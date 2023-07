Sinéad O’Connor Nothing Compares 2 U hizo parte de su segundo álbum, por el que ganó un Grammy.

Este miércoles el mundo recibió la noticia de la muerte de la cantante irlandesa Sinnéad O’connor a los 56 años.

De sus 10 álbumes y sus casi 40 años de carrera musical, su estremecedora versión del tema Nothing Compares 2 U fue su mayor hito.

Originalmente escrita por el mítico Prince, se volvió un éxito inolvidable en la potente voz de O’Connor.

Su versión alcanzó el número 1 en las listas de más de una decena de países, fue reconocida en los Billboard Music Awards como el sencillo número 1 a nivel mundial del año 1990 y le valió a O’Connor la nominación a tres premios Grammy a sus 23 años.

La canción la llevó a la fama internacional, algo que ni ella misma pretendía: “Sinéad O’Connor nunca pretendió ser una estrella del pop. Realmente era una cantante protesta”, dijo ella misma en una entrevista de 2021.

Nothing Compares 2 U ha sido incluida en varios listados de las mejores canciones de todos los tiempos de medios como Time, Billboard y Rolling Stones.

El origen de la canción

Getty Images En 2018, se publicó la versión original de Nothing Compares 2 U grabada por Prince en 1984.

El cantante estadounidense Prince escribió la canción y la grabó en 1984, pero no la lanzó.

En cambio, se la dio a una banda de funk de su propia disquera, The Family, que la lanzó en su primer y único álbum.

Pero no fue sino hasta varios años después que Sinéad O’Connor la grabó con un arreglo completamente diferente y la convirtió en un éxito mundial como parte de su segundo álbum I Do Not Want What I Haven’t Got.

La idea de que la cantante irlandesa lanzara una versión de la canción de Prince fue de su entonces manager, Fachtna O’Kelly.

Chris Hill, el codirector del sello discográfico de O’Connor, dijo en una entrevista de 2009 que la primera vez que escuchó la versión de la cantante irlandesa se quedó "sentado con lágrimas en los ojos".

"Entonces O’Kelly llamó a Sinéad y le dijo: 'Chris está llorando'. '¿Fue tan malo?', preguntó ella”, explicó.

Sobre su relación con Prince tras el éxito de la canción, O’Connor dijo: "Lo conocí un par de veces. No nos llevamos nada bien. De hecho, tuvimos una pelea".

"Me llamó a su casa después de 'Nothing Compares'. Dijo que no le gustaba que dijera groserías en las entrevistas. Así que le dije que se fuera a la mierda".

O’Connor reveló que la pelea se volvió física y salió huyendo de la casa de Prince en la madrugada.

Después de que O’Connor la volviera un hit, Prince comenzó a cantar Nothing Compares 2 U en algunos de sus conciertos.

La grabación original de Prince se lanzó en 2018, tras su muerte, y se incluyó en Originals, una compilación conmemorativa del cantante estadounidense.

El videoclip

Sinéad O’Connor "Han pasado siete horas y 15 días desde que te llevaste tu amor" es el primer verso de la célebre canción.

Dirigido por John Maybury, el video que acompaña la canción consiste principalmente en un primer plano del rostro de O’Connor mientras canta la letra, que explora los sentimientos de un amante que ha sido abandonado.

Maybury contó que había filmado una gran cantidad de imágenes en París para el video, pero terminó centrándose en la toma cerrada de O’Connor.

Era la primera vez que la mayoría de gente veía a O’Connor, y sorprendía por su cabeza rapada, que justamente era una forma en la que la artista desafiaba las expectativas de feminidad de la industria y del público.

Justo cuando Sinéad O’Connor canta el verso “Todas las flores que plantaste, mamá, en el patio murieron cuando te fuiste”, rompe en llanto.

Fue un llanto genuino, según le dijo la artista a la revista Rolling Stone, provocado por el recuerdo de su madre que falleció en un accidente automovilístico en 1985 y quien abusó de ella durante su infancia.

El videoclip de Nothing Compares 2 U fue el primero de una artista femenina en ganar el premio a video del año en los MTV Video Music Awards.

El video musical en el canal oficial de YouTube de O’Connor tiene casi 400 millones de visitas.

BBC

