Juicio político contra el presidente de Ecuador: de que se acusa a Guillermo Lasso y qué puede ocurrir ahora

Getty Images

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, rechaza las acusaciones de los asambleístas.

La Corte Constitucional de Ecuador dio luz verde al juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.En una sesión extraordinaria el miércoles, los nueve magistrados que componen el organismo analizaron la solicitud de juicio político y, con seis votos a favor y tres en contra, admitieron el pedido.La solicitud, presentada por una mayoría de la oposición de la Asamblea Nacional, intenta destituir al presidente alegando presuntos delitos contra la administración pública y supuesto peculado o malversación de fondos. La Corte determinó que el delito de peculadosí se enmarca dentro de los presupuestos de admisibilidad.Pero el organismo decidió no admitir otras dos acusaciones, sobre presunto delito de concusión, que también le imputaba a Lasso la oposición liderada por el expresidente Rafael Correa (2007-2017)."El pleno resolvió inadmitir las dos acusaciones relativas al presunto delito de concusión y admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado", señala un comunicado publicado por la Corte Constitucional.El organismo determinó que los cargos presentados por los asambleístas sobre el presunto delito de concusión (delitos contra la administración pública) "no cumplen" con las exigencias que establece la ley.La decisión de la Corte abre ahora el camino para que se inicie el trámite del juicio político en la Asamblea Nacional.

Reuters

La Asamblea Nacional ahora deberá iniciar el proceso para el juicio político.

En un comunicado, el gobierno de Guillermo Lasso rechazó la decisión y dijo que ésta "de ninguna manera valida los argumentos planteados por la legislatura en contra del Presidente"."El planteamiento de la Asamblea Nacional nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico, ni político alguno", indicó el texto de la presidencia difundido en redes sociales.

Lo que sigue

La defensa

Reuters En los últimos meses Ecuador se ha visto sacudido por protestas y paros masivos.

Escenarios

La Asamblea Nacional ahora tiene un plazo máximo de hasta 45 días para someter al mandatario al proceso de enjuiciamiento.El proceso deberá seguir la presentación de argumentos y una votación.Para destituir al mandatarioequivalente a dos terceras partes de la cámara.La iniciativa de llevar al mandatario a juicio político llegó a la Corte Constitucional después de pasar por varias instancias en la Asamblea.Una de éstas fue la de una comisión quede supuestos nexos entre el cuñado del mandatario, Danilo Carrera, con funcionarios públicos supuestamente vinculados a redes de corrupción y narcotráfico.El caso se dio a conocer en el portal digital La Posta, que reveló la investigación de la policía entre junio de 2022 y enero de 2023 y que fue archivada por recomendación judicial y de la FiscalíaLa oposición sin embargo tomó las revelaciones para sustentar el pedido de juicio político y llevarlo a la Corte Constitucional.El presidente ecuatoriano envió a su vez al organismo un documento de 91 páginas de descargo para que el tribunal desechara el pedido de la Asamblea.Argumentó que no se justificaba ni probaba ninguna acusación y que la petición fue presentada fuera de plazo, así como que el expediente tampoco estaba completo, lo que no tuvo acogida.Lasso, quien asumió la presidencia en mayo de 2021, niega las acusaciones y afirma que la Asamblea está intentando "desestabilizar" su gobierno.El presidente ya sobrevivió en junio pasadoEl intento se dio en medio de un paro indígena que condujo a protestas violentas durante casi tres semanas exigiendo la reducción del precio de los combustibles.El proceso de destitución, sin embargo, no alcanzó los 92 votos necesarios para quitar a Lasso de su cargo.Ecuador se ha visto, con tres presidentes destituidos entre 1997 y 2005.Con un poderoso movimiento indígena y masivas protestas, ahora vuelve a rondar sobre el país la inestabilidad política.En meses recientes el gobierno de Lasso ha enfrentadode vida que dejaron seis muertos.Si el presidente ahora llegara a ser destituido, le sucedería el vicepresidente Alfredo Borrero.Pero en la prensa ecuatoriana se especula con la posibilidad de que el presidente invoque el artículo 148 de la Constitución, conocido como "muerte cruzada", con el objetivo de disolver la Asamblea y convocar a elecciones generales.Para invocar este artículo, el mandatario debe regirse por una de las tres causales que se establecen en la norma y obtener un dictamen favorable de la Corte Constitucional.Las causales son que la Asamblea se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, o si de forma reiterada e injustificada los legisladores obstruyen la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, y -por último- ante una grave crisis política y conmoción interna.