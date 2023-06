Las autoridades en México abren una investigación tras publicarse un video de la presunta ejecución extrajudicial de 5 hombres por parte del ejército

Reuters

Una persecución en Nuevo Laredo terminó con 5 detenidos muertos.

El gobierno de México abrió una investigación por la presunta "ejecución extrajudicial" de cinco hombres por parte de elementos del Ejército en la ciudad de Nuevo Laredo.La noticia se supo después de que el diario español El País publicara un video en el que presuntamente se ve a militares disparando contra hombres bajo custodia.El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ase que no permitirá el uso ilegal de la fuerza pública."Al parecer, sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir", señaló el presidente en su conferencia de prensa de este miércoles."Cuando hay un abuso, cuando hay un exceso, cuando se violan derechos humanos, tiene que castigarse a los responsables. Y ya se inició el proceso para profundizar en la investigación y ya están a punto deponerse a disposición los responsablesalas autoridades competentes", añadió.La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo en un comunicado que está cooperando con la Fiscalía General de la República en la investigación de lo ocurrido en Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza con Estados Unidos."La Fiscalía General de Justicia Militar, en el ámbito de su competencia, desde el momento en que se dio a conocer este material videográfico editado, inició de oficio una investigación de los hechos para deslindar las responsabilidades derivadas de la legislación militar", señaló la Sedena.¿Qué se sabe delas muertes?Las acusaciones contra los militares surgieron después de que el martes fuera difundido un video de una cámara privada de seguridad que registró lo ocurrido en calles del sur de Nuevo Laredo el pasado 18 de mayo.Según muestran las imágenes difundidas por la cadena estadounidense Univisión y el diario español El País, una camioneta negra con civiles a bordo se estrelló en un muro luego de una aparente persecución alrededor de las 14:30 local.En cuestión de segundos, los militares rodean el vehículo y ponen bajo custodia a los hombres, algunos de los cuales están malheridos por el choque. De la camioneta son extraídas armas, una de ellas una ametralladorade grueso calibre.

La camioneta se estrelló contra un muro luego de una aparente persecución de las fuerzas militares.

Minutos después, los militares parecen resguardarse de un aparente ataque. Se aprecia el impacto de balas a unos metros de ellos, pero la cámara no ofrece una perspectiva más amplia de qué ocurre.Poco después, los militares disparan contra los detenidos de la camioneta. Los reportes de la prensa indican que cuatro hombres murieron y uno másfallecióen un hospitalluego de ser trasladado por los servicios de emergencia. Las autoridades no han respondido a señalamientos específicos, como el de que los militares intentaron alterar la escena al colocarles armas a los detenidos, pero sí sobre el actuar presuntamente ilegal de los elementos de la Sedena.

En el video, los militares son vistos quitando las esposas a uno de los detenidos que presuntamente ya había fallecido.

El presidente López Obrador dijo que es "bueno que todo esto está saliendo, porque esto no se debe de permitir"."Se va a analizar, pero de entrada la misma Secretaría de la Defensa está recomendando que se actúe por el presunto delito de ejecución extrajudicial(….) No hay encubrimiento porque nosotros no toleramos la violación de los derechos humanos".El incidente del 18 de mayo se produjo tres meses después de que militares abrieron fuego contra cinco jóvenes que perdieron la vida en la misma ciudad de Nuevo Laredo. Los militares alegaron que respondieron a lo que creían era una agresión. El gobierno prometió una investigación y castigo si hubo un abuso de autoridad, pero no han ofrecido detalles de cuál es el avance o resultado de las investigaciones.

