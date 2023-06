La evidencia de crímenes de guerra que está desapareciendo de las redes sociales y puede perderse para siempre

BBC

Los videos sobre las secuelas de la guerra en Ucrania que Ihor Zakharenko ha grabado han desaparecido de Internet.

Pruebas de posibles violaciones a los derechos humanos están en riesgo de perderse al ser eliminadas por las empresas tecnológicas, según evidenció una investigación de la BBC.Las plataformas sociales están eliminando videos gráficos, a menudo utilizando inteligencia artificial, sin importar que imágenes que pueden ayudar a los enjuiciamientos de los perpetradores de estos abusos puedan ser retiradas sin ser archivadas antes.Meta y YouTube afirmaron que su objetivo es equilibrar sus obligaciones deinformar ydeproteger a los usuarios de contenidos nocivos.Sin embargo, Alan Rusbridger, que forma parte del Consejo de Supervisión de Meta, aseveró que la industria está siendo "demasiado cautelosa" en su moderación.Las empresas explicaron que tienen excepciones para el material gráfico cuando es de interés público, pero cuando la BBC intentó subir imágenes que documentaban ataques contra civiles en Ucrania fueron eliminadas rápidamente.

Zakharenko ha grabado las secuelas de la invasión rusa en Ucrania, pero desde que dio inicio a esta práctica el material ha desaparecido casi por completo de las redes sociales.

La inteligencia artificial (IA) puede borrar contenidos nocivos e ilegales a gran escala. Sin embargo, cuando se trata de moderar imágenes violentas relacionadas con guerras, los programas son incapaces de identificar lo que podrían ser violaciones de los derechos humanos.

El ejemplo más reciente

Getty Images El enjuiciamiento de graves violaciones a los derechos humanos por parte de organismos como la Corte Penal Internacional son una tarea complicada, que requiere de muchas pruebas.

Getty Images De Youtube y otras plataformas han desaparecido muchos videos que daban cuenta de las consecuencias de la guerra en Siria, lo cual complica a los refugiados solicitar asilo.

Piden afinar los sistemas

Getty Images El fiscal de la CPI, Karim Khan, viajó a Ucrania en abril de 2022 para participar en el inicio de las investigaciones por los crímenes presuntamente cometidos por las fuerzas rusas.

Getty Images Las redes sociales se han convertido en un vehículo para difundir y exponer abusos, pero están probando no ser un terreno seguro para resguardar dichas evidencias.

Getty Images Videos que contendrían evidencias de graves violaciones a los derechos humanos han sido eleminados por las empresas tecnológicas, alegando que buscan proteger a su audiencia.

El caso sirio

Protegiendo la evidencia

Getty Images Las redes sociales han permitido difundir las imágenes de lo ocurrido en conflictos lejanos como el que se registra en la región etíope de Tigray.

BBC Rahwa considera que es su "deber" difundir y preservar todo el material grabado del conflicto que sacude a la región de Tigray, Etiopía, su país natal.

Institucionalizar la protección de las pruebas

Getty Images Las tecnológicas, con Facebook a la cabeza, han estado en la mira de las autoridades de EE.UU. por la manera cómo almacenan y difunden contenidos.

Ihor Zakharenko, antiguo periodista especializado en turismo, se topó con este problema en Ucrania. Desde la invasión rusa ha estado documentando ataques a civiles.La BBC se reunió con él en un suburbio de Kyiv donde, hace un año, hombres, mujeres y niños murieron por disparos de las tropas rusas cuando intentaban huir de la ocupación.El hombre. Quiso colgar los vídeos en Internet para que el mundo viera lo ocurrido y contrarrestar la versión del Kremlin. Pero, que no habían tocado a civiles y que sólo habían luchado con el ejército ucraniano", explicó Ihor.La BBC subió las imágenes de Zakharenko a Instagram y YouTube utilizando cuentas falsas.Instagram retiró tres de los cuatro vídeos.Al principio, YouTube aplicó restricciones de edad a los mismos tres, pero.Lo intentamos de nuevo, pero no se cargaron. La firma rechazó una solicitud para restaurar los vídeos, pese a alegar que incluíanFiguras clave del sector afirmaron que es urgente que las redes sociales eviten que este tipo de información desaparezca."Puedes ver que han desarrollado y entrenado a sus máquinas para que, en el momento en que vean algo que parece traumático lo retiren", dijo Rusbridger a la BBC.El Consejo de Supervisión de Meta, del que forma parte, fue creado por Mark Zuckerberg y se conoce como una especie dedentro de la compañía propietaria de Facebook e Instagram."Creo que la siguiente pregunta para ellos es cómo desarrollamos la maquinaria, ya sea humana o artificial, para", añadió Rusbridger, antiguo redactor en jefe del diario londinense The Guardian.La directora de la Oficina para la Justicia Penal Global de Estados Unidos, Beth Van Schaak, afirmó que nadie discute el derecho de las tecnológicas a regular los contenidos."Creo que donde surge la preocupación es cuando la", precisó la responsable del despacho que asesora al gobierno estadounidense en materia de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad.YouTube y Meta afirmaron que, dentro sus excepciones para imágenes gráficas de guerra de interés público, los contenidos que normalmente se retirarían puedenNo obstante, el experimento realizado por la BBC con los vídeos de Zakharenko sugirió lo contrario.Meta afirmó que responde "a las solicitudes legales válidas de los organismos encargados de hacer cumplir la ley de todo el mundo" y "seguimos explorando nuevas vías para apoyar los(…) en consonancia con nuestras obligaciones legales y de privacidad".YouTube, por su parte, declaró que, aunque tiene excepciones para el contenido gráfico de interés público,. "Las organizaciones y activistas de derechos humanos, investigadores, periodistas ciudadanos y otras personas que documenten abusos de los derechos humanos (u otros posibles delitos) deben", precisó la firma.La BBC también habló con Imad, quien era propietario de una farmacia en Alepo (Siria), hasta que una bomba del gobierno de Bashar al Asad le cayó cerca en 2013.El hombre recordó como la explosión llenó su establecimiento de polvo y humo. Al oír gritos de auxilio, salió al mercado y vio manos, piernas y cadáveres cubiertos de sangre.. Las imágenes se publicaron en YouTube y Facebook, pero fueron retiradas.En el caos del conflicto, los periodistas sirios dijeron a la BBC que sus propias grabaciones de las imágenes originales también fueron destruidas en bombardeos.Años después, cuando Imad solicitaba asilo en la Unión Europea (UE), le pidieron que presentara documentos que demostraran que estaba en el lugar de los hechos."Estaba seguro de que mi farmacia había sido grabada. Pero", relató.Ante este tipo de incidentes, agrupaciones como Mnemonic, una organización de derechos humanos con sede en Berlín (Alemania), tomó cartas en el asunto y comenzó a archivar las imágenes antes de que desaparezcan.Mnemonic desarrolló una herramienta para, primero en Siria y ahora en Yemen, Sudán y Ucrania.Hasta ahora han guardado más deantes de que fueran eliminadas de las redes sociales, incluidos tres vídeos que muestran el ataque cerca de la farmacia de Imad.Cada imagen podría contener una pista clave para descubrir lo que realmente ocurrió en el campo de batalla:.Pero organizaciones como Mnemonic no pueden cubrir todas las zonas de conflicto del mundo.Demostrar que se han cometido crímenes de guerra es increíblemente difícil, por lo que es vital contar con el mayor número posible de pruebas.": se juntan piezas de información aparentemente inconexas para construir una imagen más amplia de lo sucedido", explicó Olga Robinson, de BBC Verify.La tarea de archivar material de fuentes abiertas -disponible para casi todo el mundo en las redes sociales- recae a menudo en personas que ayudan a sus familiares atrapados en conflictos violentos.Rahwa vive en Estados Unidos y tiene familia en la región etíope de Tigray, asolada por la violencia en los últimos años y donde.Sin embargo, las redes sociales permiten dejar constancia visual de un conflicto que, de otro modo, permanecería oculto al mundo exterior., afirmó Rahwa. "Me pasé horas investigando, así que cuando ves que llegan estos contenidos intentas verificarlos utilizando todas las herramientas de inteligencia, de código abierto que tienes a tu alcance, pero no sabes si tu familia está bien", comentó.Los defensores de los derechos humanos afirmaron que. Esto incluiría la conservación de metadatos para ayudar a verificar el contenido y demostrar que no ha sido manipulado."Necesitamos crear un mecanismo que permita conservar esa información para posibles ejercicios de rendición de cuentas en el futuro. Las plataformas de medios sociales deberían estar dispuestas a llegar a acuerdos con los mecanismos de rendición de cuentas de todo el mundo", afirmó Van Schaak.