La polémica eliminación de las plazas de parqueo para mujeres en Corea del Sur

Seúl introdujo puestos de estacionamiento solo para mujeres en 2009.

Las autoridades de Seúl, la capital de Corea del Sur, decidieron eliminar las plazas de parqueo solo para mujeres, 14 años después de que se implementara la medida como una forma de protección.En 2009, se habilitaron espacios solo para mujeres tras una serie de delitos violentos en los aparcamientos subterráneos.Sin embargo, los funcionarios de la ciudad aseguran que esos espacios ya no son necesarios y se convertirán en estacionamientos familiares.Los detractores de la decisión consideran que es el último ejemplo de las políticas antifeministas que, según dicen,se estánadoptandoen Corea del Sur.Chung Eun-jung, de 55 años, afirmó que prefiere dejar su auto en estos espacios siempre que encuentra uno: "Me siento más segura cuando los uso, no hay tanta gente peligrosa cerca"."Cuando me subo al auto, siempre cierro la puerta de inmediato", dijo, y agregó que estaba muy al tanto de los delitos en los estacionamientos, a menudo reportados en las noticias.Su hija contó que está molesta porque su madre se va a sentir menos segura."Parece extraño que se deshagan activamente de algo que hace que las mujeres se sientan seguras", dijo Park Young-seo, de 27 años."No son tan importantes. No es que la mitad del estacionamiento esté dedicado a las mujeres. Son solo unos pocos lugares", afirmó.En Seúl, la ciudad más grande de Corea del Sur, los aparcamientos con más de 30 plazas debían asignar el 10% a las mujeres. La cifra equivale a poco menos de 2.000 de los 16.640 puestos de aparcamiento público disponibles en la ciudad.Solían estar cerca de las entradas de los edificios para que las mujeres no tuvieran que caminar por los sótanos en la oscuridad.Las cifras del gobierno en 2021 mostraron que más de dos tercios de los delitos violentos cometidos en los estacionamientos de la ciudad fueron de naturaleza sexual: violación, agresión sexual y acoso.Sin embargo, el alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, quien introdujo los espacios solo para mujeres, está revirtiendo su propia política. Ha dicho que es hora de "considerar a las familias".

Las plazas que antes eran para mujeres ahora estarán disponibles para familias.

Las nuevas plazas familiares estarán disponibles para mujeres embarazadas o personas que viajen con niños. El ayuntamiento confirmó que las mujeres que no cumplan con estos criterios no podrán usarlos.

Una tendencia más amplia

La decisión se enmarca dentro de lo que los críticos consideran como una cultura antifeminista, que ha caracterizado la política de Corea del Sur en los últimos años.Los hombres en Corea del Sur argumentan cada vez más que.El gobierno actual eliminó el término "igualdad de género" de su plan de estudios de ética escolar y está tratando de cerrar el Ministerio de Igualdad de Género.Oh Kyung-jin, de la Asociación de Mujeres de Corea, está decepcionada de que se eliminen los espacios, pero está más preocupada por la tendencia general."El gobierno está tratando de impulsar políticas antifeministas, y ahora podemos ver cómo estas políticas regresivas se transmiten a los gobiernos locales", dijo.El conductor Cho Young-jae, por el contrario, opina que los espacios solo para mujeres deben desaparecer. "Estos espacios discriminan a los hombres", dijo el hombre de 34 años."y en estos días las áreas de estacionamiento están cubiertas de cámaras de vigilancia".Los espacios para automóviles solo para mujeres, que se introdujeron por primera vez en Alemania en la década de 1990, han sido controvertidos en Corea del Sur.Como algunos son más largos y anchos,.La razón real por la que son más grandes es porque se asumió que las mujeres, que se encargan de la mayor parte del cuidado de los niños en Corea del Sur, apreciarían el espacio adicional para subir y bajar a sus hijos del automóvil.El gobierno de la ciudad planea iniciar el cambio de las plazas de estacionamiento a fines de marzo.Recuerada quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.