La misteriosa desaparición de un conocido banquero multimillonario chino

Bao Fan es uno de los banqueros multimillonarios de más alto perfil de China.

Bao Fan, el director ejecutivo de China Renaissance Holdings, no ha podido ser contactado en los últimos días, informó la firma durante una actualización de mercado.Bao es un agente de bolsa líder en China, cuyos clientes incluyen las principales empresas tecnológicas Didi y Meituan.El anuncio ha renovado las preocupaciones sobre una posible represión del gobierno chino contra personalidades del mundo financiero y tecnológico.Las acciones de la firma de inversión se desplomaron el viernes, luego de que los accionistas se enteraran de que "no se había podido contactar a Bao Fan".La junta agregó que no tenía conocimiento de "ninguna información que indique que la falta de disponibilidad de Bao está o podría estar relacionada con el negocio y/o las operaciones del grupo".Cuando la BBC solicitó más detalles a los representantes de la compañía, China Renaissance remitió el anuncio que ya había publicado en la Bolsa de Valores de Hong Kong.La empresa no especificó cuánto tiempo lleva desaparecido. Sin embargo, el servicio de noticias de negocios chino Caixin citó fuentes que dijeron que el personal no había podido contactarlo durante dos días.El comunicado también informó que el presidente de la empresa, Cong Lin, fue detenido por las autoridades en septiembre pasado por su trabajo anterior en el banco estatal ICBC.China Renaissance parece no haber emitido comentarios sobre la situación de Cong. Ya no figura como ejecutivo en el sitio de la empresa ni en su informe provisional más reciente.

Bao Fan dirige la firma de inversión China Renaissance Holdings.

Desapariciones inexplicables

La desaparición de Bao, uno de los principales inversores en tecnología de China, se suma a la lista de ejecutivos chinos que han desaparecido repentinamente durante períodos sin explicación.Según la revista Forbes,, tras reportar enfrentamientos con el Partido Comunista de China.En varios casos, se sospechaba que se habían visto envueltos en.Las ausencias incluyen al fundador del grupo Fosun, Guo Guangchang, conocido como el Warren Buffet de China, quien desapareció durante varios días en 2015.El empresario chino-canadiense Xiao Jianhua también fue secuestrado en 2017. Había sido una de las personas más ricas de China y el año pasado fue encarcelado por corrupción.A fines de 2020, el fundador de Alibaba, Jack Ma, también desapareció durante tres meses, luego de hacer comentarios críticos con los reguladores del mercado. Tenía previsto abrir a la cotización pública su firma de pagos digitales Ant Financial, lo que probablemente lo habría convertido en el hombre más rico de China., al ejecutar muchos de los negocios que han dado forma a la economía de consumo en línea en el país. Fundó China Renaissance en 2005, después de hacer una carrera bancaria en Morgan Stanley y Credit Suisse., que incluyen la inversión estratégica de Tencent en JD.com, y las fusiones de las poderosas firmas de transporte compartido Didi y Kuaidi, los sitios publicitarios 58.com y Ganji, y los gigantes de entrega de alimentos Meituan y Dianping.China Renaissance también ha asesorado las ofertas públicas iniciales de los sitios de comercio electrónico JD.com y Kuashou, así como la cotización de Didi en la Bolsa de Valores de Nueva York en 2021.En un artículo de 2018, Bao escribió que su empresa estaba de algún modo conectada con el 70% de las empresas de internet conocidas por el público chino.