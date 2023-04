La abrupta salida de Fox News de Tucker Carlson, el presentador más influyente de la televisión en EEUU y referente de la derecha

Getty Images

Su voz resuena entre los conservadores estadounidenses como la de ningún otro comentarista de televisión. Ahora deja su puesto extrañamente sin ofrecer detalles. Tucker Carlson, un presentador de televisión por cable de alto perfil al que se atribuye haber establecido la agenda para los conservadores del país norteamericano, dejó su trabajo en la cadena Fox News, anunció el canal este lunes.En un comunicado, el medio dijo que acordó con Carlson "desvincularse".Su último programa de televisión fue el viernes 21 de abril, agregó el canal. Su espacio de horario central será ocupado por una serie de anfitriones interinos hasta que encuentren un reemplazo permanente.La breve declaración de dos párrafos no dio ninguna razón para la abruptadecisión.En una transmisión en vivo otro presentador de Fox News anunció la partida con un mensaje en el que agradeció a Carlson "por su servicio al canal".

Su influencia

Demanda por difamación a Fox News

"Hasta el lunes"

El hombre de 53 años no solo era un presentador popular, sino también históricamente influyente..Su programa ofrecía una mezcla de enfoques conservadores populistas sobre temas que van desde la inmigración, la criminalidad, la raza, el género y la sexualidad, con la ideología "woke" convertida en un objetivo frecuente.Cuatro de los 10 programas con mayor audiencia en cable en la semana del 27 de marzo al 2 de abril fueron los de, según datos de la consultora Nielsen. Cada noche era sintonizado por más de 3 millones de espectadores, lo que lo convirtió en el.Si bien el presentador casi siempre estuvo públicamente de acuerdo con Donald Trump, cuya política ha transformado al Partido Republicano en los últimos años, ocasionalmente discrepaba con las opiniones políticas del expresidente.Su reciente entrevista con Trump tuvo 7 millones de espectadores, algo sin precedentes en el mundo de las noticias por cable de EE.UU.Los competidores de Fox News se apresuraron a capitalizar la salida de Carlson.Newsmax, un canal de noticias que compite por el público conservador, dijo que había atraído con éxito a espectadores de Fox News en los últimos meses y que la partida de Carlson "solo impulsará esa tendencia".El anuncio de la partida de Carlson se produce pocos días después de que Fox News llegara a un acuerdo ante unapor su cobertura de las elecciones presidenciales de 2020.En la demanda, Dominion argumentó que su negocio se vio perjudicado por lade Fox News de que sus máquinas estaban manipuladas para desfavorecer a Trump.El caso provocó la divulgación de mensajes de texto que mostraban las opiniones privadas de Carlson a menudo contrapuestas a lo que decía al aire.Su programa, que se transmitió en el codiciado horario de 20:00 a 21:00 (hora del este en Estados Unidos), fue citado repetidamente en documentos judiciales por los abogados de Dominion en su afirmación de que parte de lo difundido por Fox News al aire era difamatorio.Además, el canal se enfrenta a una demanda presentada en marzo por la productora televisiva Abby Grossberg en la que acusó a Carlson de "viles estereotipos sexistas". Fox News contrademandó y dijo que se "defenderá enérgicamente de estas afirmaciones".La última entrevista de Carlson con Trump se produjo hace dos semanas, a pesar de las revelaciones en el caso Dominion que muestran que en privado había dicho sobre el expresidente: "Lo odio apasionadamente".También entrevistó al dueño de Twitter, Elon Musk, en la que se convertiría en su última semana en Fox News.Su partida parece haber sido repentina y se produjo sin la despedida habitual que se esperaría de un presentador de larga data.Un video compartido en Twitter por el periodista Aaron Rupar mostró cuando Carlson terminó su programa el viernes con las palabras "hasta el lunes".Carlson se unió a Fox como colaborador en 2009 antes de convertirse en coanfitrión del programa Fox and Friends Weekend entre 2012 y 2016, año en que comenzó a presentar Tucker CarlsonTonight.Antes de que comenzara su carrera en Fox, Carlson también presentó programas en CNN y MSNBC, y fundó el sitio web Daily Caller junto con el exasesor político republicano Neil Patel.Su labor en CNN terminó en 2005 unos meses después de un acalorado intercambio al aire con el presentador de TheDaily Show, Jon Stewart.El precio de las acciones de Fox Corporation, la compañía controlada por Rupert Murdoch y propietaria de Fox News, disminuyó más del 3% este lunes después del anuncio.Esto es comparable a la reacción inicial cuando la compañía informó que pagaría US$787,5 millones para resolver la demanda por difamación presentada por Dominion, aunque las acciones en ese caso se recuperaron rápidamente.Una forma en quees en sus próximas negociaciones con las empresas de televisión por cable sobre las lucrativas tarifas para emitir su canal.Estas tarifas son fundamentales para los resultados de la empresa y ahora inicia negociaciones con una vacante en su franja horaria más destacada.Otro presentador de televisión por cable, Don Lemon, anunció el lunes que CNN lo había "despedido" después de 17 años, solo unas horas después de aparecer en su programa matutino relanzado recientemente .El asediado anfitrión había sido objeto de intensas críticas públicas a principios de este año por sus comentarios sobre Nikki Haley, que se postulaba para la nominación presidencial republicana.Información adicional de Natalie Sherman y Michelle Fluery en Nueva York.