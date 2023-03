La leyenda del tenis Martina Navratilova anuncia que está libre de cáncer

Getty Images

La legendaria tenista Martina Navratilova anunció que está "libre de cáncer" después de que, hace apenas unos meses, temiera "no llegar a la próxima Navidad". A la 18 veces campeona de Grand Slam, que previamente tuvo otro cáncer de mama en 2010, le detectaron dos tumores a finales del año pasado. Navratilova, de 66 años, dijo que estos tumores, en garganta y mama, fueron detectados en una etapa temprana.Inició su tratamiento a finales de enero en Nueva York. "Hasta lo que saben (los médicos), estoy libre de cáncer", contó la tenista en el programa TalkTV de Piers Morgan."Aún tengo que lidiar con el seno derecho y probablemente deba someterme a radiación. Pero solo tomará un par de semanas y eso ni siquiera cuenta", explicó. Y acerca de esto dijo que era un tratamiento más bien preventivo. "Es 99 % solucionable".

La detección

Getty Images Se sometió a tratamiento a finales de enero y ahora, dice, le queda aplicarse radiación.

Navratilova notó undurante las finales de la WTA de noviembre en Fort Worth, Texas.Una biopsia posterior reveló que padecía cáncer de garganta en etapa uno.Durante las pruebas también apareció unLa nueve veces campeona de Wimbledon dijo que se sintió "indefensa" después de que le diagnosticaran cáncer en 2010, pero decidió hacer pública la noticiaque sufren problemas de salud similares.Con este nuevo diagnóstico el sentimiento fue otro. "Durante 3 días sufrí un pánico absoluto.", contó a Morgan. Y, después de ese gran susto,"Puede que esto suene muy superficial, pero yo estaba tipo... ok, ¿qué auto increíble quisiera manejar si solo vivo un año más?".Cuando en enero hizo el anuncio, Navratilova recibió multitud de mensajes de ánimo y cariño, algo que agradeció por redes sociales. Tambiéndurante su tratamiento. Ambas, que dominaron el tenis femenino durante las décadas de los 70 y 80, recibieron su tratamiento contra el cáncer en la misma clínica de Nueva York.No es invento, es que los parelelismos son increíbles: el mismo lugar, incluso algunas enfermeras (que nos han tratado) son las mismas", relató la tenista."Chris ha sido una estrella, así de simple. Me ha apoyado tanto en esto como yo la apoyé a ella hace un año".Navratilova, de nacionalidad cherca y estadounidense, se retiró del tenis luego de 32 años de carrera en los que sumó 59 títulos de Grand Slam en las tres modalidades (individual, dobles femeninos y dobles mixtos).Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.