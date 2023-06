Las escuelas en Estados Unidos que prohibieron la Biblia por vulgar y violenta

Getty Images

La Biblia es considerada una "lectura desafiante" para las escuelas primarias de algunos estados de Estados Unidos.

En el estado de Utah, en el oeste de Estados Unidos, algunas escuelas tuvieron que retirar ejemplares de la Biblia de sus estanterías por incluir contenido "vulgar y violento".La medida se produce tras la denuncia del padre de uno de los alumnos de que la Biblia del rey Jacobo contiene material inadecuado para los niños.El gobierno republicano de Utah aprobó en 2022 una ley que prohíbe los libros "pornográficos o indecentes" en las escuelas.La mayoría de los libros prohibidos hasta ahora tratan de temas de educación sexual y orientación de género. La prohibición de la Biblia se produce en medio de un acuerdo más amplio entre los conservadores de los distintos estados para prohibir enseñanzas sobre temas como los derechosde las personasLGBT y la identidad racial.

Utah no es único caso

Texas, Florida, Misuri y Carolina del Sur se suman a la lista de estados con libros prohibidos.

Una "burla"

En Texas, Florida, Misuri y Carolina del Sur también se han. La decisión de Utah ha sido tomada esta semana por el distrito escolar de Davis, al norte de la capital del estado, tras una denuncia presentada en diciembre de 2022. Las autoridades escolares aseguran que ya han retirado los siete ejemplares de la Biblia que tenían en sus estanterías. Según el periódico Salt Lake Tribune, el padre que se quejó dijo que la Biblia del rey Jacobo "no tiene 'valores serios para los menores' porque", refiriéndose a la ley de prohibición de libros de 2022.El legislador del estado de Utah que redactó la ley de 2022 había rechazado previamente la solicitud de retirada de la Biblia como una "burla", pero cambió de opinión esta semana tras calificarla de."Tradicionalmente, en Estados Unidos, la Biblia se enseña mejor, y se entiende mejor, en el hogar y alrededor de la chimenea en familia", escribió el representante del estado de Utah, Ken Ivory, en Facebook.El distrito escolar determinó que el contenido de la Biblia no infringe la ley de 2022, pero sí que incluye "vulgaridad o violencia no aptas para alumnos más jóvenes"."No se me ocurre qué hay en la Biblia que haya que quitar. No es como si hubiera fotos en ella", dijo a CBS News Bob Johnson, padre de un alumno de primaria, contrario a la retirada de la Biblia de las escuelas. El mes pasado, un grupo de alumnos de Kansas pidió que se retirara la Biblia de la biblioteca de su colegio.Texas retiró el año pasado la Biblia de una biblioteca escolar tras las quejas de aquellos que se oponían a los esfuerzos de los conservadores por prohibir algunos libros.