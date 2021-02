Las duras nuevas medidas que aplicará Reino Unido a los viajeros que entren en el país (y cómo afectan a Sudamérica)

EPA

Las medidas afectarán especialmente a aquellos que lleguen de zonas de riesgo.

El temor ante las nuevas variantes de coronavirus que amenazan con reducir la eficacia de las vacunas propició el endurecimiento de las restricciones a los viajeros que lleguen a Reino Unido. Desde el próximo lunes, los viajeros que pongan pie en Inglaterra procedentes de "una lista roja" de países de riesgo deben autoaislarse durante 10 días en un hotel, pagando 1.750 libras (US$2.400).Todo Sudamérica se encuentra en esta lista roja, además de otros países como Panamá, Portugal, Sudáfrica y Emiratos Árabes Unidos. La lista está en continua revisión y el gobierno no descarta incluir más países si es necesario. Además del pago por hotel, las nuevas medidas también requerirán que los viajeros paguen por más pruebas diagnósticas durante su cuarentena. Y quienes mientan sobre su historial de viajes reciente pueden incluso enfrentar hasta diez años de prisión, el máximo castigo. El gobierno defendió la dureza de estas medidas, pero varias voces se manifestaron en contra de lo que consideran "una desconexión de la realidad" por parte del ejecutivo británico. Reino Unido lleva a cabo una de las vacunaciones más rápidas del mundo y en las últimas semanas ha reducido el número de contagios diariosdesde que impusiera el tercer confinamiento nacional a comienzos de año.

Getty Images

Algunas voces críticas acusan al ministro de Salud, Matt Hancock, de estar "desconectado de la realidad".

El ministro de Salud, Matt Hancock, dijo que "las personas que no sigan las reglas estaban poniendo a todos en riesgo". Mientras que el exparlamentario del partido conservador, Dominic Grieve, aseguró que la pena de 10 años de cárcel era "un error", "exagerada" y "completamente desproporcionada"."La realidad es que nadie puede recibir esa sentencia. Las cortes penales no las impondrán", dijo Grieve a la BBC.

Getty Images

En Reino Unido preocupa que la variante sudafricana pueda afectar la campaña de vacunación masiva que desarrolla el país.

Medidas contundentes

PA Los pasajeros que provengan de los países de riesgo deberán pagar US$2.000 por una habitación de hotel y ponerse en cuarentena durante 10 días.

Reglas para todos

Las aerolíneas y agencias de viaje tendrán que asegurarse por ley de que los viajeros aceptan las nuevas medidas antes de viajar y queLos castigos incluyen multas de 1.000 libras (US$1.380) para los viajeros que no se sometan a las pruebas diagnósticas obligatorias y 2.000 libras (US$2.770) si reinciden a la hora de hacerse el segundo test requerido. No cumplir con la cuarentena del hotel se penaliza con cargos de entre £5.000 y £10.000 (US$7.000 y US$13.800).Preguntado por la vigencia de estas medidas, Hancock respondió que querían "salir de esta situación y adoptar un sistema seguro de viaje internacional". El gobierno escocés anunció que sería más estricto aún que Inglaterra y que impondría la cuarentena hotelera para cualquier viajero, sin importar el país de origen.Actualmente, todos los pasajeros que lleguen a Reino Unido deben demostrar el resultado negativo en una prueba de Covid-19.El test debe realizarse dentro de las 72 horas previas al viaje y cualquiera que aterrice sin la prueba se enfrenta a una multa de 500 libras (US$692).También deben proveer los datos de contacto y la dirección de estancia en Reino Unido. Luego deben ponerse en cuarentena en esa dirección durante 10 días. Los viajeros que no procedan de los países de la lista roja pueden dejar de hacer cuarentena si a los cinco días de llegar se realizan un test y el resultado es negativo.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.