Getty Images La artista Karina se disculpó con sus admiradores.

La artista surcoreana de K-pop Karina acabó humillada públicamente, luego de que fanáticos indignados la acusaran de "traición" por tener novio.

Un grupo de fans condujo un camión hasta la agencia que representa a la estrella para protestar en su contra porque está saliendo con el actor surcoreano Lee Jae-wook.

"¿No es suficiente el amor que te dan tus fans?", decía un cartel electrónico en el vehículo.

"¿Por qué decidiste traicionar a los fans? Por favor, discúlpate directamente. De lo contrario, verás una disminución en las ventas de álbumes y asientos vacíos en los conciertos", indicaba un mensaje leído desde el camión.

Estos autos se han convertido en una práctica común utilizada por los fanáticos del K-pop para mostrar apoyo o descontento con sus ídolos.

En una carta compartida en Instagram, la cantante de la banda musical Aespa prometió "curar las heridas" que habría causado a sus admiradores.

"Pido disculpas por haberlos sorprendido tanto", escribió la joven de 23 años, prometiendo mostrar un "lado más maduro y trabajador" en el futuro.

La cantante, cuyo nombre real es Yu Ji-min, ha liderado el grupo integrado por cuatro mujeres Aespa desde su debut en 2020 con el sencillo Black Mamba. El año pasado, su álbum My World batió récords al vender 2,1 millones de copias en Corea del Sur.

Ídolos alcanzables

Este no es un incidente aislado.

Las estrellas del pop en Corea del Sur y Japón trabajan en industrias donde tales revelaciones personales pueden ser difíciles de manejar.

Hace apenas una década era una práctica común que las agencias de K-pop prohibieran a las nuevas estrellas tener citas o un teléfono móvil personal.

Incluso ahora se considera un escándalo entre los fans que las artistas admitan tener relaciones románticas.

En agosto pasado, la BBC informó sobre cómo la relación de la vocalista principal de Blackpink, Jisoo, con el actor Ahn Bo-hyun sacudió el mundo del K-pop.

Algunos expertos dijeron entonces que las agencias buscan vender a las estrellas del pop como ídolos "románticamente alcanzables".

En Japón, muchas estrellas del pop están sujetas a cláusulas de "no citas" en sus contratos, y para casarse se requiere permiso.

La noticia de la relación de Karina y Lee, de 25 años, se conoció por primera vez el 27 de febrero. La pareja confirmó más tarde que se conocieron el año pasado.

La agencia de Lee, C-JeS Studio, pidió "un cálido respeto (…) ya que esto involucra su vida privada".

Sin embargo, no todos se mostraron descontentos con la relación de Karina con Lee, quien debutó en el drama Memories Of The Alhambra en 2018 y ganó prominencia después de protagonizar el exitoso drama de fantasía Alchemy of Souls.

"No necesitas disculparte por sentir. Siempre apoyaré tu felicidad. Te mereces todo el amor, el apoyo, todas las cosas buenas", escribió uno de los fans.

