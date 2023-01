La BBC se disculpa después de que se oyeran unos sonidos sexuales durante una transmisión deportiva

BBC

Lineker has been the main presenter of Match of the Day for more than 20 years

La BBC se disculpó después de que sonidos sexuales interrumpieran la cobertura televisiva en vivo de la Copa FA del fútbol inglés.Durante el programa se escucharon gemidos mientras Gary Lineker presentaba la repetición del partido entre los Wolves y el Liverpool el martes.El exfutbolista y presentador luego publicó una foto de un teléfono móvil que dijo que estaba "pegado a la parte posterior delset televisivo"."Pedimos disculpas a los espectadores ofendidos durante la transmisión en vivo del fútbol esta noche", dijo la BBC.Un portavoz de la corporación dijo que estaban investigando el incidente.Lineker trató de reírse de lo sucedido mientras presentaba el programa en un estudio en el estadio Molineux de Wolverhampton junto a los expertos Paul Ince y Danny Murphy.Mientras hablaba con su colega y compañero Alan Shearer dijo: "Creo que alguien está enviando algo al teléfono de alguien"."No sé si lo escucharon en casa", se preguntó.Cuando comenzó el partido, compartió una foto de un teléfono móvil en Twitter y tres emojis junto con las palabras: "Bueno, encontramos esto pegado en la parte posterior del set".

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je— Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023

"En lo que respecta al sabotaje, fue bastante divertido".

"Demasiado fuerte"

Hablando más tarde el martes, Lineker explicó que inicialmente pensó que se había enviado un video a uno de los teléfonos de los analistas del programa. Pero se oía "demasiado fuerte", dijo, por lo que se dio cuenta de que el incidente era una broma.Cuando se le preguntó qué tan fuerte era el sonido en el estudio, el locutor dijo que no podía escuchar lo que alguien decía en su oído, por lo que era "bastante difícil" continuar con la presentación previa al partido.Aún así, Lineker dijo que podía ver el lado divertido de los sucedido, calificándolo de, y ​​cuestionando por qué la BBC había emitido una disculpa.El incidente no pasó desapercibido para los espectadores, con clips del momento ampliamente compartidos en las redes sociales el martes por la noche.Elafirmó que estabay publicó un video en Twitter que parecía mostrarlo en el estadio Molineux.Jarvis recibió una sentencia suspendida en octubre pasado luego de ser declarado culpable de allanamiento agravado por un incidente en el que chocó con el jugador de cricket de Inglaterra Jonny Bairstow mientras invadía un campo en un estadio en el sur de Londres.Se le impuso una condena suspendida de prisión de ocho semanas por dos años y se le prohibió asistir a cualquier lugar donde se celebre un encuentro deportivo en Inglaterra y Gales durante dos años.Recuerda quepuedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.