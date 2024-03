Your browser doesn’t support HTML5 audio

24/03/2024 · 08:06 AM

JACOB ZOCHERMAN Jasmin Paris se desplomó tras llegar a la meta después de correr durante 59 horas, 58 minutos y 21 segundos.

La corredora británica Jasmin Paris hizo historia esta semana al convertirse en la primera mujer en terminar uno de los ultramaratones más duros del mundo.

Paris, de Midlothian, en Escocia, completó el maratón de Barkley en Tennessee, Estados Unidos, solo un minuto y 39 segundos antes del límite de 60 horas.

Miles de seguidores observaron la carrera en las redes sociales hasta que Paris culminó su odisea el viernes.

La mujer estaba tan agotada que se desplomó en el suelo después de terminar la carrera, inspirada en una famosa fuga de prisión.

El recorrido, en el Parque Estatal Frozen Head, cambia cada año, pero se extiende por cerca de 160 km y tiene 18.000 metros de ascensos y descensos, aproximadamente el doble de la altura del Monte Everest.

Sólo 20 personas han llegado al final de la carrera dentro de las 60 horas asignadas desde que se amplió a 160 km en 1989.

David Miller Jasmin Paris en plena carrera.

La veterinaria de 40 años tuvo que atravesar terrenos extremos y a menudo sin caminos, y continuar corriendo durante la noche.

Las imágenes muestran sus piernas arañadas después de haber tenido que hacerse camino a través de arbustos afilados y matorrales en un denso bosque con pendientes pronunciadas.

“El maratón de Barkley es un desafío verdaderamente único, y la idea de correrlo ha ido creciendo en mí durante los últimos años”, dijo con anterioridad.

"(Siento) una mezcla de emoción y nervios. Sé que va a ser muy difícil, posiblemente imposible, pero al mismo tiempo eso es lo que me hace querer correrlo".

"Mayor logro de todos los tiempos"

David Miller, fotógrafo profesional de la carrera, le dijo a la BBC que había sido testigo del "mayor logro de ultramaratón de todos los tiempos".

"Había mucha expectativa en la línea de llegada y tres minutos antes del corte de 60 horas escuchamos gritos y un rugido y era gente animando a Jasmin”.

"Ella estaba corriendo y dándolo todo porque no había margen de error, porque de lo contrario no habría llegado a tiempo”.

David Miller Verla llegar fue muy emocionante para el fotógrafo David Miller.

"(Paris) Tocó la línea final y se desplomó exhausta. Fue lo mejor que he visto en mi vida, fue increíble”.

"Obviamente estaba muy concentrado en intentar capturar a Jasmin y un momento de la historia, pero al mismo tiempo podía sentir una lágrima detrás de la lente porque era un momento muy emotivo".

Tradiciones curiosas

La carrera no sólo es conocida por ser físicamente agotadora sino también por sus extrañas tradiciones.

El recorrido cambia cada año, pero consta de aproximadamente de cinco circuitos de 32 km y solo se permiten 35 participantes cada año.

La competencia fue una creación de Gary "Lazarus Lake" Cantrell y Karl Henn.

La idea de la carrera surgió cuando se enteraron de la fuga en 1977 de James Earl Ray, el asesino de Martin Luther King Jr, de la cercana Penitenciaría Estatal de Brushy Mountain.

Ray sólo hizo unos 19 kilómetros después de correr más de 50 horas en el bosque, escondiéndose de las búsquedas aéreas durante el día.

Se dice que Cantrell se burló de la distancia recorrida por Ray, exclamando: "Yo podría recorrer al menos 160 km".

David Miller Jasmin Paris en un control durante la carrera

Los posibles corredores deben escribir un ensayo sobre "Por qué se me debería permitir correr en Barkley" junto con una tarifa de entrada de US$1,60 y, si tienen éxito, reciben una carta dándoles el pésame.

Los corredores también deben traer una "tarifa" adicional, que en el pasado incluía cosas como una camiseta blanca, calcetines o la matrícula de un coche, como donación por no haber finalizado la competencia.

Deben también encontrar entre nueve y 14 libros a lo largo del recorrido (el número exacto varía cada año) antes de quitar la página correspondiente a su número de carrera de cada libro como prueba de finalización.

Lugo tienen que llevárselos al creador y director de la carrera, Cantrell, también conocido como "Laz", al final de cada vuelta.

Él los espera en la barrera amarilla que se hizo icónica en el documental de 2014 “Barkley Marathons: The Race That Eats Its Young”.

La carrera comienza en cualquier momento desde la medianoche hasta el mediodía del día de la carrera, y se avisa una hora antes del inicio haciendo sonar una caracola.

Comienza oficialmente cuando el director de carrera enciende un cigarrillo.

David Miller La carrera comienza cuando se ve a Laz Lake Cantrell encendiendo un cigarrillo.

El recorrido no está señalizado y los competidores deben memorizarlo de antemano.

La primera y tercer vuelta se ejecutan en el sentido de las agujas del reloj, mientras que la segunda y cuarta se ejecutan en el sentido contrario a las agujas del reloj.

El primer finalista de la cuarta vuelta decide en qué dirección será la última.

Experiencia

Paris, que nació en Hadfield, Derbyshire, un condado en el norte de Inglaterra, había completado previamente lo que se llama un "Fun Run" (es decir, una carrera por diversión) en su debut en 2022, al completar tres de las vueltas.

A pesar de su nombre, la carrera tiene una longitud de 95 km. En 2006 nadie logró terminarla en menos de 40 horas.

El año pasado, Paris se convirtió en la primera mujer desde 2001 en embarcarse en una cuarta vuelta.

Anteriormente, el mejor logro femenino fueron los 106 km de Sue Johnston en 2001, cuando más de 30 competidoras no lograron alcanzar el primer libro (3 km).

En enero de 2019, Paris, madre de dos hijos, se extrajo leche para su bebé durante una carrera de 430 km a lo largo de Pennine Way, (un camino en Inglaterra y Escocia) para batir el récord del recorrido por más de 12 horas.

David Miller Paris tiene una amplia experiencia como corredora.

Completó la ultramaratón Montane Spine Race, desde Derbyshire hasta la frontera escocesa, en 83 horas, 12 minutos y 23 segundos.

Su patrocinador anterior, Inov8, dijo que su logro fue "una de las historias más importantes" del deporte.

