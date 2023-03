La chica de Granby: la mujer que fue identificada 45 años después de su asesinato en EEUU

Massachusetts State Police

Ha hecho falta casi medio siglo para identificarla.Una mujer que fue encontrada muerta en el estado de Massachusetts (EE.UU.) en 1978 finalmente ha sido identificada gracias los avances en la tecnología del ADN, dijeron las autoridades.Patricia Ann Tucker, de entonces de 28 años, fue conocida durante décadas solo como la "chica de Granby", por el pequeño pueblo donde se encontró su cuerpo.Las muestras de ADN de su hijo, que tenía 5 años cuando ella desapareció, ayudaron a identificar a Tucker.Durante décadas, estuvo enterrada con una lápida marcada como "Desconocida"."Gracias por nunca rendirse con ella", dijo su hijo, Matthew Dale, en un comunicado. "Al menos ahora tengo algunas respuestas después de 44 años. Hay mucho que procesar, pero espero que el cierre pueda comenzar ahora".

Asesinada a tiros

Perfil de ADN

El cuerpo de la Patricia Tucker fue encontrado enterrado bajo unas hojas en un camino forestal en la ciudad de Granby el 15 de noviembre de 1978. Le habían disparado en la sien y su muerte fue declarada un homicidio.La autopsia concluyó que estaba muerta desde junio de 1978 y que tenía entre 19 y 27 años. Pero su identidad seguía siendo un misterio."Fueron los avances en la ciencia forense y, en particular, la genealogía genética forense, lo que proporcionó una nueva fuente de esperanza para identificar a la víctima", dijo el primer asistente del fiscal de distrito de Northwestern, Steven Gagne, en una conferencia de prensa el lunes.Hace unos dos años, las autoridades obtuvieron el perfil de ADN de Tucker a través de un laboratorio forense y finalmente identificaron a una mujer en Maryland que probablemente estaba emparentada con ella.Esa pariente le dijo a la policía que su tía había desaparecido en la década de 1970 y dio los nombres de los dos hijos de esta, dijo Gagne.Uno de esos hijos, Matthew Dale, confirmó que su madre, Patricia Tucker, desapareció en 1978. La comparación de su ADN con el ADN de su madre resultó en una coincidencia del 100%."Si bien es satisfactorio saber finalmente quién era en realidad la 'hicca de Granby', la investigación no se detendrá hasta que identifiquemos a su asesino", dijo Gagne.Los investigadores descubrieron que Tucker estaba casada con Gerald Coleman en el momento de su muerte, pero él nunca denunció la desaparición de su esposa. En 1995, Coleman fue condenado por cargos que incluían violación y agresión, y murió en prisión en 1996.La policía dice que Coleman es una "persona de interés" en el asesinato de su esposa."Todavía no tenemos una causa probable formal para acusar a nadie del asesinato de Patricia", dijo Gagne. "Nuestra esperanza es que la conferencia de prensa de hoy genere algunas pistas adicionales que ayudarán a avanzar en esta investigación y, en última instancia, identificar a un asesino".Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.