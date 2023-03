La historia del soldado ucraniano preso y desarmado al que militares rusos mataron mientras fumaba

Captura de pantalla

Captura de pantalla del video que mostró la ejecución.

Ucrania ha prometido encontrar a los soldados rusos que, según parece mostrar un video, mataron a un prisionero de guerra desarmado."Hallaremos a los asesinos", afirmó el presidente Volodymyr Zelensky la noche del lunes.En el video se observa al soldado ucraniano fumando un cigarrillo en una trinchera. El hombre proclama "¡gloria a Ucrania!" antes de recibir varios disparos con armas automáticas.

Quién era

Getty Images La región de Bajmut es el epicentro de la guerra desde hace semanas.

"Desprecio a las normas"

Getty Images Ucranianos lloran la pérdida de varios de sus soldados esta semana

Otros crímenes de guerra

Getty Images Los ataques por ambos lados no cesan.

El ejército de Ucrania identificó al soldado como Tymofiy Shadura, aunque esta información está pendiente de corroborar.Su unidad militar, la 30 Brigada Mecanizada Separada de Konstantin Ostrogski, indicó quecerca de la ciudad oriental de Bajmut, escenario de feroces combates en los últimos meses."El cuerpo de nuestro soldado se encuentra ahora en el territorio temporalmente ocupado", expone el comunicado. Agrega que la identificación podrá completarse cuando se devuelva el cadáver.La hermana de Shadura declaró a la BBC: "mi hermano sin duda"."En su vida nunca ocultó la verdad y seguro que no lo haría frente al enemigo", sentenció.Existen, sin embargo, dudas sobre la identidad del soldado, ya que un conocido periodista ucraniano le atribuyó otro nombre.En el video uno de los tiradores, aparentemente un soldado ruso,después de que fuera acribillado. El presunto asesino o asesinos no aparecen en las imágenes y no han sido identificados.La BBC no ha verificado dónde y cuándo se grabó el suceso ni cómo se capturó al soldado. El video apareció por primera vez en las redes sociales el lunes.Rusia no ha comentado públicamente el incidente.El Estado Mayor General de las fuerzas armadas de Ucrania denunció que "disparar a un prisionero desarmadoy las convenciones de la guerra. Eso es lo que hacen los asesinos sin valor, no los guerreros". "Los ocupantes rusos han demostrado una vez más que su objetivo principal en Ucrania es el exterminio brutal de los ucranianos", concluyó.Kyiv y sus aliados occidentales han acusado a las tropas rusas dedesde que el presidente Vladimir Putin lanzara la invasión a gran escala de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Rusia niega esas acusaciones.En un discurso en video, el presidente Zelensky afirmó que "los ocupantes" mataron a "un guerrero que valientemente les dijo a la cara '¡gloria a Ucrania!'"."Quiero que todos respondamos a sus palabras juntos, unidos: '¡gloria al héroe!, ¡gloria a los héroes!, ¡gloria a Ucrania!'", agregó.Zelensky aludía a un grito de guerra en su ejército que se ha vuelto popular entre millones de ucranianos.Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, tuiteó que las imágenes son "otra prueba de que esta es una guerra genocida" y pidió una "investigación inmediata" de la Corte Penal Internacional.El responsable de derechos humanos de Ucrania, Dmytro Lubinets, acusó a las tropas rusas de cometersobre el trato a los prisioneros de guerra.Y el fiscal general de Ucrania, Andriy Kostin, anunció la apertura de una investigación criminal.Ucrania ya había acusado antes a las tropas rusas de torturar, violar y matar a prisioneros de guerra ucranianos.En julio pasado, apareció un video que mostraba a un soldado ucranianoen la región del Donbás ocupada por Rusia en el este de Ucrania.El soldado ruso que llevó a cabo el ataque en la ciudad de Severodonetsk fue identificado como miembro de una unidad perteneciente al líder checheno Ramzan Kadyrov.En noviembre Moscú acusó a las fuerzas ucranianas de ejecutar a un grupo de prisioneros rusos.Un video de la línea del frente en el este de Ucrania mostraba aparentemente cómo varios soldados se rendían, en un incidente que terminó con la muerte de estos.Una autoridad ucraniana alegó que la rendición había sido "organizada" por las tropas rusas en un intento de atacar a sus captores.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.