La nueva tecnología que promete acortar las colas de espera en los aeropuertos

Uno de los aspectos más desagradables de viajar en avión es la experiencia de pasar por el control de seguridad antes de abordar: las largas filas que se forman mientras sacas de tu equipaje de mano ciertos artículos, el agente que frena la fila porque descubrió esa botella de vino o medio litro de perfume que no están permitidos, y el vuelo a punto de partir.Respira. Hay buenas noticias en el horizonte. Tal vez no para esta temporada vacacional, pero muy pronto en muchos de los aeropuertos por los que posiblemente pases. El gobierno de Reino Unido anunció que eliminará algunas de sus restricciones a los artículos que se pueden llevar en el equipaje de mano, como líquidos y cremas, gracias a la instalación de escáneres 3D de alta tecnología.Por su parte, la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA), desde 2018 ha puesto a prueba estos aparatos en 15 aeropuertos, incluyendo Los Ángeles, Oakland, San Diego y Chicago, con el plan de ampliar el número de unidades en otros centros de viaje.Si pasas por el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, ya no tendrás que separar tus líquidos ni tu portátil de tu equipaje, desde que en 2021 se convirtió en el primero de los grandes aeropuertos internacionales en instalar y poner en práctica la nueva tecnología.Las reglas varían en cuanto a lo que está permitido llevar y lo que hay que separar del equipaje de mano al pasar por seguridad, dependiendo de dónde tomes un avión.En la mayoría de los aeropuertos europeos y en EE.UU. no se permite llevar a bordo líquidos ni cremas ni pastas dentales en cantidades superiores a los 100ml. Los que lleves dentro de ese límite tienen que caber en una pequeña bolsa transparente que debes separar de tu equipaje de mano para que sea escaneada independientemente.

El tener que sacar del equipaje de mano la bolsa con líquidos es uno de los factores que demora el abordaje de un avión.

Lo mismo se debe hacer con aparatos electrónicos grandes, como los portátiles y cuadernos electrónicos. Esos límites se aplican desde 2006, después de que las autoridades británicas descubrieron un complot para hacer estallas hasta 10 aviones con explosivos escondidos en botellas de bebidas.Las nuevas máquinas de seguridad cambiarán esas reglas, permitiendo hasta dos litros de líquidos (suficiente para tu botella de agua y el vino que compraste a última hora como regalo) y no tendrás que separar nada de tu equipaje de mano.

¿Cómo funcionan los escáneres 3D?

La nueva tecnología de escaneo se basa en la(CT, por sus siglas en inglés) en 3D, que realza la capacidad de detección de potenciales elementos peligrosos dentro del equipaje de mano.La tecnología CT es muy parecida a la que se usa en el campo médico, que permite la obtención de imágenes con rayos X de secciones detalladas en diferentes planos y cortes.El tipo de escaneo convencional utilizado actualmente en la mayoría de los aeropuertos del mundo es de rayos x en 2D, lo que solo produce la proyección una sola imagen, algunas veces difícil de discernir, lo que obliga a los agentes a hacer una inspección a mano más detallada, demorando el paso por seguridad.Pero la nueva tecnología CT aplica algoritmos sofisticados para la detección de explosivos y otras amenazas al crear imágenes en 3D que.Según el sitio de la TSA, esta tecnología de punta permite detectar las formas y densidades de los artículos, incluyendo de explosivos sólidos o líquidos que pueden presentar una amenaza para la aviación civil.Los escáneres CT han estado siendo utilizados para inspeccionar el equipaje facturado y solo hasta ahora se están instalando en el paso por seguridad de los pasajeros. La tomografía computarizada esque se están poniendo a prueba en varios puntos, dice la TSA en su sitio.Algunas de las técnicas que se están desarrollando incluyen filas de revisión automatizada de pasajeros para agilizar el paso, verificación de identidad por biometría y tecnología de autenticación de credenciales en tiempo real.Todo con miras aa corto plazo y elevar la seguridad de los mismos.