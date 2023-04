La inusual expulsión de dos congresistas demócratas por protestar por el control de ventas de armas en EEUU

Reuters

Justin Jones, Gloria Johnson y Justin Pearson levantan las manos en medio del capitolio estatal en Nashville, Tennessee.

El congreso estatal de Tennessee, en EE.UU., tomó este jueves una decisión poco usual en la política de este país: expulsar a dos congresistas del partido Demócrata por participar en movilizaciones para pedir un mayor control en la venta de armas dentro del estado. El cuerpo legislativo, donde el partido Republicano es mayoría, votó por expulsar a Justin Jones y Justin Pearson. Pero a la vez, Gloria Johnson, otra congresista demócrata que había participado en las protestas, conservó su puesto gracias a que la votación no alcanzó la mayoría para expulsarla. Esta historia comienza efectivamente con un tiroteo: el pasado 27 de marzo, seis personas, entre ellos tres niños, murieron en un ataque perpetrado en la escuela primaria Covenant en la ciudad de Nashville. El ataque tuvo una enorme repercusión, especialmente por la muerte de los menores. Entonces los senadores, conocidos ahora como los "Tres de Tennessee", hicieron parte de una masiva movilización el pasado 30 de marzo hacia el capitolio estatal para pedir el control en la venta de armas. Los tres senadores cantaban la frase "sin acción, no hay paz" mientras caminaban hacia el recinto.Ese mismo día también se presentó una movilización por parte del grupo "pro-armas", con la idea de contrarrestar la protesta liderada por los senadores demócratas.

Justin Pearson levanta la mano izquierda como una forma de protestar por la expulsión del congreso estatal de Tennessee.

Justin Jones y Justin Pearce en el momento de ingresar al capitolio estatal de Tennessee.

Dos de los congresistas estatales, megáfono en mano, dieron intensos discursos en la entrada del capitolio, ubicado en la ciudad de Nashville. "No queremos estar aquí, pero no tenemos más remedio que encontrar una manera, de interrumpir las ventas normales, porque las ventas normales son la muerte de nuestros hijos", dijo Pearson.

"Antidemocrática"

Reuters Justin Jones, de pie con el representante Justin Pearson y la representante Gloria Johnson, pide a sus colegas que aprueben una legislación de control de armas el pasado 30 de marzo.

"Pueden regresar"

Getty Images En los últimos días se han presentado varias protestas para endurecer las leyes para la venta de armas en varios estados de EE.UU.

Las sesiones del capitolio ese día fueron interrumpidas durante más de una hora. Los congresistas demócratas cantaron "" y "poder para el pueblo". Analistas políticos señalaron que Johnson no fue expulsada debido a que no usó un megáfono. Sin embargo, ella misma ha indicado que los republicanos no la expulsaron porque ella es blanca,El presidente de EE.UU., Joe Biden, que pertenece al partido Demócrata, criticó la decisión calificándola de "antidemocrática, sin precedentes e impactante". Jones le dijo a la BBC que esta decisión ha dejado a cerca de 78.000 personas de uno de los distritos más diversos del estado sin representación. "Una supermayoría republicana extrema, casi completamente un caucus blanco, expulsó a los dos legisladores negros más jóvenes porque exigíamos medidas contra la violencia armada", explicó Jones. La Cámara de Representantes del estado de Tennessee está conformada por 75 congresistas republicanos y 23 demócratas. Los miembros de la cámara discutieron sobre las expulsiones este jueves durante horas. Es la primera vez que se toma una decisión de este tipo sin el apoyo de ambos partidos en la historia moderna del estado.Johnson se salvó por un voto de ser expulsada. Una decisión que fue celebrada por las decenas de personas que estaban en la plenaria durante las votaciones. Los tres congresistas aceptaron que habían quebrantado las reglas del congreso estatal por hablar sin un permiso especial,Sin embargo, la mayoría republicana señaló que los "Tres de Tennessee" habían traído "". Algunos miembros del partido Republicano dijeron que las acciones de los demócratas podrían haber generado una insurrección. Especialmente, el líder del capitolio estatal, Cameron Sexton, que comparó el acto con el ataque al Capitolio en Washington el 6 de enero de 2021.Lo cierto es que tanto Jones como Pearson podrían retornar pronto al recinto debido a que la expulsión no los inhabilita para aspirar al puesto en las próximas elecciones. Además,Por este motivo, los congresistas expulsados pueden ser nombrados de forma interina en los puestos que fueron obligados a dejar y después ser candidatos en las elecciones que van a ser convocadasLas expulsiones de este tipo no son usuales en general en EE.UU. En Tennessee, el mismo capitolio ha votado solo dos veces para expulsar a sus miembros. En 1980 para despedir a un congresista que había solicitado un soborno y en 2016 a uno que había sido acusado de abuso sexual.Antes de que comenzaran las votaciones del jueves, los miembros de la Cámara debatieron más de 20 proyectos de ley, algunos relacionados con la seguridad escolar.A lo largo de la discusión, Jones se levantó para hablar varias veces y acusó a sus colegas de aprobar una legislación de "paños tibios" en respuesta a los tiroteos masivos."No es una acción lo que hará que nuestros estudiantes estén seguros", dijo. "Nosotros, como funcionarios electos, tenemos la responsabilidad moral de escuchar a estos jóvenes que están aterrorizados, que están aquí, llorando y suplicando por sus vidas".En respuesta, el republicano Mark White, visiblemente molesto, le dijo a Jones: "Míreme a mí. Mire a los otros 97 [legisladores]. Esto es exactamente lo que estamos tratando de hacer".White continuó: "He estado aquí durante 14 años, usted ha estado en esta asamblea durante dos meses, tres meses".Tennessee tiene algunas de las leyes de control de armas más relajadas del país. En 2021, el estado aprobó una medida que permite a los residentes mayores de 21 años portar armas de fuego sin permiso especial.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.