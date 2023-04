La espiral negativa que amenaza a la icónica ciudad de San Francisco

Getty Images

El distrito del Tenderloin es reconocido por su alto consumo de drogas y altos índices de criminalidad.

Bob Lee era parte de la élite tecnológica de Silicon Valley. Fue exdirector técnico de Square (una plataforma de sistemas de pagos móviles) y fundador de la aplicación de pago Cash App, valorada en más de US$40 mil millones.La semana pasada fue apuñalado enlo que se considera una zona "segura" de San Francisco.Su muerte ha dejado sin palabras al resto de Silicon Valley.El exCEO de Twitter, Jack Dorsey,calificóese asesinato como desgarrador.Su amigo y compañero Joshua Goldbard tuiteó: "Bob era como un hermano para mí ... La energía de Bob era contagiosa. Dondequiera que fuera hacía amigos".Elon Musk también expresó su conmoción con el asesinato."Muy triste de escuchar eso. Muchas personas que conozco han sido gravemente agredidas. La violencia en San Francisco es espantosa".

¿Una escalada violenta?

Getty Images

Twitter/Bob Lee Cientos de personas le rindieron tributo a Bob Lee.

Percepción de inseguridad

Getty Images La sede de Twitter, en San Francisco.

La opinión de un local

Getty Images

San Francisco ha luchado con la falta de vivienda y las muertes por drogas en los últimos años.En una ciudad dependiente del sector tecnológico, la pandemia afectó su centro más que cualquier otro en Estados Unidos. Simplemente no ha podido recuperarse.. Y en algunos vecindarios, la ciudad puede sentirse insegura, algo que la propia alcaldesa, London Breed, ha reconocido.Las áreas alrededor del Tenderloin (en el corazón de la ciudad) y SoMa (por South of Market) pueden llegar a sentirse distópicas, especialmente en las noches.Según las estadísticas policiales, la tasa de homicidios de San Francisco es bastante estable: 56 asesinatos el año pasado. 56 el año anterior. Este año, se está viendo algo parecido. La abrumadora mayoría de las víctimas de asesinato son hombres negros y latinos, según los datos policiales.Hasta ahora en 2023 ha habido 12 asesinatos en la ciudad. En los primeros tres meses del año pasado hubo 10. El número de asaltos también es parecido.Y cuando se compara con otras ciudades, San Francisco sale relativamente bien librada. Esto no es Ciudad Gótica.Pero la opinión que expresa Elon Musk de que el crimen violento está en aumento es muy común.San Francisco es una ciudad relativamente pequeña. Su población es de alrededor de 800.000 personas.Y a diferencia de ciudades como Chicago,.La sede global de Twitter, por ejemplo, está en Market Street, a pocas cuadras del Tenderloin. La compañía de pagos móviles Block también está cerca. Los problemas de San Francisco están a la vista, justo en el corazón de la ciudad.Para los políticos locales -desesperados por lograr que las empresas tecnológicas vuelvan a la ciudad- asesinatos como el de Lee son devastadores.Si las empresas tecnológicas influyentes deciden mantenerse alejadas y la gente empieza a irse, podría crearse una llamada "espiral negativa".Uno de los periódicos locales más influyentes, el San Francisco Chronicle, hace poco advirtió que la ciudad podría estar en un "ciclo vicioso" y que podría "morir".Si las empresas se alejan, cae la recaudación de impuestos. La gente usa menos el transporte público hasta que se vuelve insolvente, lo que dificulta aún más que los trabajadores de bajos y medianos ingresos lleguen a sus trabajos.Los costos laborales aumentan aún más y la ciudad tiene menos fondos para abordar desafíos como el crimen y el comportamiento antisocial.La respuesta de la alcaldesa de la ciudad fue: "Es fácil lanzar predicciones sombrías sobre la muerte del centro. Pero esa no es nuestra realidad y no sucederá".San Francisco es una de las ciudades más hermosas del mundo. Tiene Silicon Valley a su alcance. Está ubicada en un punto excelente para poder aprovechar el nuevo auge tecnológico de la inteligencia artificial.OpenAI, el creador de ChatGPT, tiene su sede en San Francisco, junto con una cantidad inmensa de otras empresas emergentes de tecnología de inteligencia artificial.La ciudad tiene un talento increíble.En muchos aspectos, tiene mucho a su favor. Pero muchas personas igual se están marchando. El año pasado, la Encuesta de Vivienda Estadounidense encontró que. Casi la mitad de ellos dijo que tenían la intención de trasladarse a otra ciudad.Y, a menos que San Francisco pueda detener esa marea, está en problemas.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.