La legisladora transgénero sancionada en EEUU por sus críticas a un proyecto de ley restrictivo con los jóvenes trans

Reuters

La representante Zooey Zephyr fue censurada después de oponerse a un proyecto de ley que restringe la atención médica para jóvenes transgénero.

Los legisladores republicanos de Montana votaron este miércoles para excluir a la demócrata Zooey Zephyr, que es transgénero, de la Cámara de Representantes del estado.Zephyr provocó la ira de los políticos conservadores cuando la semana pasada se pronunció en contra de un proyecto de ley que restringe la atención médica para jóvenes transgénero."Espero que la próxima vez que haya una invocación, cuando inclinen la cabeza en oración, vean la sangre en sus manos", dijo Zephyr el jueves pasado, en referencia a las altas tasas de riesgo de suicidio entre jóvenes y adultos transgénero.Los republicanos la acusaron de azuzar la violencia y no respetar el decoro de la cámara."Haré lo que siempre he hecho: me levantaré para apoyar a mi comunidad", prometió la legisladora antes de la votación de este miércoles."Cuando me levanté y dije que había sangre en sus manos, no estaba siendo exagerada", se defendió Zephyr. "Me refería a consecuencias reales de los votos que nosotros como legisladores tomamos en este órgano".La legisladora mantendrá su escaño, pero la medida le impide estar presente en el piso, antesala o galerías de la cámara. Solo se le permitirá participar en las votaciones de forma remota.La líder de la mayoría republicana, Sue Vinton, quien presentó la moción de censura, afirmó que las acciones de Zephyr pusieron a los legisladores y al personal de la cámara "en riesgo de sufrir daños".La medida es la última escalada en un acalorado debate de guerra cultural que se desarrolla en Estados Unidos por los derechos de las personas transgénero.

