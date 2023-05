La pelea de la familia de Carrie Fisher que ensombrece su homenaje en el Paseo de la Fama de Hollywood

Getty Images

"Sus acciones me hirieron mucho en el momento más difícil de mi vida", dijo la hija de Carrie Fisher sobre sus familiares.

La estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood con la que se homenajea a Carrie Fisher aparece eclipsada pero una disputa familiar.En el Día de la Guerra de las Galaxias, este 4 de mayo, Hollywood le rinde homenaje a la difunta actriz que interpretó a la Princesa Leia en la saga.Sin embargo, estalló una disputa entre la hija y los hermanos de Fisher.Su hermano y hermanas criticaron a Billie Lourd por no invitarlos. En respuesta, Lourd los acusó de intentar "aprovechar la muerte de mi madre".Fisher murió en 2016 a la edad de 60 años.En 2018, el actor de la Guerra de las Galaxias, Mark Hamill, lideró los llamados para que su coprotagonista recibiera su propio mosaico en el Paseo de la Fama de Hollywood.Cuando se confirmó el mes pasado que finalmente recibiría el honor, Hamill dijo que era "muy esperado y muy merecido".Sin embargo, el hermano de la actriz, Todd Fisher, deijo que no estaba en la lista de invitados para el evento.

Todd Fisher, fotografiado con su hermana y su sobrina en 2015, dijo que fue "ofensivo" que no lo invitaran.

Fisher le dijo a TMZ: "Para mí es doloroso y ofensivo que intencionalmente me hayan omitido para asistir a este importante evento para recordar a mi hermana, Carrie".La media hermana, Joely Fisher, publicó un mensaje en nombre de ella y su hermana Tricia Leigh Fisher diciendo: "Extrañamente, no asistiremos para celebrar a nuestra hermana, a quien adoramos"."Por alguna razón extraña y equivocada, nuestra sobrina decidió no incluirnos en este momento épico en la carrera de nuestra hermana"."Carrie definitivamente hubiera querido que sus hermanos estuvieran presentes. El hecho de que su único hermano y dos hermanas fueran excluidos intencional y deliberadamente es profundamente ofensivo".Agregó que "todos hemos estado afligidos por la pérdida de nuestra persona favorita durante algunos años... Le hemos dado a Billie el espacio para hacerlo a su manera".

Joely Fisher y Tricia Leigh Fisher dijeron que el evento es "sobre la celebración del legado de Carrie en esta industria".

"Esto no se trata de una sesión de fotos en Hollywood Blvd", escribió. "Se trata de celebrar la permanencia del legado de Carrie en esta industria, ocupando su lugar con una estrella en el icónico Paseo de la Fama junto a nuestros padres".Lourd respondió en un comunicado al Hollywood Reporter. "Pido disculpas a cualquiera que lea esto por sentir la necesidad de defenderme públicamente de estos familiares", escribió."Pero desafortunadamente, porque me atacaron públicamente, tengo que responder públicamente. La verdad es que no los invité a esta ceremonia. Ellos saben por qué"."Días después de la muerte de mi mamá, su hermano y su hermana optaron por procesar su duelo públicamente y capitalizar la muerte de mi madre, haciendo múltiples entrevistas y vendiendo libros por mucho dinero, con las muertes de mi mamá y mi abuela [la actriz Debbie Reynolds] como tema"."Me enteré que habían hecho esto a través de la prensa. Nunca me consultaron ni consideraron cómo esto afectaría nuestra relación. La verdad de la relación tan complicada de mi mamá con su familia solo la conocemos yo y los que en realidad estaban cerca de ella"."Aunque reconozco que tienen todo el derecho de hacer lo que elijan, sus acciones me hirieron mucho en el momento más difícil de mi vida. Elegí y sigo eligiendo enfrentar su pérdida de una manera muy diferente", declaró Lourd.

