Las contradicciones de California, el rico bastión progresista de EE.UU. con la tasa de pobreza más alta del país

San Francisco es una de las ciudades más caras de EE.UU., donde la renta promedio de un apartamento es de US$3.000.

California es sinónimo de superlativos: es el estado más rico de Estados Unidos, el más poblado, el lugar con más multimillonarios en el país y el productor de dos tercios de las frutas consumidas en la nación. Con sus excepciones estacionales, la economía californiana en general ha prosperado en las últimas décadas y si en 1991 ocupaba el noveno puesto entre las economías mundiales, en 2018 ascendía al quinto (y se mantiene, según expertos locales). La influencia política del estado también es clara, con varios funcionarios estatales mudándose a Washington para trabajar junto al presidente demócrata Joe Biden.Y desde hace años se acepta que el Partido Demócrata ganará los puestos de poder en un estado donde la población vota mayoritariamente por esta opción y con ello expresa sus ideales progresistas.

Con paisajes paradisiacos, el alto costo de la vida hace que el "sueño californiano" no sea para todos.

Los esfuerzos del estado por crear economías verdes y por proteger a comunidades inmigrantes se resaltan con frecuencia.Sin embargo, hay quienes opinan que California está lejos de ser un modelo ejemplar de sociedad o de gobernabilidad. Y su gobernador demócrata, Gavin Newsom, está a punto de ser llamado a un referendo revocatorio.

El gobernador demócrata Gavin Newsom está a punto de ser llamado a un referendo revocatorio este año.

"Si California es una visión del tipo de futuro que la administración de Biden quiere para los estadounidenses, es esperable que los estadounidenses lo objeten", escribía el columnista de opinión del New York Times Bret L. Stephens en febrero."Como los republicanos, los demócratas lo hacen mejor cuando gobiernan desde el centro. Olviden California, piensen en Colorado", sugería.

Un estado desigual

Getty Images Los trabajadores de la industria tecnológica son de los pocos que pueden costear vivir en ciertas zonas de California.

Getty Images El sector agrícola es uno de los más poderosos en California, estado al que a menudo se conoce como "la ensaladera de Estados Unidos".

de los californianos es la vulnerabilidad número uno del estado, según Mark Baldassare, presidente del Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC, en inglés), una organización independiente."La distancia entre los ricos y los pobres impacta en los costos de las viviendas, el costo de la vida, la crisis de las personas sin techo y, en última instancia, hace que algunos se pregunten", dice.Aunque California esté en el centro de laen ciencia, tecnología y negocios, también cuenta conde Estados Unidos, cuando se considera el costo de la vida y vivienda.Más de uno de cada seis californianos es pobre, según un informe de marzo de este año encargado por el gobernador, Gavin Newsom, a un comité integrado por diferentes organizaciones y entes de gobierno.En contraposición, en 2019 residíanen California que en cualquier otra zona del país, según Forbes."La economía californiana es extraordinariamente exitosa, pero no ha beneficiado a mucha gente", dice Anmol Chaddha, investigador líder del informe comisionado por Newsom.De acuerdo al mismo reporte, el principal problema es la"Alrededor de un tercio de los trabajadores gana", explica.El panorama empeora para los latinos; el 44% gana menos de US$15 la hora.Un salario que no compensa por los altos costos de vivienda. En una ciudad como San Francisco, el alquiler mensual promedio de un apartamento es de casi.De acuerdo a Chaddha, solo el 40% de los californianos tiene "buenos trabajos", que define como empleos que, además de lo que pagan, ofrecen beneficios, pago consistente y un horario fijo.Chaddha da el ejemplo de las compañías tecnológicas como Amazon y Uber, cuyos ejecutivos perciben salarios muy altos, "en contraste con las realidades de quienes manejan los autos o trabajan en los almacenes" en zonas de menores ingresos en el estado.

Existe también una discordancia entre los lugares donde hay empleos y la disponibilidad de vivienda a costo accesible en esos sitios, acotan los expertos.

Oposición al gobernador

Getty Images Los líderes de la campaña para remover a Newsom sostienen que personas de todo tinte político han firmado su petición.

Getty Images California, como el país, también está dividida entre regiones republicanas y demócratas, pese a ser considerado un bastión azul.

"Falta de rendición de cuentas"

AFP El multimillonario Elon Musk cambió el año pasado su residencia en California por Texas, que no cobra impuestos sobre la renta.

California ha sido gobernado por una mayoría de legisladores y funcionarios del Partido Demócrata sostenidamente desde 2011.En general, los demócratas se caracterizan por impulsar políticas que aborden las desigualdades a partir de apoyo gubernamental. Los expertos citan como ejemplos recientes el paquete de rescate económico a raíz de la pandemia deimplementado por Newsom, y fondos de millones de dólares para el beneficio de inmigrantes indocumentados, así como un programa de apoyo para el pago de rentas.En gran parte esto es posible por la carga tributaria impuesta a los californianos con, destaca Baldassare. "No estamos teniendo una crisis de presupuesto. Las ganancias fiscales han permitido al estado contar con un superávit para atender a personas que lo necesitan", explica.Pero estas iniciativas no han contenido unadel poder, que ya lleva el 80% de las 1,5 millones de firmas validadas que se requieren para realizar un referendo revocatorio a finales de año.El esfuerzo por inicialmente impulsado por activistas conservadores y seguidores del expresidente Trump, pero ahora recibe el apoyo del Partido Republicano e incluye a ciudadanos descontentos, según declaró Orrin Heatlie, quien introdujo la petición.Aunque California como un todo es visto como un bastión demócrata, en la elección de 2020de los votos en zonas rurales del centro del país, lejos de centros urbanos como Los Ángeles o San Francisco.El manejo de la crisis del covid-19 por parte de Newsom, con elpor meses, al igual que un escándalo de pagos fraudulentos de miles de millones de dólares de la oficina de desempleo figuran entre las principales razones de quienes piden su salida. Los llamados a referendos revocatorios de gobernadores son comunes en California, pero solo en una ocasión ha salido un gobernador del poder mediante este mecanismo. Si llegase a aprobarse, en la elección se pregunta a los votantes si desean remover al actual gobernador y luego se vota por alguno de los candidatos para sustituirlo, que hasta ahora,.Newsom ha descrito esta iniciativa como un "desafío" a sus políticas progresistas, mientras que el Partido Republicano señala la tasa de pobreza, la población sin techo y los precios de la gasolina como los verdaderos motivos.Algunos analistas ven este meollo político como una manifestación del descontento hacia laLanhee J. Chen señalaba en una columna reciente en Los Angeles Times la "que viene de un régimen de un solo partido en un estado donde los republicanos no han ganado una elección estatal desde 2006 y son una pequeña minoría en ambas cámaras de la legislatura". Aunque parece improbable que Newsom en efecto salga del poder, los expertos coinciden en que hay problemas grandes que los demócratas no han sido capaces de resolver."Los incentivos en la política llevan a hacer cosas a corto plazo y aquí se necesita, para prevenir que nuestras ciudades se inunden o se incendien, o resolver la crisis de vivienda o el problema de pensiones, o reformar el sistema tributario", enumera Bruce Cain, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Stanford.Algunas empresas, y alrededor de medio millón de personasen los últimos dos años para asentarse en estados que imponen menos cargas tributarias y con costos de vida más bajos, como Texas.Cain reconoce que hay quejas por la cantidad de regulaciones e impuestos altos en el estado, "pero no se pueden hacer cosas ambiciosas, a nivel tecnológico, de infraestructura verde" sin imponer estas medidas.No por nada dicen que gobernar California es como gobernar un país entero.Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.