuestran las más de ocho mil víctimas civiles, en su mayoría mujeres y niños", apuntó el mandatario en su cuenta de X.

Tensiones con otros países latinoamericanos

Chile no es el primer país de la región en tener desencuentros diplomáticos con Israel.

Bolivia rompió relaciones con este país en octubre del año pasado.

Según explicó en aquel momento el vicecanciller Freddy Mamani, la medida se tomó “en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la Franja de Gaza".

El gobierno de Israel respondió que la decisión era una “rendición al terrorismo y al régimen de los Ayatolás en Irán”.

CORTESIA PRENSA CANCILLERÍA DE BOLIVIA En Bolivia, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, y el vicecanciller de Exteriores, Freddy Mamani, cuestionaron la actuación de Israel en Gaza.

Brasil también ha tenido fuertes roces con Israel.

En febrero, el presidente de ese país, Lula da Silva, comparó la actuación de las fuerzas israelíes en Gaza con lo hecho por Hitler contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

También definió la situación en la Franja como una guerra de un ejército profesional contra "mujeres y niños".

Como respuesta, Israel acusó a Lula de trivializar el Holocausto y aseguró estar luchando para destruir a Hamás y liberar a los rehenes que este grupo mantiene secuestrados desde el pasado 7 de octubre.

El ministro de Relaciones Exteriores de israelí, Israel Katz, dijo que el presidente brasileño sería considerado "persona non grata" en ese país hasta que se retractara de lo que había dicho.

Colombia, por su parte, también llamó a consultas de la embajadora de su país en Israel, Margarita Eliana Manjarrez Herrera, a fines de octubre de 2023.

