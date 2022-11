La empresa de energía renovable británica que está talando bosques en Canadá

Getty Images

Drax, la central eléctrica más grande de Reino Unido, genera electricidad quemando millones de toneladas de pellets de madera importados

Una empresa que ha recibido miles de millones de libras en subsidios destinados a promover las energías verdes está talando bosques importantes para el medio ambiente, según descubrió una investigación del programa BBC Panorama.Drax opera la central eléctrica más grande de Reino Unido, que quema millones de toneladas de pellets -o pellas de madera- que la empresa importa desde el extranjero, una práctica clasificada como energía renovable.El pellet es un combustible formado por cilindros hechos por la comprensión de restos de madera como virutas, serrines y astillas, que a menudo proceden de restos de poda.La BBC descubrió que parte de la madera proviene de bosques primarios en Canadá.La empresa dice que solo utiliza aserrín y residuos de madera.Pero Panorama analizó imágenes satelitales, rastreó licencias de tala y utilizó filmaciones con drones para probar sus hallazgos.

El equipo de Panorama usó drones para inspeccionar el área.

El reportero Joe Crowley también siguió un camión de un aserradero de Drax y pudo verificar que estaba recogiendo troncosenteros de un área de bosque precioso.La ecologista Michelle Connolly le dijo a Panorama que la empresa estaba destruyendo bosques que habían tardado miles de años en crecer."Es realmente una vergüenza que los contribuyentes británicos estén financiando esta destrucción con su dinero. Talar bosques naturales y convertirlos en pellets para quemarlosyobtener electricidades una locura absoluta", dijo.La quema de madera se considera ecológica, aunque es una clasificación controvertida entre los ambientalistas.La central eléctrica de Drax, en el condado de Yorkshire, es una planta de carbón reconvertida, que ahora produce el 12% de la electricidad renovable del Reino Unido.Ya ha recibido 6.000 millones de libras (casi US$7.000 millones) en subsidios de energía verde.Panorama descubrió que Drax compró licencias de tala para cortar dos áreas de bosques de importancia ambiental en la provincia canadiense de Columbia Británica.Uno de esos bosques tiene 2,5 km cuadrados e incluye grandes áreas que han sido identificadas como bosques primarios raros.El gobierno provincial de Columbia Británica dice que los bosques primarios son particularmente importantes y que las empresas deberían posponer su tala.La propia política de abastecimiento responsable de Drax dice que "evitará daños o perturbaciones" a los bosques primarios y maduros.Sin embargo, las últimas imágenes satelitales muestran que Drax está talando el bosque.La compañía le dijo a Panorama que muchos de los árboles allí habían muerto y que la tala reduciría el riesgo de incendios forestales.Toda el área cubierta por la segunda licencia de tala de Drax ya ha sido talada.

¿Qué tan verde es la quema de madera?

BBC El equipo del programa de BBC Panorama visitó los bosques de Columbia Británica.

La quema de madera produceque la quema de carbón.La electricidad se clasifica como renovable porquey estos nuevos árboles deberían recuperar el carbono emitido por la quema de pellets de madera.Pero recapturar el carbono lleva décadas y la compensación solo puede funcionar si los pellets se fabrican conLos bosques primarios, que nunca antes se habían talado y almacenan grandes cantidades de carbono,Es muy poco probable que los árboles replantados alguna vez retengan tanto carbono como el bosque viejo.Drax le dijo a la BBC que no había talado los bosques y señaló que transfirió las licencias de tala a otras empresas.Pero Panorama verificó y las autoridades de Columbia Británica confirmaron que Drax todavía tiene las licencias.Drax dijo que no usó los registros de los dos sitios que identificó Panorama.Dijo que fueron enviados ay que Drax solo usó el aserrín sobrante para sus pellets.La empresa dice que utiliza algunos troncos, en general, para fabricar pellets de madera.Afirma que soloPero los documentos de una base de datos forestal canadiense muestran que, que no se puede utilizar para productos de madera.Panorama quería ver si los troncos de los bosques primarios cortados por las empresas madereras se estaban transfiriendo a la planta de pellets Meadowbank de Drax.El programade 193 km.Primero saliendo de la planta, recogiendo montones de troncos enteros de un bosque que había sido talado por una empresa maderera y luego regresando a la planta para entregarlos.Drax admitió más tarde que.La compañía dijo que eran especies que la industria maderera no quería y que a menudo se quemaban de todos modos paraLa empresa también dijo que los sitios identificados por Panoramaporque estaban cerca de carreteras.Pero las definiciones de la ONU de bosque primario no mencionan lay uno de los sitios está a 9,6 km de la carretera pavimentada más cercana.Los hallazgos de Panorama llegan en un momento crítico para Drax.El gobierno del Reino Unido publicará una, que establecerá su política para combustibles naturales como la madera.Un portavoz de Drax dijo que el 80% del material de sus pellets canadienses son, que se desecharían de todos modos.Tambiéna su propia producción de pellets y a los proveedores, con verificación de esquemas de certificación de terceros."Revisamos constantemente estas políticas para asegurarnos de tener en cuenta la ciencia más reciente", agregaron.Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.