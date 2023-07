Your browser doesn’t support HTML5 audio

Getty Images La policía moral de Irán fue retirada de las calles tras las protestas que comenzaron en septiembre pasado.

La policía moral de Irán reanudará su controvertido patrullaje callejero para hacer cumplir el código de vestimenta, que exige a las mujeres cubrirse el cabello y usar ropa holgada.

La medida se produce 10 meses después de que estallaran protestas masivas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, quien fue detenida por usar el velo de forma “inadecuada”.

Durante las manifestaciones, mujeres y niñas quemaron y agitaron los pañuelos que llevaban en la cabeza.

Desde entonces, muchas incluso dejaron de cubrirse el cabello en público por completo.

Las autoridades retiraron a la policía moral de las calles e intentaron hacer cumplir el código de vestimenta utilizando otras medidas, pero fueron desafiadas con manifestaciones y burlas en las redes sociales.

Según la ley iraní, que se basa en la interpretación de la ley islámica o sharía, las mujeres deben cubrirse el cabello con un pañuelo en la cabeza y usar ropa que ayude a disimular su figura.

Unidades especiales de policía, conocidas como Patrullas de Orientación, se encargan de hacer cumplir esas reglas desde 2006.

Getty Images La muerte de Mahsa Amini desató protestas masivas en Irán.

El antecedente de Amini

Mahsa Amini, una mujer kurda de 22 años, fue detenida por la fuerza en Teherán el 13 de septiembre pasado. Murió tres días después en el hospital.

Informes indicaron que agentes de la policía la golpearon en la cabeza con una porra y contra uno de sus vehículos, mientras la trasladaban a un "centro de reeducación".

Sin embargo, las autoridades atribuyeron su muerte a una condición de salud subyacente, lo cual fue negado por su familia.

Miles de iraníes expresaron su indignación y protestaron por todo el país contra la policía moral y las demás autoridades en general.

Cientos de personas murieron o fueron detenidas en una violenta represión por parte de las fuerzas de seguridad, que interpretaron las protestas como "disturbios" instigados por extranjeros.

Siete manifestantes fueron ejecutados tras lo que un experto de Naciones Unidas definió como "juicios falsos empañados por denuncias de torturas".

Videos y fotos publicadas en las redes sociales mostraban que cada vez más mujeres y niñas evitaban cubrirse el cabello en público.

Las autoridades instalaron cámaras de vigilancia para identificarlas y cerraron negocios que ignoraban las violaciones del código de vestimenta.

A principios de este año, apareció un video que mostraba a un hombre arrojando un tarro de yogur a la cara de dos mujeres sin velo.

Getty Images Las autoridades advirtieron que las mujeres serán enviadas a la justicia si violan el código de vestimenta.

“La gente te matará"

El domingo 16 de julio, el portavoz de la policía, Saeed Montazerolmahdi, confirmó que las patrullas policiales de la moral se reactivaron en todo el país para "lidiar con aquellos que, desafortunadamente, ignoran las consecuencias de no usar el velo adecuadamente e insisten en desacatar las normas".

“Si desobedecen las órdenes de la policía, se iniciarán acciones legales y serán remitidas al sistema judicial”, agregó.

Sin embargo, un estudiante universitario identificado solo como Ismaili expresó dudas de que los oficiales pudieran imponer el código de vestimenta como lo habían hecho antes de la muerte de Amini.

"La cantidad de personas que no obedecen es demasiado alta ahora", dijo a la agencia de noticias Reuters. "No pueden manejarnos a todos, lo último que pueden hacer es usar la violencia y la fuerza contra nosotros. No pueden hacerlo".

El periódico reformista Hammihan advirtió que la reanudación de las patrullas podría "causar caos" en la sociedad iraní, mientras que el político reformista Azar Mansouri dijo que mostraba que "la brecha entre la gente y el Estado se está ampliando".

Los iraníes también recurrieron a las redes sociales para condenar la medida y el arresto el domingo del actor Mohammad Sadeqi, luego de que instó a las mujeres a defenderse cuando fueran abordadas por la policía moral.

Sadeqi afirmó en una publicación de Instagram que el Estado les "declaró la guerra" y aconsejó a las mujeres que llevaran "machetes" para contraatacar.

"Confía en mí, la gente te matará", advirtió a cada policía.

Horas más tarde, el actor transmitió en vivo cómo fue detenido durante una redada de fuerzas de seguridad vestidas de civil en su casa en Teherán.

El Poder Judicial indicó que fue acusado de "instigar a la violencia a través de comentarios no convencionales e ilegales en línea".

