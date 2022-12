La función de WhatsApp que te permité enviarte mensajes a tí mismo

Getty Images

¿Alguna vez has usado un grupo de WhatsApp del que te saliste para enviarte notas a ti mismo?La plataforma de mensajería te escuchó y acaba de lanzar una nueva función con la que te podrás mandar mensajes a ti mismo y mantener un archivo de notas dentro de la aplicación."Los mensajes a tí mismo se verán como conversaciones normales", dijo WhatsApp, parte del conglomerado Meta, del cual también forman parte Facebook e Instagram."Pero no podrás hacerte llamadas de audio, de vídeo, silenciar notificaciones, bloquear o reportarte a tí mismo, ni ver tu estado en línea".

Cómo usarlo

Tenerla siempre visible

Sí tienes la aplicación de WhatsApp actualizada en cualquiera de las plataformas en la que la uses, solo tienes que abrir una nueva conversación con tu propio número.Puedes hacerlo ya sea escogiéndote a tí mismo en la lista de contactos o agregándote como contacto en la aplicación.Meta además explicó que los usuarios pueden reenviarse a sí mismos mensajes de otras conversaciones y que, al igual que con el resto de la información que maneja, queda encriptada tanto en los servidores como en tu teléfono.Para tener tu conversación siempre disponible, puedes usar otra funcionalidad de WhatsApp que, a lo mejor, no conocías.Si tienes un teléfono Android, simplemente mantén presionada la conversación contigo mismo, y te aparecerá la opción de "Fijar chat".Si eres usuario de iPhone, simplemente desliza la conversación hacia la derecha y verás la misma opción.Esta opción te permite mantener hasta tres conversaciones (no solo tienen que ser conversaciones contigo mismo) al principio de tu lista, para evitar tener que buscarla cada vez que la necesites.WhatsApp es una de las plataformas de mensajería instantánea con mayor adopción en Latinoamérica. Cifras del sitio web Statista la ponen como la plataforma de mensajería preferida en México, con un 94% de los usuarios que tienen un teléfono móvil usándola consistentemente.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.