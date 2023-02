La imagen falsa del terremoto de Turquía que muestra cómo los estafadores se están aprovechando de la catástrofe

Panagiotis Kotridis

Se utiliza una imagen generada por IA para solicitar donaciones

Los estafadores están aprovechando los terremotos de Turquía y Siria para intentar engañar a la gente para que hagan donaciones para causas falsas, según advierten expertos en seguridad.Estas estafas pretenden recaudar dinero para los sobrevivientes, que se han quedado sin calefacción ni agua tras la catástrofe que ha causado la muerte de más de 35.000 personas.Pero en lugar de ayudar a los necesitados, los estafadores están desviando las donaciones de las organizaciones benéficas reales hacia sus propias cuentas de PayPal y carteras de criptomonedas.Hemos identificado algunos de los principales métodos utilizados por los estafadores, así como herramientas que puedes utilizar para realizar una doble comprobación antes de donar.En TikTok Live, los creadores de contenidos pueden ganar dinero recibiendo regalos digitales. Ahora, las cuentas de TikTok están publicando fotos de la devastación, imágenes en bucle y grabaciones de televisiones que muestran las labores de rescate, al tiempo que piden donativos.Los pies de foto incluyen frases como "Ayudemos a Turquía", "Recemos por Turquía" y "Dona para las víctimas del terremoto".Una de las cuentas, que estuvo en directo durante más de tres horas, mostraba una imagen aérea pixelada de edificios destruidos, acompañada de efectos sonoros de explosiones. Fuera de cámara, una voz masculina ríe y habla en chino. La leyenda del video es "Ayudemos a Turquía. Donación".

Los livestreams de TikTok muestran fotos con efectos de sonido y piden donaciones

Otro video muestra la imagen de un niño angustiado que huye de una explosión. El mensaje del presentador es "Por favor, ayuda a conseguir este objetivo", una aparente petición de donaciones en TikTok.Pero la foto del niño no es de los terremotosde la semana pasada. Una búsqueda inversa de imágenes encontró que la misma imagen había sido publicada en Twitter en 2018 con la leyenda "Detengan el genocidio de Afrin", en referencia a una ciudad en el noroeste de Siria donde las fuerzas turcas y sus aliados en la oposición siria expulsaron a una milicia kurda ese año.

Una foto antigua se utiliza para pedir donaciones en TikTok

Otra advertencia sobre las donaciones en TikTok: una investigación de la BBC descubrió que TikTok se lleva hasta 70% de los ingresos de las donaciones digitales, aunque la plataforma asegura que se lleva menos que eso. Un portavoz de TikTok aseguró a la BBC: "Estamos profundamente entristecidos por los devastadores terremotos en Turquía y Siria y estamos contribuyendo a ayudar a los esfuerzos de socorro por el terremoto". "También estamos trabajando activamente para evitar que la gente estafe y engañe a los miembros de la comunidad que quieren ayudar".

Una imagen falsa para estafar

Midjourney Imágenes generadas por IA de un bombero rescatando a un niño pequeño

BBC Desde que se produjeron los terremotos, se han lanzado más de 100 campañas de recaudación de fondos en PayPal, algunas de ellas fraudulentas.

Busca organizaciones benéficas en tu registro nacional de organizaciones benéficas, como el registro de organizaciones benéficas de Reino Unido o el IRS en Estados Unidos.

Si sospechas que se trata de una estafa, denúnciala a las autoridades o a la plataforma de las redes sociales.

El lenguaje emotivo, las fotos y los vídeos se utilizan para tocar la fibra sensible.

Algunas estafas dicen estar afiliadas a organizaciones benéficas o gobiernos reales. Si quieres donar a esa organización benéfica o gubernamental, busca su sitio web y hazlo de forma directa.

En Twitter, la gente está compartiendo imágenes emotivas junto a enlaces a carteras de criptomonedas pidiendo donaciones.Una cuenta publicó el mismo llamado ocho veces en 12 horas, con una imagen de un bombero sosteniendo a un niño pequeño entre edificios derrumbados.La imagen utilizada, sin embargo,. El periódico griego OEMA informa que fue creada por el Mayor General del cuerpo de bomberos del Egeo, Panagiotis Kotridis, con el uso del software de Inteligencia Artificial Midjourney.Los generadores de imágenes por IA suelen cometer errores y los usuarios de Twitter no tardaron en darse cuenta de quePara comprobarlo, pedimos a nuestros colegas del centro de investigación tecnológica de la BBC, Blue Room, que intentaran generar imágenes similares con el mismo software.Pidieron al software una "imagen de un bombero tras un terremoto rescatando a un niño y con un casco con la bandera griega", y recibieron las siguientes opciones:Una de las. La otra dirección se había publicado en la red social rusa VK, junto con contenido pornográfico.Cuando la BBC se puso en contacto con la persona que tuiteó el llamado, negaron que fuera una estafa. Dijeron que tenían mala conexión para hablar, pero respondieron a nuestras preguntas en Twitter usando Google Translate."Mi objetivo es poder ayudar a las personas afectadas por el terremoto si consigo recaudar fondos", dijeron. "Ahora la gente pasa frío en la zona del desastre, y especialmente los bebés no tienen comida. Puedo demostrar este proceso con recibos".Sin embargo,En otros lugares de Twitter, los estafadores crean cuentas falsas para recaudar fondos y publican enlaces a PayPal.Ax Sharma, experto en ciberseguridad de Sonatype, afirma que estas cuentas retuitean artículos de noticias y responden a tuits de famosos y empresas para ganar visibilidad."Crean cuentas falsas de ayuda en caso de catástrofe que parecen ser de organizaciones o medios de comunicación legítimos, pero", explica a la BBC.Un ejemplo es @TurkeyRelief, que se unió a Twitter en enero, tiene solo 31 seguidores y solicita donaciones a través de PayPal.Pero eso incluye 500 dólares del creador de la página, que donó para su propia causa. Sharma dice que esto esEsta es una de las más deen los últimos días en apoyo a los afectados por los terremotos, algunas de las cuales son falsas.Sharma asegura que los donantes deben desconfiar especialmente de las cuentas que dicen estar en Turquía, porque"Hay organizaciones benéficas reales fuera de Turquía que usan PayPal, pero", asevera.Otra cosa con la que hay que estar alerta son las donaciones anónimas y los llamados que han recaudado pequeñas cantidades. Según Sharma, es de esperar que, pero muchas de las que recaudan fondos a través de PayPal tienen menos de US$100.PayPal suspendió la cuenta fraudulenta. Un portavoz de la empresa aseguró a la BBC: "Aunque la gran mayoría de las personas que utilizan PayPal para aceptar donaciones tienen las mejores intenciones, inevitablemente". "Los equipos de PayPal siempre están trabajando para escudriñar y prohibir cuentas, sobre todo a raíz de eventos como el terremoto en Turquía y Siria, para que las donaciones vayan a las causas previstas"., pero la empresa no respondió a las peticiones de comentarios.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.