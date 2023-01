La batalla de Cuba contra un “fondo buitre” por una deuda impagada de la era Castro

Yamil Lage/Getty

En la década de los 2000, un fondo buitre tumbó a un país entero en los mercados internacionales, impidiéndole el acceso a ellos durante 12 años. Fue el caso de Argentina contra Elliott Management Corporation.El grupo de inversores ganó el juicio al país latinoamericano después del default de 2002 y llegó a embargarle la fragata Libertad en 2012.Su fundador, el estadounidense Paul Singer, rechazó la propuesta para reestructurar la deuda y consiguió que el Estado argentino le pagara US$1.300 millones por bonos que compró a US$40 millones durante la crisis económica.Cuba se enfrenta ahora a un escenario parecido después de que el fondo CRF1 Ltd haya demandado al país y a su banco central en los tribunales de Londres.El fondo de capital de riesgo, constituido en 2009 en Islas Caimán, le reclama el pago de una deuda de más de US$78 millones por dos préstamos y sus intereses que fueron otorgados originalmente al país insular por bancos europeos en la década de los 80.Es decir, hace más de tres décadas.Originalmente, este crédito comercial fue concedido en marcos alemanes (una moneda que ya no existe) a un gobierno que todavía lideraba Fidel Castro.

Las autoridades cubanas argumentan, entre otras cosas, que el tribunal británico "no tenía jurisdicción" para juzgar los reclamos de CRF.

CRF lanzó el reclamo hace casi tres años, después de que La Habana rechazara la quita de la deuda hecha por el fondo y algunos otros tenedores de bonos en 2018.La quita es una porción de una deuda a la que renuncia el acreedor a fin de asegurarse el cobro del resto. Pero el gobierno cubano no aceptó.El Banco Central de Cuba (BNC) dijo en un comunicado que no reconoce a CRF como acreedor."CRF no es acreedor del BNC ni de Cuba y nunca lo ha sido", dijo el superintendente de la institución.

Acreedores a la espera del resultado

¿Cómo llegó esa deuda a manos del "fondos buitre"?

Más presión para La Habana

Se espera que el juicio dure ocho días.Si Cuba pierde, dicen los expertos, podría costarle a la nación insular miles de millones en pagos atrasados con otras entidades y, en el peor de los casos, conducir a la, como barcos petroleros y transferencias electrónicas entrantes.El caso está siendo seguido muy de cerca por otros acreedores que en total están intentando recuperar de La Habana."Todavía estamos, incluso en esta etapa tan avanzada del caso", le dijo a Reuters el presidente de CRF, David Charters.Según el Banco Mundial, el producto interno bruto de Cuba en 2020 fue de US$107.000 millones, un poco más que el presupuesto de la ciudad de Nueva York, según cálculos de la cadena CNBC.Los inversores, denominados como "fondos buitre" por el Banco Central de Cuba, normalmentey luego demandan al deudor en tribunales internacionales para que les paguen en su totalidad."En general son fondos de private equity, de capital riesgo, que lo que hacen es comprar deuda que está perjudicada y por eso pagan menos. Cuando el tema sale bien,", le explica a BBC Mundo Manuel Romera, director del sector financiero de la IE University."Habrán pagado por ella algo relativamente bajo.. El banco que dio el préstamo en primera instancia recupera una parte sin meterse en un proceso de arbitraje internacional y por su parte el fondo buitre, que se queda con los derechos de cobro y demanda al país, probablemente", añade.Las autoridades cubanas creen quey que la operación no consta en los registros de la institución.El importe de lo que supuestamente pagó CFR por esa cartera de deuda no ha sido revelado."La clave es que cuando la operación está muy perjudicada y hay mucha improbabilidad de cobro se paga menos que", precisa Romera. "El término de fondo buitre es una manera muy despectiva de llamarlos. En realidad el término adecuado para designarlos sería el de fondos de private equity. Un fondo de este tipoporque pagas muy poco por una deuda por la que, si la recuperas, se cobra mucho en muy poco tiempo", dice. El profesor de Dirección Financiera apunta además que "normamente lo que tienen los fondos buitre es unaque saben muy bien pleitear. Hay que ser muy bueno" para trabajar en este tipo de entidades. "Los fondos buitre más conocidos en España son. Son los cuatro más activos sobre todo en la parte de carteras de bancos".Esta no es la primera vez que Cuba se ve involucrada en una situación relacionada con la deuda.En 2015, La Habana llegó a unde países acreedores por el que se cancelaron aproximadamente las tres cuartas partes de su deuda.Pero al no haber tratado con sus acreedores comerciales en el llamado Club de Londres, el país.El juicio en Londresdespués de la pandemia de covid y de que sus principales aliados y socios a nivel mundial -como Venezuela o China- atraviesen turbulencias económicas también.