La ONU responsabiliza a las fuerzas de seguridad de Israel por el asesinato de la periodista Shireen Abu Aqla

EPA

El asesinato de Shireen Abu Aqla dio la vuelta al mundo.

La Oficina para las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos señaló que fueron las fuerzas israelíes, y no los militantes palestinos, los responsables de la muertre de la periodista de al-Jazeera Shireen Abu Aqla.Una vocera del departamento dirigido por la alta comisionada Michelle Bachelet informó que estos resultados se obtuvieron gracias a una "investigación independiente" de los hechos ocuridos el 11 de mayo."Los disparos que mataron a Abu Aqula e hirieron a un colega provinieron de las fueras de seguridad israelíes y no de fuego indiscriminado de palestinos armados, como inicialmente defendieron las autoridades israelíes", dijo Ravina Shamdasani. El asesinato de la periodista palestino-estadounidense generó una ola de condenas en toda la región. Los palestinos culparon a Israel, que ha respondido que aún no se puede determinar la responsabilidad tras los disparos.Las fuerzas militares israelíes informaron que sus tropas se encontraban en Yenín para arrestar "sospechosos de terrorismo" tras una ola de ataques mortales de palestinos contra israelíes. Shamdasani señaló que la ONU no ha encontrado "evidencia que sugiera que había actividad de palestinos armados en el lugar más cercano a donde estaban los periodistas".

La bala

Shireen Abu Aqla tenía 51 años y era una de las periodistas más experimentadas en Medio Oriente. Al momento de ser atacada, se encontraba en la zona de Yenín, Cisjordania, donde se había producido un tiroteo entre fuerzas israelíes y militantes palestinos.Vestía un chaleco antibalas azul con la palabra "Prensa" en el pecho y un casco, que no evitaron que fuera baleada. "Una bala hirió el hombro de Ali Sammoudi, otra impactó a Abu Aqla en la cabeza y", informó Shamdasani, quien añadió que la información para estas conclusiones provino del ejército israelí y del fiscal general de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).Israel ha dicho que ha identificado el arma de un soldado que podría haber efectuado el disparo fatal, pero que no puede confirmarlo porque la ANP se ha negado a entregar la bala para ser examinada. Las autoridades palestinas también se negaron a realizar una investigación conjunta, alegando su desconfianza hacia sus pares israelíes. La portavoz de la ONU manifestó que "esque las autoridades israelíes no hayan llevado a cabo una investigación criminal". El mes pasado, una investigación palestina concluyó que Abu Aqla fue asesinada intencionalmente por un soldado israelí, lo que fue calificado por el Ministerio de Defensa de Israel como una "total mentira".Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.