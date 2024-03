Your browser doesn’t support HTML5 audio

BBC Studios

La Princesa de Gales anunció este viernes que se encuentra en las primeras etapas de tratamiento después de que se le detectara un cáncer tras unas pruebas realizadas en los últimos meses.

En un comunicado en video, Kate Middleton, de 42 años, dijo que la noticia fue un "gran shock" después de un "par de meses increíblemente duros".

Pero envió un mensaje positivo: "Estoy bien y cada día me siento más fuerte".

Los detalles del cáncer no han sido revelados, pero el Palacio de Kensington dice que confía en que la princesa se recuperará por completo.

El comunicado de la princesa explica que cuando fue operada del abdomen en enero, no se sabía que padeciera cáncer.

"Sin embargo, las pruebas realizadas después de la operación descubrieron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento", dijo.

Dijo que está pensando en todos aquellos que han sido afectados por el cáncer y añadió: "Para todos aquellos que enfrentan esta enfermedad, en cualquier forma, por favor no pierdan la fe ni la esperanza. No están solos".

En un primer comunicado, el Palacio de Buckingham señaló que el rey Carlos III y la reina Camilla "continuarán ofreciendo su amor y apoyo a toda la familia en este difícil momento".

El rey está "muy orgulloso de Kate por su valentía al hablar como lo hizo" y permanece en "estrecho contacto con su querida nuera", añadió Buckingham.

El Palacio de Kensington dijo que el video de la princesa fue filmado el miércoles por BBC Studios, el brazo de producción de la BBC.

En un comunicado, BBC News dijo: "Junto con otros medios, BBC News fue informado por el Palacio de Kensington sobre el anuncio esta tarde [del viernes]".

La familia necesita "algo de tiempo, espacio y privacidad"

EPA "Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad", dijo Kate en su declaración.

La princesa de Gales explicó que la recuperación de su cirugía tomó tiempo y que ahora la prioridad es su familia.

"William y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia".

La princesa agregó: "Nos ha tomado tiempo explicarles todo a [nuestros hijos] George, Charlotte y Louis de una manera apropiada para ellos, y asegurarles de que voy a estar bien".

Dijo que la familia ahora necesita "algo de tiempo, espacio y privacidad".

El Palacio de Kensington indicó que la repentina ausencia del príncipe William de un servicio conmemorativo a finales de febrero se debió al descubrimiento del diagnóstico de cáncer de la princesa.

Ahora no se espera que Kate y William aparezcan con la Familia Real el Domingo de Pascua, y no habrá un regreso anticipado a sus deberes oficiales para la princesa.

La pareja se ha enfrentado a una intensa especulación pública en las redes sociales sobre la salud de Kate desde su operación en enero.

La princesa no ha asistido a ningún evento oficial desde Navidad.

En el video publicado este viernes, habló sobre el apoyo de su familia: "Tener a William a mi lado también es una gran fuente de consuelo y tranquilidad, al igual que el amor, el apoyo y la amabilidad que han mostrado muchos de ustedes. Significa mucho para ambos".

BBC

El video de Kate llega después de semanas de dolorosas especulaciones

Análisis de Sean Coughlan, corresponsal de Asuntos de la Realeza

El mensaje en video de la princesa de Gales se produce después de varias semanas de intensas especulaciones y algunas teorías de la conspiración descabelladas sobre su salud.

Las últimas noticias podrían poner todos esos dolorosos rumores en un contexto diferente.

Ahora sabemos que desde finales de febrero ha estado recibiendo quimioterapia para tratar un cáncer cuya naturaleza no fue revelada.

Desde entonces, el 10 de marzo se difundió la famosa fotografía del Día de la Madre que luego fue retirada por varias agencias fotográficas por temor a que hubiera sido alterada digitalmente.

Y el fin de semana pasado, la princesa y su esposo fueron vistos en una tienda cerca de su casa en Windsor.

El anuncio desde el Palacio de Kensington también explica por qué el príncipe William se perdió el funeral de su padrino, el rey Constantino de Grecia, el 27 de febrero.

Además, el mensaje de este viernes llega antes de posibles especulaciones sobre la aparición pública de la princesa el domingo de Pascua (31 de marzo).

Esta última noticia deja en claro que ella no estará allí y que cualquier regreso a eventos públicos dependerá de su recuperación.

BBC

Reacciones de apoyo

Getty Images El anuncio se produjo este viernes a las 18:00 hora local.

El primer ministro de Reino Unido, Rishi Sunak, dijo que Kate demostró "una tremenda valentía" con su declaración y le deseó una "pronta recuperación".

"En las últimas semanas ha sido sometida a un intenso escrutinio y ha sido tratada injustamente por ciertos sectores de los medios de comunicación de todo el mundo y en las redes sociales", dijo Sunak.

"Cuando se trata de cuestiones de salud, como a todos los demás, se le debe brindar privacidad para concentrarse en su tratamiento y estar con su amada familia".

Por su parte, el líder de los Laboristas británicos, Keir Starmer, dijo que sus pensamientos están con la Familia Real y añadió que se siente "animado" por el "tono optimista" de Kate y su mensaje de fe y esperanza.

"Cualquier diagnóstico de cáncer es impactante. Pero sólo puedo imaginar el estrés añadido de recibir esa noticia en medio de las escabrosas especulaciones que hemos visto en las últimas semanas", apuntó.

William y Kate tienen "derecho a la privacidad y, como cualquier padre, habrán esperado para elegir el momento adecuado para decírselo a sus hijos".

El gobierno de Estados Unidos se sumó a los mensajes de apoyo y le deseó a Kate una recuperación completa después de saber que está recibiendo tratamiento contra el cáncer.

"Ciertamente le deseamos una recuperación completa. Y creo que es importante que respetemos su privacidad, especialmente en este momento", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

La secretaria de prensa no confirmó por el momento si el presidente de EE.UU., Joe Biden, ha hablado directamente con la princesa de Gales o con la familia.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.